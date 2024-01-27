Janeiro Branco: empresas criam ações para ajudar na saúde mental

Empresas investem na saúde mental dos colaboradores Crédito: Freepik

Ansiedade, desânimo e estresse são apenas alguns sintomas que o corpo apresenta quando algo está errado. De uns tempos para cá, a saúde mental passou a ser prioridade na vida de muitas pessoas e o assunto, de tão relevante, também ganha espaço dentro do ambiente corporativo. Prova disso são programas desenvolvidos pelas empresas para ajudar os colaboradores a encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

As iniciativas fazem parte da campanha Janeiro Branco, que reforça a importância da reflexão e conscientização sobre o tema. O movimento foi idealizado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrahão, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e virou lei em 2023 (14.556/2023), conforme informações do Ministério da Saúde.

De tamanha importância, as atividades não se limitam a apenas um mês, e duram o ano todo. No Espírito Santo , as movimentações das companhias incluem ciclo de palestras, equipes de canoa havaiana, grupos de meditação, entre outros projetos. O objetivo de tudo isso é levar saúde e bem-estar , a fim de contribuir para dias mais saudáveis e melhorar o convívio das equipes.

E essa preocupação não é à toa. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 9,3% da população brasileira receberam diagnóstico de ansiedade, enquanto 5,8% foram diagnosticados com depressão. Ainda conforme a entidade, 80% das pessoas que vivem com condição de saúde mental estão sem nenhum tipo de tratamento qualificado para o cuidado.

Somente em 2023, foram concedidos 5.211 benefícios por incapacidade devido a transtornos mentais e comportamentais no Estado, conforme informou o Ministério da Previdência . Segundo o órgão, esse número contempla os benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e os benefícios por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

As políticas de assistência são adotadas por empresas dos mais diversos segmentos no mundo corporativo. Um dos exemplos é a Le Card, empresa capixaba de benefícios, que implantou o programa "Ser Mais Le Card", com a colaboração das especialistas Mirella Destefani e Fernanda Gomes, proprietárias da Ser Mais Corporativo. O objetivo é promover o bem-estar e a felicidade entre seus colaboradores da marca.

Além do diagnóstico cultural e de satisfação, a iniciativa conta com mentoria para uma liderança mais consciente e humanizada; workshops com toda a equipe, vivências, informações, contato com a natureza, envolvimento de familiares e outras alternativas para o desenvolvimento da inteligência emocional. O resultado do programa sugere que as pessoas sejam reconhecidas e valorizadas por serem quem são de fato.

Mirella Destefani acredita que o programa ajuda a desenvolver um ambiente de segurança psicológica, bem-estar, inovação, criatividade e eficiência, com entregas de qualidade.

A ação foi criada para aprimorar a experiência e a qualidade de vida, como destaca o CEO da empresa, Erly Vieira, “Estamos comprometidos em apoiar nossos líderes, por isso desenvolvemos um método que os incentive a ter um propósito de trabalho mais eficaz e humanizado. Sentir-se bem consigo mesmo estimula o bem-estar mental e físico. Tudo deve seguir em harmonia”, disse.

Mirella comenta que ninguém consegue ser produtivo sendo pressionado, pois essa pessoa vai acabar adoecendo e ter seu desempenho criativo e produtividade estagnados. O programa, segundo ela, funciona como uma junção de ferramentas e metodologia baseada na psicologia positiva.

"Doenças como burnout são ocupacionais, ocasionadas pelo trabalho. Entretanto, é importante lembrar que o que adoece é o ambiente e não a atividade laboral. Por isso é tão importante as empresas encontrarem alternativas para que os funcionários tenham uma melhor qualidade de vida" Mirella Destefani - Especialista

Letícia Corrêa, auxiliar administrativa da Le Card Crédito: Ricardo Medeiros

Uma das beneficiárias do programa é a auxiliar administrativo da Le Card, Letícia Corrêa, de 32 anos. Para ela, a iniciativa fez uma grande diferença na vida dos colaboradores, demostrando que a empresa não está preocupada somente com a produtividade, mas também com a saúde mental de seus funcionários.

“Com o programa, passei a entender que não sou apenas a Letícia funcionária, sou também a mãe e a esposa. Além disso, pude perceber a importância de saber se colocar em primeiro lugar”, comenta.

Letícia trabalha na empresa há pouco mais de dois anos e tem um filho de 5 anos. Ela é casada há sete. A assistente administrativo conta que participou de diversas palestras e ainda tem o suporte dos embaixadores, ou seja, de colegas responsáveis em ser porta-voz dos demais.

“Essas pessoas ajudam na comunicação entre os líderes, ampliando a oportunidade de recebermos ajuda. Isso nos dá mais confiança. Aprendi que preciso cuidar de mim para cuidar de outras pessoas. O trabalho é importante, mas a minha saúde é mais”, ressaltou.

Os hotéis Sleep Inn Vitória e Comfort Suítes Vitória também se preocupam com o bem-estar de seus funcionários, com a realização de palestras e atividades fora do ambiente corporativo. O primeiro passo foi dado no início deste ano com a criação do projeto de canoa havaiana. Pessoas dos mais diversos departamentos da rede hoteleira foram convidados a participar.

Segundo o gerente-geral dos dois empreendimentos, Renato Apolinário, o objetivo da iniciativa é unir toda a equipe, com foco no relacionamento entre eles e o bem-estar de quem pratica atividade física.

Rede de hotéis realiza dinâmicas entre os colaboradores Crédito: Divulgação

"Os efeitos vão além do trabalho, e muitos dos funcionários já aguardam a abertura de novas turmas. Depois da pandemia, sentimos que as pessoas estavam mais sensíveis, com a produtividade abalada. Também recebemos pedidos de ajuda para tratamentos psicológicos e foi a partir deste momento que percebemos a necessidade de investir na saúde mental" Renato Apolinário - Gerente-geral

A meditação antes de começar o expediente é uma das iniciativas adotadas pela Multivix. A faculdade também conta com atendimento psicológico, agendado conforme a necessidade de cada colaborador.

“Os resultados são impressionantes. As pessoas de fato se engajam em aprender a meditar. Quando eu comecei, por exemplo, tinha muita dificuldade, pois não sabia o que fazer com os meus pensamentos. A meditação traz uma capacidade de cuidar melhor das coisas, das emoções. É incrível como melhora também a saúde física. Todos são convidados a participar do projeto”, relata a gerente de gente e cultura da instituição, Fabíola Costa.

Para a apoiar a saúde mental do trabalhador, a Suzano implementou o Programa de Assistência ao Colaborador (EAP) e o Programa Faz Bem, este último composto por uma equipe multidisciplinar capacitada, que disponibiliza atendimento 24 horas gratuito via telefone (Tele Faz Bem) sobre temas como psicologia, jurídico, consultoria financeira, nutricional, social e física, entre outros.

Há ainda uma plataforma de terapia on-line, garantindo quatro sessões mensais gratuitas a cada colaborador, além do incentivo à prática de atidade física, por meio do programa Gympass.

"A atuação da empresa em segurança, saúde, qualidade de vida e facilities busca preservar a vida e criar boas condições de saúde física e mental para todos que trabalham conosco. Investimos em diferentes abordagens, desde a digitalização de ferramentas de saúde e segurança até projetos de engajamento e qualidade de vida", avalia Giovana.

Pessoas doentes não produzem como deveriam

O psicólogo Peter Noronha alerta que pessoas que não estão saudáveis não produzem com toda a sua performance. Outro ponto que o especialista destaca é que a força de trabalho, hoje, não está mais disponível a tolerar alguns ambientes que afetam a sua saúde mental.

“As empresas estão preocupadas com a vitalidade de seus negócios e por isso sabem a importância de cuidar da saúde mental de seus colaboradores. Esse olhar vai influenciar até mesmo na atração de novos profissionais. As pessoas estão cada vez menos tolerantes com ambientes tóxicos e querem trabalhar em locais saudáveis. É preciso normalizar o assunto saúde mental, ou seja, é falar sobre esse assunto todos os dias. As pessoas precisam se sentir assistidas, seja pela empresa ou por um serviço terceirizado”, avalia Noronha.

Para o conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Cosme Peres, é preciso entender os impactos da saúde mental no trabalho. Ele lembra o período da pandemia, no qual as pessoas tiveram que ficar em casa, mostrando o quanto ir para o trabalho fez falta, se tornando um grande causador de problemas de estresse e ansiedade.