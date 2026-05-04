Shakira se despede do Brasil com declaração de amor: 'Foi inesquecível e arrepiante'

Shakira se apresentou no Rio de Janeiro Reprodução @shakira

A cantora Shakira usou as redes sociais para se despedir do Brasil e agradecer pela hospitalidade do povo brasileiro. A colombiana se apresentou para cerca de 2 milhões de pessoas nas areias da praia de Copacabana, no projeto Todo Mundo no Rio.

"Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante. Juntos podemos reconhecer o poder da música em todos nós. Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", começou ela.

A apresentação da artista atrasou pouco mais de uma hora devido a um mal-estar de seu pai, que ocorreu minutos antes de ela subir ao palco.

"A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que nós somos feitos", escreveu.

Em outro trecho da postagem, ela agradeceu aos artistas brasileiros que com ela dividiram o palco, como Anitta, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Caetano Veloso e a bateria da Unidos da Tijuca.