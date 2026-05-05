Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Oportunidades

Feira de emprego abre mais de 1.500 vagas para trabalhar com carteira assinada

Iniciativa ocorre nas cidades de Vila Velha, Serra e Cariacica nesta quarta-feira, 6 de maio

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 14:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2026 às 14:59
Feirão vai recrutar profissionais em três cidades do ES
Feirão vai recrutar profissionais em três cidades do ES Divulgação

A Feira de Empregabilidade vai disponibilizar mais de 1.500 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A ação acontece nesta quarta-feira (6 de maio), em Vila Velha, Cariacica e Serra.


A iniciativa é promovida pelo Grau Técnico, escola de cursos técnicos e profissionalizantes. Em cada unidade, serão ofertadas de 500 a 800 oportunidades, incluindo vagas de estágio, jovem aprendiz e emprego efetivo.

Além de se candidatar a uma vaga, os participantes também vão receber orientações profissionais. Em Cariacica, a programação inclui ainda a participação de alunos dos cursos de Massagem, Enfermagem e Administração, que irão oferecer serviços como massagem, aferição de pressão arterial e orientações sobre currículos e empregabilidade.


A feira é aberta ao público e tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado de trabalho para alunos, ex-alunos e comunidade em geral, promovendo a conexão direta com recrutadores.

VILA VELHA

Data: quarta-feira, dia 6 de maio

Horário: das 8h às 14h

Local: Grau Técnico Vila Velha

Público: alunos, ex-alunos e comunidade em geral

Número de vagas: 500 a 800

Empresas e instituições participantes: Sicredi, CIEE, Super Estágios, EvoEstágios, Meu Estágio, Sine Vila Velha, Hospital Evangélico e Supermercado Carone.

CARIACICA

Data: quarta-feira, 6 de maio

Horário: das 9 às 14 horas. A organização atualizou o horário de atendimento. 

Local: Grau Técnico Cariacica

Público: aberto ao público

Número de vagas: 500 a 700

Empresas e instituições participantes: Carone, Sollo, Center RH, Porto Novo Supermercados, Meu Estágio, R&R Soluções Energéticas, CIEE, Sine de Viana, Grupo BGR e a consultoria Mariani.

SERRA

Data: quarta-feira, dia 6 de maio

Horário: das 10h às 17h

Local: Grau Técnico Serra

Público: aberto ao público

Número de vagas: 655

Empresas e instituições participantes: Febracis – Escola de Negócios, Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT), EMC Soluções em Saúde e Segurança, GPcom, Hospital Jaime dos Santos Neves, Corps Siderurgia, CIEE, JOBZ, Home Angels, Med Health, Espaço Mislene Gonzaga, Instituto Formar e Sine Serra.


Leia Mais Sobre Oportunidades

Mutirão de emprego em hotel tem vagas com salários de até R$ 4 mil no ES

Senac abre 3.000 vagas em mais de 150 cursos de graça no ES

Mais de 5.770 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (4) no ES

Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES

Megafeirão abre 2.800 vagas de emprego temporário no ES

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados