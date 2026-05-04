Faustão surge em vídeo de Tom Cavalcante ao completar 76 anos

No vídeo, Tom destacou a amizade entre os dois e agradeceu pelo momento. “Agradecendo a Deus pela saúde desse cara, de uma amizade imensa e reunido hoje com esse nosso grupo, só diretoria! Obrigado por tudo! Te amo e que essa recuperação continue assim, acelerada, pra gente ter você cada vez mais perto da gente!”, disse o humorista, dando um beijo na cabeça do apresentador.



