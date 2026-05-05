Feira de emprego abre mais de 1.500 vagas para trabalhar com carteira assinada

A Feira de Empregabilidade vai disponibilizar mais de 1.500 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação acontece nesta quarta-feira (6 de maio), em Vila Velha, Cariacica e Serra.
A iniciativa é promovida pelo Grau Técnico, escola de cursos técnicos e profissionalizantes. Em cada unidade, serão ofertadas de 500 a 800 oportunidades, incluindo vagas de estágio, jovem aprendiz e emprego efetivo.
Além de se candidatar a uma vaga, os participantes também vão receber orientações profissionais. Em Cariacica, a programação inclui ainda a participação de alunos dos cursos de Massagem, Enfermagem e Administração, que irão oferecer serviços como massagem, aferição de pressão arterial e orientações sobre currículos e empregabilidade.
A feira é aberta ao público e tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado de trabalho para alunos, ex-alunos e comunidade em geral, promovendo a conexão direta com recrutadores.
VILA VELHA
Data: quarta-feira, dia 6 de maio
Horário: das 8h às 14h
Local: Grau Técnico Vila Velha
Público: alunos, ex-alunos e comunidade em geral
Número de vagas: 500 a 800
Empresas e instituições participantes: Sicredi, CIEE, Super Estágios, EvoEstágios, Meu Estágio, Sine Vila Velha, Hospital Evangélico e Supermercado Carone.
CARIACICA
Data: quarta-feira, 6 de maio
Horário: das 9 às 14 horas. A organização atualizou o horário de atendimento.
Local: Grau Técnico Cariacica
Público: aberto ao público
Número de vagas: 500 a 700
Empresas e instituições participantes: Carone, Sollo, Center RH, Porto Novo Supermercados, Meu Estágio, R&R Soluções Energéticas, CIEE, Sine de Viana, Grupo BGR e a consultoria Mariani.
SERRA
Data: quarta-feira, dia 6 de maio
Horário: das 10h às 17h
Local: Grau Técnico Serra
Público: aberto ao público
Número de vagas: 655
Empresas e instituições participantes: Febracis – Escola de Negócios, Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT), EMC Soluções em Saúde e Segurança, GPcom, Hospital Jaime dos Santos Neves, Corps Siderurgia, CIEE, JOBZ, Home Angels, Med Health, Espaço Mislene Gonzaga, Instituto Formar e Sine Serra.
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