Faustão surge em vídeo de Tom Cavalcante ao completar 76 anos

O ex-apresentador Fausto Silva, o Faustão, apareceu em um vídeo raro, postado pelo amigo Tom Cavalcante. O comediante fez uma homenagem presencial para o apresentador, que completou 76 anos no último sábado (2).
No vídeo, Tom destacou a amizade entre os dois e agradeceu pelo momento. “Agradecendo a Deus pela saúde desse cara, de uma amizade imensa e reunido hoje com esse nosso grupo, só diretoria! Obrigado por tudo! Te amo e que essa recuperação continue assim, acelerada, pra gente ter você cada vez mais perto da gente!”, disse o humorista, dando um beijo na cabeça do apresentador.
Faustão respondeu: “Com toda essa vitalidade tua agora, Tom, de trabalhar show, televisão e cinema, pô, louco!”.
Afastado da TV desde 2023, Fausto Silva tem feito aparições pontuais nas redes sociais de familiares. Ele passou por quatro transplantes de órgãos entre 2023 e 2025.
Confira o registro