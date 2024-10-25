Saiba quais as empresas com melhores índices de saúde emocional

Saúde mental já faz parte das estratégias das empresas na gestão de pessoas Crédito: Freepik

Dez empresas no país foram destaques na categoria Saúde Emocional por conta das práticas relacionadas à saúde e bem-estar de seus colaboradores. Os nomes das organizações fazem parte do ranking Great Place To Work (GPTW) das Melhores Empresas Para Trabalhar.

As vencedoras deste ano foram:

Assaí Atacadista

Centro de Tecnologia Canavieira

Dacalda

Equinix Brasil

Getnet

Senior Sistemas

Sicredi

Solar Coca-Cola

Ubyagro

Ypê

“Saúde Mental é cultura e tem cada vez mais feito parte da estratégia da gestão de pessoas. Hoje celebraremos boas práticas, num caminho que vai se construindo aos poucos. Colocar a saúde mental e as pessoas no centro é a chave para um futuro mais saudável e produtivo”, afirma o co-fundador e cientista chefe da Great People Mental Health, Pedro Shiozawa.

Para escolha dos destaques, foi utilizada uma ferramenta desenvolvida pela Great People Mental Health que avaliou, pelo terceiro ano consecutivo, depoimentos dos funcionários das melhores companhias para trabalhar e, por meio de inteligência artificial, extraiu dados relevantes sobre o cuidado com a saúde emocional.

Foram analisados mais de 100 milhões de comentários da pesquisa da GPTW. Esse índice é uma métrica que quantifica o estado emocional das equipes a partir de comentários abertos, identificando como os colaboradores se sentem a partir de múltiplos fatores pessoais, profissionais e ambientais.