Soft skills serão o diferencial para sobreviver à IA, diz Chris Pelajo

Chris Pelajo fez palestra em evento em Vitória Crédito: Cacá Lima/ Divulgação

As habilidades comportamentais vão nos diferenciar no mercado de trabalho em um cenário cada vez mais influenciado pela inteligência artificial. A afirmação é da jornalista Chris Pelajo, que esteve em Vitória para participar do evento As Três Bases neste sábado (13).

Segundo ela, comunicação, empatia, trabalho em equipe, pensamento crítico, criatividade e curiosidade serão essenciais para todas as áreas que quiserem sobreviver em um mundo cada vez mais tecnológico.

"Todas as profissões precisarão ter esse conjunto de soft skills, até mesmo aquelas de alta performance. De todas as habilidades, a comunicação se torna cada vez mais essencial. É preciso se comunicar bem até mesmo para saber fazer as perguntas certas para IA" Chris Pelajo - Jornalista

No início da palestra, Chris comentou sobre o processo de mudança de carreira, com 26 anos de carreira na Rede Globo.

“Há sete anos recebi o diagnóstico de câncer no rim, o que me fez repensar toda a minha vida. Passei por uma busca de autoconhecimento e durante um retiro, percebi que era hora de mudar. É preciso ter coragem para se transformar no trabalho e na carreira”, lembra.

A jornalista é uma entusiasta sobre as novas tecnologias e estuda a fundo o assunto. Ela criou um videocast sobre o tema. Além disso, Chris faz treinamentos e mentorias em empresas sobre comunicação e até já escreveu um livro.

“Estou muito mais feliz hoje. Esteja focado em inovar. Inovação pode se tornar em grandes oportunidades”, frisa.

A jornalista enfatiza que, em um mundo automatizado, é a capacidade humana de se comunicar que faz a diferença.

Ela lembra ainda que uma boa comunicação é composta por um trio de valores: conhecimento, habilidade para transmitir o conhecimento e atitude.