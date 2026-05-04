Shakira se despede do Brasil com declaração de amor: 'Foi inesquecível e arrepiante'

A cantora Shakira usou as redes sociais para se despedir do Brasil e agradecer pela hospitalidade do povo brasileiro. A colombiana se apresentou para cerca de 2 milhões de pessoas nas areias da praia de Copacabana, no projeto Todo Mundo no Rio.
"Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante. Juntos podemos reconhecer o poder da música em todos nós. Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", começou ela.
A apresentação da artista atrasou pouco mais de uma hora devido a um mal-estar de seu pai, que ocorreu minutos antes de ela subir ao palco.
"A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que nós somos feitos", escreveu.
Em outro trecho da postagem, ela agradeceu aos artistas brasileiros que com ela dividiram o palco, como Anitta, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Caetano Veloso e a bateria da Unidos da Tijuca.
"E aos meus fãs que viajaram de outros países ou cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo e, sobretudo, por me fazer sentir que ontem à noite esses dois milhões e meio de almas são a minha família. Obrigada, Brasil. Eu amo vocês", completou.