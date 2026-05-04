Dia das Mães: 80 presentes de beleza para celebrar a data em 2026

A rotina das mães é, muitas vezes, multitarefa e intensa. O autocuidado não deve ser visto como um luxo, mas como um pilar essencial da saúde mental e física. Ao presentear com produtos que promovem o relaxamento — como um creme hidratante de alta performance, um perfume envolvente ou um kit de tratamento capilar — você está oferecendo um "convite à pausa". Este gesto demonstra que você reconhece o valor do tempo dela e deseja que ela se sinta cuidada, bonita e revigorada.
O perfume, por exemplo, é um presente que conecta a memória à emoção. Separamos desde fragrâncias florais delicadas até as amadeiradas mais intensas, garantindo que o presente combine perfeitamente com o estilo único dela.
Para facilitar a sua busca, preparamos uma curadoria completa com 80 sugestões de presentes. Seja ela uma apaixonada por skincare, fã de fragrâncias marcantes ou adepta da praticidade na maquiagem. Confira!
1 - Presente Lov U Original, de Avon. Preço: R$ 259,78
2 - Lattafa Yara Elixir, de Rebaj. Preço: R$ 250,00 (COMPRE NA AMAZON)
3 - Kit Celebration Edition Sparkling Summer, de Mascavo. Preço: R$ 179,85 (COMPRE NA AMAZON)
4 - Sabah Al Ward Body Mist, de Al Wataniah. Preço: R$ 89,66 (COMPRE NA AMAZON)
5 - Kit Floratta Rosé, de O Boticário. Preço: R$ 169,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
6 - Kit Rotina Noturna, de Dailus. Preço: R$ 164,70
7 - Kit Coffret Perfect, de Marc Jacobs. Preço: R$ 719,00
8 - Kit Banho, da ProArt. Preço: R$ 86,60
9 - Kit Miniaturas, da Soul Brasileira. Preço: R$ 119,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
1 - Velas de Le Labo, da Cyprès 21. Preço: R$ 800,00
2 - Iluminador Líquido Diamond Pop, de Ruby Kisses. Preço: R$ 31,41 (COMPRE NA AMAZON)
3 - Paradoxe Radical Essence, de Prada. Preço: R$ 940,00 (COMPRE NA AMAZON)
4 - Kit Tulipa, da Guava. Preço: R$ 224,90
5 - Kit Linha Inspiradora Rosas Brancas, de Paixão. Preço: R$ 57,44
6 - Kit Nutri Samba, de OhMy! Brazil. Preço: R$ 51,80 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
7 - Firmador Pró-Colágeno, da Sallve. preço: R$ 121,95 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
8 - Combo Paleta de Sombras, de Vult. Preço: R$ 45,99
9 - Born in Roma Purple Melancholia Donna, de Valentino. Preço: R$ 979
10 - Healthy Renew Sérum Facial, de Cetaphil. Preço: R$ 188,80
1 - Mat Perfect Anti-idade FPS 60, de Avène. Preço: R$ R$99,99
2 - Paleta Sombras Glam, de Payot. Preço: R$ R$ 99,90
3 - Perfume 6.24, de Amyi. Preço: R$ 663,00
4 - Kit Lip Trio Spring For Teddy Metamorphosis, de Mac. Preço: R$ 289
5 - Kit Máscara Efeito Volume + Sobrancelha, de Boca Rosa. Preço: R$ 109,90
6 - Sérum Hidratante Corporal Niacinamida + Uniformizador, de Dove. Preço: R$ 35,18
7 - Bastão 3 em 1 FPS 95, da Ollie. Preço: R$ 99,00
8 - Una Artisan Deo Perfume com Batom, de Natura. Preço: R$ 274,90
9 - Kit Flor de Cerejeira, de L'Occitane en Provence. Preço: R$ 259,00
10 - Kit Lifting Skin Wati for Skin, da Osang. Preço: R$ 269,80
