Dia das Mães: 80 presentes de beleza para celebrar a data em 2026

Tem diversas opções de presentes, seja ela uma apaixonada por skincare, fã de fragrâncias marcantes ou adepta da praticidade na maquiagem

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 12:53

Guilherme Sillva

Vitrine de presentes de dia das mães
Seleção de presentes para celebrar o Dia das Mães Arte Guilherme Sillva

A rotina das mães é, muitas vezes, multitarefa e intensa. O autocuidado não deve ser visto como um luxo, mas como um pilar essencial da saúde mental e física. Ao presentear com produtos que promovem o relaxamento — como um creme hidratante de alta performance, um perfume envolvente ou um kit de tratamento capilar — você está oferecendo um "convite à pausa". Este gesto demonstra que você reconhece o valor do tempo dela e deseja que ela se sinta cuidada, bonita e revigorada.


O perfume, por exemplo, é um presente que conecta a memória à emoção. Separamos desde fragrâncias florais delicadas até as amadeiradas mais intensas, garantindo que o presente combine perfeitamente com o estilo único dela.


Para facilitar a sua busca, preparamos uma curadoria completa com 80 sugestões de presentes. Seja ela uma apaixonada por skincare, fã de fragrâncias marcantes ou adepta da praticidade na maquiagem. Confira!

1 - Presente Lov U Original, de Avon. Preço: R$ 259,78


2 - Lattafa Yara Elixir, de Rebaj. Preço: R$ 250,00  (COMPRE NA AMAZON)


3 - Kit Celebration Edition Sparkling Summer, de Mascavo. Preço: R$ 179,85 (COMPRE NA AMAZON)


4 - Sabah Al Ward Body Mist, de Al Wataniah. Preço: R$ 89,66 (COMPRE NA AMAZON)  


5 - Kit Floratta Rosé, de O Boticário. Preço: R$ 169,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)


6 - Kit Rotina Noturna, de Dailus. Preço: R$ 164,70


7 - Kit Coffret Perfect, de Marc Jacobs. Preço: R$ 719,00


8 - Kit Banho, da ProArt. Preço: R$ 86,60


9 - Kit Miniaturas, da Soul Brasileira. Preço: R$ 119,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)


10 - Coleção A Cor da Sua Moda 7, da  Impala. Preço: R$ 64,95 (COMPRE NO MERCADO LIVRE) 

1 - Velas de Le Labo, da Cyprès 21. Preço: R$ 800,00


2 - Iluminador Líquido Diamond Pop, de Ruby Kisses. Preço: R$ 31,41 (COMPRE NA AMAZON)


3 - Paradoxe Radical Essence, de Prada. Preço: R$ 940,00 (COMPRE NA AMAZON)


4 - Kit Tulipa, da Guava. Preço: R$ 224,90


5 - Kit Linha Inspiradora Rosas Brancas, de Paixão. Preço: R$ 57,44


6 - Kit Nutri Samba, de OhMy! Brazil. Preço: R$ 51,80 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)


7 - Firmador Pró-Colágeno, da Sallve. preço: R$ 121,95 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)


8 - Combo Paleta de Sombras, de Vult. Preço: R$ 45,99


9 - Born in Roma Purple Melancholia Donna, de Valentino. Preço: R$ 979


10 - Healthy Renew Sérum Facial, de Cetaphil. Preço: R$ 188,80

1 - Mat Perfect Anti-idade FPS 60, de Avène. Preço: R$ R$99,99


2 - Paleta Sombras Glam, de Payot. Preço: R$ R$ 99,90


3 - Perfume 6.24, de Amyi. Preço: R$ 663,00


4 - Kit Lip Trio Spring For Teddy Metamorphosis, de Mac. Preço: R$ 289


5 - Kit Máscara Efeito Volume + Sobrancelha, de Boca Rosa. Preço: R$ 109,90


6 - Sérum Hidratante Corporal Niacinamida + Uniformizador, de Dove. Preço: R$ 35,18


