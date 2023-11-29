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Confira quais são as 20 empresas que mais empregam no ES

O ranking relaciona companhias empregadoras que, em 2022, registraram juntas 39.355 trabalhadores contratados
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 nov 2023 às 18:18

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 18:18

Vale, Extrabom Supermercados, ArcelorMittal Brasil, Santa Casa de Vitória e Unimed Vitória são as empresas que mais empregam no Estado, conforme aponta a 27ª edição do Anuário IEL — 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo.
O ranking conta com 20 companhias empregadoras que, em 2022, registraram uma média de 1.968 colaboradores, totalizando 39.355 trabalhadores contratados. Apesar do dado expressivo, esses números representam um recuo de 10,4% em comparação com o top 20 de 2021.
No topo da lista, a mineradora registra 6.817 funcionários, seguida pela rede supermercadista, com 6.139, e pela siderúrgica, com outros 5.381.
O anuário do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), foi lançado nesta quarta-feira (29), em Vitória. Pelo ranking geral, a Petrobras (unidade ES) ficou em primeiro lugar em faturamento (R$ 43,09 bi), seguido pela ArcelorMittal Brasil (R$ 16,83 bi), Vale (R$ 14,17 bi) e Comexport Trading Comércio Exterior (R$ 9,37 bi).
Confira quais são as 20 empresas que mais empregam no ES
A presidente da Findes, Cris Samorini, acredita que, quando uma organização reconhece os seus colaboradores, o local de trabalho torna-se um ambiente mais motivado, com equipes inovadoras. Por se tratar de um tema importante, a entidade decidiu trazer o assunto como norteador para a publicação.
“O Espírito Santo voltou a ser o segundo Estado mais industrializado do Brasil. Isso se deve aos investimentos, à ampliação dos empregos, à tecnologia e à inovação. Entretanto, sem a retenção de talentos, não há um crescimento relevante. É preciso olhar para as pessoas, adotar medidas de valorização de talentos”, comenta.
Portaria da Vale em Tubarão
Vale emprega mais de 6,8 mil trabalhadores Crédito: Vale/Divulgação

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