Feira de emprego abre mais de 1.500 vagas para trabalhar com carteira assinada

A Feira de Empregabilidade vai disponibilizar mais de 1.500 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação acontece nesta quarta-feira (6 de maio), em Vila Velha, Cariacica e Serra.





A iniciativa é promovida pelo Grau Técnico, escola de cursos técnicos e profissionalizantes. Em cada unidade, serão ofertadas de 500 a 800 oportunidades, incluindo vagas de estágio, jovem aprendiz e emprego efetivo.