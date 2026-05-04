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Motivo do atraso

Pai de Shakira sofreu isquemia e artista soube logo antes do show, diz revista

A revista espanhola 'Hola!' afirmou que William Mebarak, de 94 anos, passou cerca de 24 horas na UTI

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 15:38

Shakira soube do problema de saúde do pai momentos antes de apresentação no Rio.
Shakira soube do problema de saúde do pai momentos antes de apresentação no Rio. Reuters/Folhapress

O pai de Shakira teria sofrido uma isquemia no sábado (2), na noite em que a cantora reuniu uma multidão em Copacabana, segundo uma revista espanhola. Em matéria publicada nesta segunda-feira (4), a "Hola!" afirmou que a cantora recebeu a notícia apenas algumas horas antes do show.


Ainda segundo o site, William Mebarak, de 94 anos, passou cerca de 24 horas na UTI (Unidade de Cuidado intensivo), mas já foi transferido de volta para um quarto.


A apresentação teve um atraso de mais de uam hora que, segundo a equipe, aconteceu por "motivos pessoais". Em um post agradecendo ao público, Shakira mencionou uma "noite difícil".

Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos lembra do que realmente importa. O segredo é estar presente e valorizar o que está diante dos nossos olhos: contemplar o mar, a praia e as montanhas, sentir o sol na pele e a brisa. Porque é disso que somos feitos

Shakira, cantora colombiana.

A cantora colombiana Shakira durante apresentação de seu show na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ).
A cantora colombiana Shakira durante apresentação de seu show na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). Tércio Teixeira (F)/Folhapress

Sustos nos últimos anos

A matéria da "Hola!" lembrou que a saúde de Mebrack tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. Em maio de 2022, logo depois da separação da cantora e seu ex-marido Gerard Piquè, o pai sofreu uma queda e teve que passar alguns dias internado. Cinco meses depois, voltou a ser hospitalizado, mas os motivos não foram divulgados.


No ano seguinte, passou por uma cirurgia neurológica para colocar uma válvula no cérebro. O procedimento foi parte de um tratamento para a hidrocefalia, condição que causa acúmulo excessivo de líquido nos ventrículos cerebrais, aumentando a pressão intracraniana.


Na época, a artista disse a "Hola!" que não havia explicação para a boa recuperação do pai, em sua idade. William completará 95 anos em setembro.

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