PRF registra 1 morte e mais de 50 feridos em rodovias federais do ES no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo (3) a Operação Dia do Trabalho 2026 no Espírito Santo. A ação, realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio, reforçou a fiscalização nas rodovias federais com foco na redução de acidentes, especialmente colisões traseiras.
Durante o período, foram registrados 38 acidentes, com 54 pessoas feridas e uma morte. Do total de ocorrências, 10 foram consideradas graves, segundo a PRF.
A intensificação do policiamento resultou em aumento nas abordagens. Ao todo, 1.692 pessoas foram fiscalizadas — alta de 58% em relação à operação anterior — e 1.444 veículos foram abordados, crescimento de 51,4%. Como resultado das ações, 37 veículos irregulares foram recolhidos, seis pessoas foram presas e dois veículos com restrição foram recuperados.
No combate à embriaguez ao volante, foram realizados 1.303 testes de alcoolemia, um aumento de 50,8%. Duas pessoas foram detidas por dirigir sob efeito de álcool.
Ao todo, 1.255 infrações de trânsito foram registradas no período. Excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas estão entre as principais irregularidades, segundo a PRF, e seguem como fatores de risco para acidentes nas rodovias.