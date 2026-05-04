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Coluna Leonel Ximenes

A "nova velhice" em destaque no dia da visita da eterna Garota de Ipanema ao ES

Vitória terá noite movimentada com o protagonismo de duas mulheres que são referências em suas respectivas áreas

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 16:23

Públicado em 

04 mai 2026 às 16:23
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Mary Del Priore (à esquerda) vai falar no Tribunal de Contas e Helô Pinheiro, no Iate Clube
Mary Del Priore (à esquerda) vai falar no Tribunal de Contas e Helô Pinheiro, no Iate Clube Divulgação

Na noite em que a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, de 82 anos, vai contar sua experiência sobre longevidade, autocuidado e protagonismo feminino no Iate Clube do ES, outra mulher de destaque, a historiadora Mary Del Priore, vai falar sobre a história da velhice no Brasil, em palestra que irá proferir no auditório do Tribunal de Contas do Estado.


Os dois eventos serão realizados a menos de dois quilômetros um do outro, na capital capixaba, no dia 26 de maio. O relato de Helô, no restaurante do Iate Clube, está marcado para 18h30, meia hora mais cedo que a palestra de Mary Del Priore, prevista para 19h.

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Del Priore é uma das mais renomadas historiadoras, pesquisadoras e escritoras brasileiras, com mais de 50 livros publicados. Integrante da Academia Paulista de Letras e ex-professora da USP e da PUC-Rio, ela ficou conhecida por sua escrita acessível e premiada, tendo conquistado três prêmios Jabuti.

A VELHICE EM DESTAQUE

Com o tema “A velhice em destaque”, o evento é uma promoção da Academia Espírito-santense de Letras (AEL) e da Assembleia Legislativa. Será o primeiro debate de um ciclo que a Academia de Letras  inicia este ano, enfocando questões de interesse geral que promovam reflexão crítica e intercâmbio de ideias.


“A ideia é trazer para a vida prática questões que os escritores abordam nos livros. “Por exemplo, o combate ao etarismo e a estigmas sobre a velhice, estimulando o diálogo intergeracional”, explica o jornalista Jonas Reis, presidente da AEL.


Entre os temas que serão abordados por Mary Del Priore estão a situação dos idosos hoje no Brasil e o que a história tem a nos ensinar sobre envelhecimento com dignidade? “Em tempos de longevidade crescente, debater essas questões é indispensável para quem quer compreender o passado e projetar um futuro mais humano e inclusivo”, destaca Reis.


Mais informações sobre a palestra: (27) 99697-6737 ou [email protected].

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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