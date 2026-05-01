Direitos que vão além do trabalho: quando a ausência do empregado é garantida por lei

A legislação trabalhista brasileira prevê situações em que o empregado pode se ausentar do trabalho sem sofrer descontos no salário. São as chamadas faltas justificadas, que atendem a necessidades pessoais relevantes e também a interesses sociais mais amplos, como saúde pública, prevenção de doenças e solidariedade.
Nos últimos anos, esse tema ganhou ainda mais relevância diante da crescente preocupação com a saúde e o bem-estar no ambiente de trabalho. A saúde preventiva deixou de ser vista apenas como uma responsabilidade individual do trabalhador e passou a integrar a agenda das empresas, especialmente em um cenário no qual afastamentos prolongados, doenças ocupacionais e impactos na produtividade exigem maior atenção da gestão.
Entre as hipóteses previstas em lei, merece destaque a ausência para realização de exames preventivos. A CLT permite que o empregado falte até três dias, a cada 12 meses de trabalho, para realizar exames preventivos de câncer, desde que devidamente comprovados. A Lei nº 15.377/2026 reforçou essa preocupação ao prever que as empresas disponibilizem informações sobre campanhas oficiais de vacinação, HPV e cânceres de mama, colo do útero e próstata.
A medida tem forte alcance social, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento eficaz, mas também possui reflexos positivos para as empresas. Ao estimular a prevenção, o empregador contribui para um ambiente mais saudável e pode reduzir riscos de afastamentos longos, inesperados e de maior impacto na organização das atividades.
Outro exemplo é a possibilidade de ausência por um dia, a cada 12 meses, para doação voluntária de sangue. A regra incentiva uma prática essencial ao sistema de saúde, mas também exige organização interna, especialmente em empresas com equipes reduzidas, atividades contínuas ou atendimento direto ao público.
A legislação ainda prevê outras faltas justificadas, como nos casos de falecimento de familiares próximos, casamento, nascimento de filho, alistamento eleitoral, realização de provas de vestibular, comparecimento à Justiça, acompanhamento de gestante em consultas e exames e consulta médica de filho pequeno, sempre observados os limites legais de cada situação.
O ponto central é que esses direitos devem ser exercidos com responsabilidade. A empresa pode exigir comprovação adequada, como atestados, declarações ou documentos emitidos por instituições competentes. Sempre que possível, a comunicação prévia pelo empregado também deve ser estimulada, permitindo que o empregador reorganize demandas, escalas e equipes.
Do ponto de vista empresarial, o melhor caminho é tratar as faltas justificadas como tema de gestão trabalhista. Políticas internas claras, alinhadas à CLT e às normas coletivas aplicáveis, ajudam a orientar empregados e gestores sobre prazos, documentos e procedimentos. Essa organização evita tratamentos desiguais, reduz conflitos e fortalece a segurança jurídica.
Assim, as ausências garantidas por lei não devem ser vistas apenas como interrupções da rotina de trabalho. Quando bem administradas, permitem conciliar proteção ao trabalhador, continuidade da atividade empresarial e construção de um ambiente mais saudável, produtivo e juridicamente seguro para todos os envolvidos.