7 - Bastão 3 em 1 FPS 95, da Ollie. Preço: R$ 99,00


8 - Una Artisan Deo Perfume com Batom, de Natura. Preço: R$ 274,90


9 - Kit Flor de Cerejeira, de L'Occitane en Provence. Preço: R$ 259,00


10 - Kit Lifting Skin Wati for Skin, da  Osang. Preço: R$ 269,80

1 - Ceramide Skin Repair, de Creamy. Preço: R$ 59,99


2 - Perfume Reale Rebeca Abravanel, de Jequiti. Preço: R$ 89,90


3 - Kit Bond Gloss Repair, de Widi Care. Preço: R$ 190,70


4 - Kit Acidificante Matizadora, da Haskell. Preço: R$ 184,02


5 - Body Splash Xêrosa Miss Radiante, da Salon Line. Preço: R$ 33,00


6 - Perfume Qaed Al Fursan Unlimited, do Lattafa. Preço: R$ 179,00


7 - Kit Coffret, de Burberry. Preço: R$ 999,00


8 - Coleção Diabo Veste Prada, de Colorama. Preço: R$ 46,89


9 - Paleta Iluminadora Brightening, de Dominique. Preço: R$ 800,00


10 - Água Micelar Hydro Boost Bifásica, de Neutrogena. Preço: R4 52,99

1 - Body Splash Melancia, da Hidraderm. Preço: R$ 26,90


2 - All Over Body Mists Tropic Body, de Fenty Beauty. Preço: R$ 239,00


3 - Kit Dark Mocha, de Contém 1g. Preço: R$ 332,60


4 - Body Splash Velvety, da Ciclo. Preço: R$ 45,90


5 - Kit Rotina Completa Maracujá, de Skala. Preço: R$ 91,70


6 - New Hydra Pro Serum, da Kiko Milano. Preço: R$ 179,90


7 - Kit-Blanc Vanilla, de Giovanna Baby. Preço: R$ 41,90


8 - Difusor English Pear & Freesia, da Jo Malone London. Preço: R$ 980,00


9 - Glowfirm Blush Stick FPS 90, de Adcos. Preço: R$ 169,00


10 - Kit Presente Figo Magnífico, da Casa 214. Preço: R$289,90

1 - Creamy Tint Cereja Profundo, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 74,90


2 - Sais Espumantes Pêssego, da Labotrat. Preço: R$ 17,74


3 - Escova Alisadora StyleCare Essential, da Philips. Preço: R$ 359,00


4 - Eu Amo Charming Body Splash Ameixa Preta, da Cless Cosméticos. Preço: R$ 34,90


5 - Protetor Stick com Base FPS 50, da Sunless. Preço: R$ 69,90


6 - Kit de Beleza, da Kora beauté. Preço: R$ 235,00


7 - Kit Spa Capilar, de Ricca. Preço: R$ 107,97


8 - Vela Casa Brasileira, de L’Occitane au Brésil. Preço: R$ 129,90


9 - Kit Nutri Infusion, de Truss. Preço: R$ 397,76


10 - Kit Gigi, da Avatim. Preço: R$ 105,00

1 - Blush Líquido Cushion Glow, da Bruna Tavares. Preço: R$ 69,90


2 - Creme Hidratante GD, da Amakha Paris. Preço: R$ 42,00


3 - Sérum Noturno Retinal, da Isdin. Preço: R$ 389,90


4 - Kit Mon Amie 037, da O.U.i Paris. Preço: R$ 579,99


5 - La Vie Est Belle Vanille Nude, Lancôme. Preço: R$ 809,00


6 - Kit Banho Premium Lady In Red, da Kiss New York. Preço: R$ 133,00


7 - Kit Instance, de Eudora. Preço: R$ 69,90


8 - The Icon Elixir, de Banderas. Preço: R$ 299,00


9 - Kit Box Patchouli Vanilla, de Lenvie. Preço: R$ 298,00


10 - Kit Coffret Classique, de Marina de Bourbon. Preço: R$ 215,00

1 - Kit Yamasterol, da Yamá Cosméticos. Preço: R$ 19,50


2 - Lapiseira Labial Lipliner Ela É, da Vizzela Cosméticos. Preço: R$ 39,90


3 - Body Mist Amazing Pink, da Bio Company. Preço: R$ 89,90


4 - Miutine Eau de Parfum, de Miu Miu Beauty. Preço: R$ 1.231,00


5 - Escova Rotativa Eleganza Plus, da Ga.ma Italy . Preço: R$ 349,90


6 - Duo Lips Fuego, de Helene Deon. Preço: R$ 82,90


7 - Difusor de Ambiente Linha Aura, da Ou. Preço: R$ 54,99


8 - Kit Coffret Euphoria, de Calvin Klein. Preço: R$ 789


9 - Kit Travel Size Minis, de Care Beuaty. preço: R$ 269,00


10 - Kit Gaultier Divine Couture, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 999,00

* Os preços foram consultados em 04/05/2026

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:


1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais


2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis


3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

