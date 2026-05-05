Tradicional igreja evangélica da Praia do Canto comemora meio século

Fundada em maio de 1976, a Igreja da Praia, localizada na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, está fazendo 50 anos. De início atuando como uma frente missionária da Primeira Igreja Batista de Vitória, a igreja Batista da Praia do Canto foi pastoreada por duas décadas pelo seu primeiro pastor, João Brito Nogueira, que saiu com um grupo de integrantes da Adhonep - Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno - e fundou a Igreja Evangélica Batista de Vitória (IBEV).





Depois de dois anos, a congregação escolheu Francisco de Assis Mecenas como seu segundo pastor, de 1998 até 2009, quando o pastor deixou a Igreja para retornar a Goiânia (GO). Na sequência, a Igreja teve como presidente o pastor Leandro Mozart até a eleição, em 2013, do pastor Usiel Carneiro de Souza, seu atual dirigente.





Nos últimos anos, após a superação de uma crise, a assembleia de membros aprovou o projeto de adequação do próprio templo para um modelo mais contemporâneo, adotando o nome de Igreja da Praia, sem deixar de ser Batista, mas com uma logomarca inspirada em dois ícones da cidade, o Penedo inclinado e o movimento das ondas do seu mar.





“Todas as mudanças passaram pelo Conselho e pela assembleia, que é a instância máxima de uma Igreja Batista, que somos desde 1976, e está afirmado abaixo do novo nome. A proposta é de contextualização e de melhor comunicação com a comunidade que nos cerca”, aponta o pastor Usiel.





A Igreja da Praia tem forte atuação social, capitaneada pela Fundação Beneficente Praia do Canto, criada em 1983, situada na região da Grande São Pedro, sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo, tecnológico, cultura, esportivo, de segurança alimentar e nutricional.





Em sua declaração de propósito se define como uma organização voltada a servir aos mais necessitados, com especial atenção às crianças e adolescentes, às suas famílias e à comunidade local da Grande São Pedro, onde atende, atualmente, a cerca de 250 crianças e adolescentes.



