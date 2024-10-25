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Saiba quais as empresas com melhores índices de saúde emocional

Pesquisa das Melhores Empresas Para Trabalhar analisou as melhores práticas relacionadas à saúde e bem-estar de seus colaboradores
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 out 2024 às 14:05

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 14:05

Pesquisa avalia as empresas com melhores práticas de saúde emocional
Saúde mental já faz parte das estratégias das empresas na gestão de pessoas Crédito: Freepik
Dez empresas no país foram destaques na categoria Saúde Emocional por conta das práticas relacionadas à saúde e bem-estar de seus colaboradores. Os nomes das organizações fazem parte do ranking Great Place To Work (GPTW) das Melhores Empresas Para Trabalhar.
  • As vencedoras deste ano foram: 
  • Assaí Atacadista
  • Centro de Tecnologia Canavieira
  • Dacalda
  • Equinix Brasil
  • Getnet
  • Senior Sistemas
  • Sicredi
  • Solar Coca-Cola
  • Ubyagro 
  • Ypê
“Saúde Mental é cultura e tem cada vez mais feito parte da estratégia da gestão de pessoas. Hoje celebraremos boas práticas, num caminho que vai se construindo aos poucos. Colocar a saúde mental e as pessoas no centro é a chave para um futuro mais saudável e produtivo”, afirma o co-fundador e cientista chefe da Great People Mental Health, Pedro Shiozawa.
Para escolha dos destaques, foi utilizada uma ferramenta desenvolvida pela Great People Mental Health que avaliou, pelo terceiro ano consecutivo, depoimentos dos funcionários das melhores companhias para trabalhar e, por meio de inteligência artificial, extraiu dados relevantes sobre o cuidado com a saúde emocional.
Foram analisados mais de 100 milhões de comentários da pesquisa da GPTW. Esse índice é uma métrica que quantifica o estado emocional das equipes a partir de comentários abertos, identificando como os colaboradores se sentem a partir de múltiplos fatores pessoais, profissionais e ambientais.
O resultado é representado por uma nota de 0 a 100 que traduz o bem-estar emocional coletivo. No Ranking Nacional de 2024, a nota média neste quesito foi de 81, que permanece a mesma desde a Premiação Nacional de 2022 e 2023. A pontuação demonstra que a saúde mental tem sido abordada nas melhores empresas de forma consistente e estratégica, sendo integrada como parte da cultura organizacional.

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