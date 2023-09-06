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Videocast #1

AG Carreiras: Como ter mais qualidade de vida no trabalho

Assista ao primeiro episódio de AG Carreira, que fala da saúde mental no trabalho. A repórter Diná Sanchotene entrevista o psicólogo Peter Noronha
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2023 às 10:12

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:12

O primeiro episódio do videocast AG Carreiras, produzido por A Gazeta, vai abordar o equilíbrio entre qualidade de vida e atividade profissional. E como hoje não existem mais barreiras entre vida pessoal e o trabalho, o trabalhador precisa criar mecanismos para amenizar os efeitos da sobrecarga; por isso, a saúde mental está cada vez mais valorizada.
O que fazer para ter uma vida mais equilibrada? É possível ser feliz no trabalho? Para falar sobre isso, a repórter Diná Sanchotene conversa com o psicólogo Peter Noronha.

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