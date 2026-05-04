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Faustão surge em vídeo de Tom Cavalcante ao completar 76 anos

Apresentador está recluso desde 2023 e já realizou quatro transplantes de órgãos

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 16:45

Faustão surge em vídeo de Tom Cavalcante ao completar 76 anos
perseguição, ameaça e invasão de domicílio Reprodução/Instagram

O ex-apresentador Fausto Silva, o Faustão, apareceu em um vídeo raro, postado pelo amigo Tom Cavalcante. O comediante fez uma homenagem presencial para o apresentador, que completou 76 anos no último sábado (2).


No vídeo, Tom destacou a amizade entre os dois e agradeceu pelo momento. “Agradecendo a Deus pela saúde desse cara, de uma amizade imensa e reunido hoje com esse nosso grupo, só diretoria! Obrigado por tudo! Te amo e que essa recuperação continue assim, acelerada, pra gente ter você cada vez mais perto da gente!”, disse o humorista, dando um beijo na cabeça do apresentador.


Faustão respondeu: “Com toda essa vitalidade tua agora, Tom, de trabalhar show, televisão e cinema, pô, louco!”.


Afastado da TV desde 2023, Fausto Silva tem feito aparições pontuais nas redes sociais de familiares. Ele passou por quatro transplantes de órgãos entre 2023 e 2025.

Confira o registro

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