1 - Ceramide Skin Repair, de Creamy. Preço: R$ 59,99
2 - Perfume Reale Rebeca Abravanel, de Jequiti. Preço: R$ 89,90
3 - Kit Bond Gloss Repair, de Widi Care. Preço: R$ 190,70
4 - Kit Acidificante Matizadora, da Haskell. Preço: R$ 184,02
5 - Body Splash Xêrosa Miss Radiante, da Salon Line. Preço: R$ 33,00
6 - Perfume Qaed Al Fursan Unlimited, do Lattafa. Preço: R$ 179,00
7 - Kit Coffret, de Burberry. Preço: R$ 999,00
8 - Coleção Diabo Veste Prada, de Colorama. Preço: R$ 46,89
9 - Paleta Iluminadora Brightening, de Dominique. Preço: R$ 800,00
10 - Água Micelar Hydro Boost Bifásica, de Neutrogena. Preço: R4 52,99
1 - Body Splash Melancia, da Hidraderm. Preço: R$ 26,90
2 - All Over Body Mists Tropic Body, de Fenty Beauty. Preço: R$ 239,00
3 - Kit Dark Mocha, de Contém 1g. Preço: R$ 332,60
4 - Body Splash Velvety, da Ciclo. Preço: R$ 45,90
5 - Kit Rotina Completa Maracujá, de Skala. Preço: R$ 91,70
6 - New Hydra Pro Serum, da Kiko Milano. Preço: R$ 179,90
7 - Kit-Blanc Vanilla, de Giovanna Baby. Preço: R$ 41,90
8 - Difusor English Pear & Freesia, da Jo Malone London. Preço: R$ 980,00
9 - Glowfirm Blush Stick FPS 90, de Adcos. Preço: R$ 169,00
10 - Kit Presente Figo Magnífico, da Casa 214. Preço: R$289,90
1 - Creamy Tint Cereja Profundo, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 74,90
2 - Sais Espumantes Pêssego, da Labotrat. Preço: R$ 17,74
3 - Escova Alisadora StyleCare Essential, da Philips. Preço: R$ 359,00
4 - Eu Amo Charming Body Splash Ameixa Preta, da Cless Cosméticos. Preço: R$ 34,90
5 - Protetor Stick com Base FPS 50, da Sunless. Preço: R$ 69,90
6 - Kit de Beleza, da Kora beauté. Preço: R$ 235,00
7 - Kit Spa Capilar, de Ricca. Preço: R$ 107,97
8 - Vela Casa Brasileira, de L’Occitane au Brésil. Preço: R$ 129,90
9 - Kit Nutri Infusion, de Truss. Preço: R$ 397,76
10 - Kit Gigi, da Avatim. Preço: R$ 105,00
1 - Blush Líquido Cushion Glow, da Bruna Tavares. Preço: R$ 69,90
2 - Creme Hidratante GD, da Amakha Paris. Preço: R$ 42,00
3 - Sérum Noturno Retinal, da Isdin. Preço: R$ 389,90
4 - Kit Mon Amie 037, da O.U.i Paris. Preço: R$ 579,99
5 - La Vie Est Belle Vanille Nude, Lancôme. Preço: R$ 809,00
6 - Kit Banho Premium Lady In Red, da Kiss New York. Preço: R$ 133,00
7 - Kit Instance, de Eudora. Preço: R$ 69,90
8 - The Icon Elixir, de Banderas. Preço: R$ 299,00
9 - Kit Box Patchouli Vanilla, de Lenvie. Preço: R$ 298,00
10 - Kit Coffret Classique, de Marina de Bourbon. Preço: R$ 215,00
1 - Kit Yamasterol, da Yamá Cosméticos. Preço: R$ 19,50
2 - Lapiseira Labial Lipliner Ela É, da Vizzela Cosméticos. Preço: R$ 39,90
3 - Body Mist Amazing Pink, da Bio Company. Preço: R$ 89,90
4 - Miutine Eau de Parfum, de Miu Miu Beauty. Preço: R$ 1.231,00
5 - Escova Rotativa Eleganza Plus, da Ga.ma Italy . Preço: R$ 349,90
6 - Duo Lips Fuego, de Helene Deon. Preço: R$ 82,90
7 - Difusor de Ambiente Linha Aura, da Ou. Preço: R$ 54,99
8 - Kit Coffret Euphoria, de Calvin Klein. Preço: R$ 789
9 - Kit Travel Size Minis, de Care Beuaty. preço: R$ 269,00
10 - Kit Gaultier Divine Couture, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 999,00
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável