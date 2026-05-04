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Inadimplência

Novo Desenrola dará desconto de até 90% no valor da dívida

Quem aderir ao programa terá o CPF bloqueado para bets por 12 meses

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 12:07

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 mai 2026 às 12:07

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 4, que começa na terça-feira, 5, uma mobilização de 90 dias para a renegociação de dívidas da população. Segundo ele, o desconto médio das dívidas do Desenrola Famílias será de 65%, com juros de até 1,99% ao mês.


A fala foi feita durante o lançamento oficial do novo programa de renegociação de dívidas, o Novo Desenrola.


"Nós começamos amanhã uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívida das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, nessa mácula, essa angústia com o nome sujo seja retirada e ao mesmo tempo o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor", afirmou o ministro da Fazenda na manhã desta segunda-feira.


Quatro linhas de negociação


Durigan apresentou que haverá quatro linhas de renegociação: o Desenrola Famílias, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as empresas e as dívidas rurais para agricultura familiar.


O Novo Desenrola é para pessoas com renda de até cinco salários mínimos, e a renegociação para famílias atende a dívidas contratadas até 31/01/2026, com atraso entre 90 dias e dois anos. 


Com a renegociação os débitos poderão ser pagos em até quatro anos. A ideia, segundo o ministro, era melhorar a qualidade das dívidas dos brasileiros porque, da forma como estavam, os débitos eram impagáveis.


Dívida do cartão de crédito e do cheque especial


Durigan afirmou que o desconto mínimo da dívida do cartão de crédito e do cheque especial é de 40% e vai crescendo de acordo com o tamanho do passivo, podendo chegar a 90%.


"No cartão de crédito, no cheque especial, o desconto mínimo é de 40%, quando o atraso da dívida é de 90 dias a 120, e é um desconto que chega a 90% quando eu tenho uma dívida de maturidade de 1 a 2 anos", completou o ministro.


Bets


Além disso, quem aderir ao Novo Desenrola terá o CPF bloqueado para bets por 12 meses.


A ideia, segundo o ministro, é que alguém que precisa de ajuda do governo para pagar suas dívidas não pode gastar com apostas online.

Fies oferece descontos de até 99% nas renegociações de dívidas
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 Marcello Casal | Agência Brasil

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