A "nova velhice" em destaque no dia da visita da eterna Garota de Ipanema ao ES

Com o tema “A velhice em destaque”, o evento é uma promoção da Academia Espírito-santense de Letras (AEL) e da Assembleia Legislativa. Será o primeiro debate de um ciclo que a Academia de Letras inicia este ano, enfocando questões de interesse geral que promovam reflexão crítica e intercâmbio de ideias.





“A ideia é trazer para a vida prática questões que os escritores abordam nos livros. “Por exemplo, o combate ao etarismo e a estigmas sobre a velhice, estimulando o diálogo intergeracional”, explica o jornalista Jonas Reis, presidente da AEL.





Entre os temas que serão abordados por Mary Del Priore estão a situação dos idosos hoje no Brasil e o que a história tem a nos ensinar sobre envelhecimento com dignidade? “Em tempos de longevidade crescente, debater essas questões é indispensável para quem quer compreender o passado e projetar um futuro mais humano e inclusivo”, destaca Reis.



Mais informações sobre a palestra: (27) 99697-6737 ou [email protected].