Mulher é indiciada por desviar R$150 mil de mãe e padrasto idosos no ES

Um casal de idosos foi vítima de desvio de mais de R$ 156 mil na cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Civil aponta como suspeita uma mulher de 42 anos que administrava as contas bancárias da mãe, de 78 anos, e do companheiro da idosa, de 80 anos.
Segundo o delegado Eduardo Oliveira, o crime foi descoberto quando as vítimas foram surpreendidas com uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel, de responsabilidade da investigada. Com o andamento das investigações, a mulher foi interrogada e confessou ter usado parte do dinheiro das vítimas.
Ela se aproveitava da confiança dos idosos para fazer transferências bancárias, pegar empréstimos e usar o dinheiro das aposentadorias deles sem que soubessem. Além disso, há indícios de que o prejuízo seja ainda maior e que ela tenha usado indevidamente o recurso de reconhecimento facial para acessar as contas.
A mulher de 42 anos foi indiciada pelos crimes de desvio de bens de pessoa idosa, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e majorado pela condição das vítimas, furto qualificado pela confiança e mediante fraude eletrônica, além de falsidade ideológica. O inquérito foi encaminhado para a Justiça. O nome dela não foi divulgado.