Na moda

8 cores de esmalte que prometem bombar no outono 2026

Tem roxo, verde, marrom e azul... As cores variam entre frias, neutras e quentes, refletindo diferentes tipos de humor da estação

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:00

Outono: saem as cores vibrantes do verão e entram tons que evocam a natureza, o conforto e o chamado "luxo silencioso" Crédito: Arte Guilherme Sillva

Com a chegada das temperaturas mais amenas, o visual das unhas ganha uma dose extra de sofisticação. Para o outono 2026, a tendência principal é o equilíbrio: saem as cores vibrantes do verão e entram tons que evocam a natureza, o conforto e o chamado "luxo silencioso".

O marrom tem tudo para ser o protagonista de 2026, substituindo o preto como o neutro escuro favorito. Ele traz um ar de "luxo silencioso" e combina perfeitamente com roupas de tricô e tons terrosos. Já o verde oliva é uma cor que remete à calma e à natureza, sendo uma excelente alternativa para quem quer fugir dos tons de vermelho e vinho tradicionais. E as marcas apresentam as suas apostas.



A Mavala, por exemplo, lança a coleção Timeless, que traz seis tonalidades que transitam entre nuances sóbrias e sofisticadas, como cinzas e cáquis, e tons mais profundos e vibrantes, como vinho e fúcsia. O resultado é uma seleção que reúne cores frias, neutras e quentes, refletindo diferentes moods da estação.

Já a Risqué aposta no roxo intenso com acabamento cremoso e efeito gel que entrega cor profunda e sofisticada. Ideal para quem busca unhas marcantes com brilho elegante. A Natura aposta no tom de marrom com alta cobertura, secagem rápida e muito brilho. Enquanto a Avon traz o verde urbano, esmalte com cor vibrante e intensa, resistindo à lascagem e arranhões. Na estação tem tons para todos os gostos. Confira a nossa seleção.

Uma seleção de cores para serem usadas no outono Crédito: Arte Guilherme Sillva

*Os preços foram consultados no dia 23/03/2026

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