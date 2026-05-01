Direitos que vão além do trabalho: quando a ausência do empregado é garantida por lei

A legislação trabalhista brasileira prevê situações em que o empregado pode se ausentar do trabalho sem sofrer descontos no salário. São as chamadas faltas justificadas, que atendem a necessidades pessoais relevantes e também a interesses sociais mais amplos, como saúde pública, prevenção de doenças e solidariedade.





Nos últimos anos, esse tema ganhou ainda mais relevância diante da crescente preocupação com a saúde e o bem-estar no ambiente de trabalho. A saúde preventiva deixou de ser vista apenas como uma responsabilidade individual do trabalhador e passou a integrar a agenda das empresas, especialmente em um cenário no qual afastamentos prolongados, doenças ocupacionais e impactos na produtividade exigem maior atenção da gestão.





Entre as hipóteses previstas em lei, merece destaque a ausência para realização de exames preventivos. A CLT permite que o empregado falte até três dias, a cada 12 meses de trabalho, para realizar exames preventivos de câncer, desde que devidamente comprovados. A Lei nº 15.377/2026 reforçou essa preocupação ao prever que as empresas disponibilizem informações sobre campanhas oficiais de vacinação, HPV e cânceres de mama, colo do útero e próstata.