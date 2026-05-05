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Coluna Leonel Ximenes

Tradicional igreja evangélica da Praia do Canto comemora meio século

Na programação festiva, lançamento de livros, música, debates, feijoada aberta ao público e cultos comemorativos

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 16:54

Públicado em 

05 mai 2026 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Membros da Igreja da Praia em frente ao tempo, na Praia do Canto
Membros da Igreja da Praia em frente ao tempo, na Praia do Canto Divulgação

Fundada em maio de 1976, a Igreja da Praia, localizada na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, está fazendo 50 anos. De início atuando como uma frente missionária da Primeira Igreja Batista de Vitória, a igreja Batista da Praia do Canto foi pastoreada por duas décadas pelo seu primeiro pastor, João Brito Nogueira, que saiu com um grupo de integrantes da Adhonep - Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno - e fundou a Igreja Evangélica Batista de Vitória (IBEV).


Depois de dois anos, a congregação escolheu Francisco de Assis Mecenas como seu segundo pastor, de 1998 até 2009, quando o pastor deixou a Igreja para retornar a Goiânia (GO). Na sequência, a Igreja teve como presidente o pastor Leandro Mozart até a eleição, em 2013, do pastor Usiel Carneiro de Souza, seu atual dirigente.


Nos últimos anos, após a superação de uma crise, a assembleia de membros aprovou o projeto de adequação do próprio templo para um modelo mais contemporâneo, adotando o nome de Igreja da Praia, sem deixar de ser Batista, mas com uma logomarca inspirada em dois ícones da cidade, o Penedo inclinado e o movimento das ondas do seu mar.


“Todas as mudanças passaram pelo Conselho e pela assembleia, que é a instância máxima de uma Igreja Batista, que somos desde 1976, e está afirmado abaixo do novo nome. A proposta é de contextualização e de melhor comunicação com a comunidade que nos cerca”, aponta o pastor Usiel.


A Igreja da Praia tem forte atuação social, capitaneada pela Fundação Beneficente Praia do Canto, criada em 1983, situada na região da Grande São Pedro, sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo, tecnológico, cultura, esportivo, de segurança alimentar e nutricional. 


Em sua declaração de propósito se define como uma organização voltada a servir aos mais necessitados, com especial atenção às crianças e adolescentes, às suas famílias e à comunidade local da Grande São Pedro, onde atende, atualmente, a cerca de 250 crianças e adolescentes.


Mais do que chegar aos 50 anos, celebro o modo como chegamos. Uma igreja com visão renovada, corajosa o bastante para lidar com a vida e sobretudo colocar pessoas acima de regras. Decidida a ser uma resposta do evangelho ao sentido da vida humana

Usiel Carneiro Pastor presidente da Igreja da Praia

A FESTA DE COMEMORAÇÃO

Na programação do cinquentenário, haverá uma série de lançamentos literários com autores convidados. A proposta é abrir espaço para diálogo sobre fé, cotidiano e experiências pessoais, com bate-papo e sessão de autógrafos.

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A programação começa nesta terça-feira (5), às 19h30, com o lançamento do livro “Gestor de Primeira Viagem”, de Jeferson Won Rondon. No dia 11 de maio, segunda-feira, também às 19h30, a escritora capixaba Carla Guerson propõe uma noite de convivência literária em torno dos poemas do seu livro “Ninguém me obedece, muito menos eu”. 


Encerrando a programação literária, no dia 19 de maio, o pastor e teólogo Kenner Terra lança “Coragem de ser: como experienciar Deus em um mundo fragmentado”. A obra propõe uma reflexão sobre espiritualidade e autenticidade em tempos marcados por pressões sociais e fragmentação da identidade.

Pastor Usiel Carneiro recorreu do seu afastamento ao Tribunal de Justiça
Pastor Usiel Carneiro é o pastor presidente da Igreja da Praia Divulgação

OUTROS EVENTOS

Além da programação cultural, a igreja realiza no sábado, 16 de maio, a partir das 12h, uma feijoada. O momento é voltado para convivência e comunhão entre os participantes.


No domingo, 17 de maio, serão realizados os cultos comemorativos. Pela manhã, haverá café da manhã comunitário, celebração da ceia e participação musical de Vavá Rodrigues, artista reconhecido nacionalmente por sua atuação como cantor, compositor e produtor.

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À noite, a programação segue com culto celebrativo que contará com a participação de Kenner Terra, atual pastor presidente da Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo. Referência na teologia brasileira, ele é professor, pesquisador e pós-doutorando pela PUC-SP. Durante o culto, também haverá a posse do novo conselho da igreja e a ordenação de dois jovens pastores.


A agenda comemorativa inclui o evento “Som na Praia”, marcado para segunda-feira, 18 de maio, às 19h. A proposta é reunir músicos em uma noite com repertório que transita entre música cristã e secular, ampliando o diálogo com diferentes públicos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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