AG Carreiras: Como ter mais qualidade de vida no trabalho

O primeiro episódio do videocast AG Carreiras, produzido por A Gazeta, vai abordar o equilíbrio entre qualidade de vida e atividade profissional. E como hoje não existem mais barreiras entre vida pessoal e o trabalho, o trabalhador precisa criar mecanismos para amenizar os efeitos da sobrecarga; por isso, a saúde mental está cada vez mais valorizada.