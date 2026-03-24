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8 cores de esmalte que prometem bombar no outono 2026

8 cores de esmalte que prometem bombar no outono 2026

Tem roxo, verde, marrom e azul... As cores variam entre frias, neutras e quentes, refletindo diferentes tipos de humor da estação

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Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:00

Cores de esmaltes para o inverno
Outono: saem as cores vibrantes do verão e entram tons que evocam a natureza, o conforto e o chamado "luxo silencioso" Crédito: Arte Guilherme Sillva

Com a chegada das temperaturas mais amenas, o visual das unhas ganha uma dose extra de sofisticação. Para o outono 2026, a tendência principal é o equilíbrio: saem as cores vibrantes do verão e entram tons que evocam a natureza, o conforto e o chamado "luxo silencioso".

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O marrom tem tudo para ser o protagonista de 2026, substituindo o preto como o neutro escuro favorito. Ele traz um ar de "luxo silencioso" e combina perfeitamente com roupas de tricô e tons terrosos. Já o  verde oliva é uma cor que remete à calma e à natureza, sendo uma excelente alternativa para quem quer fugir dos tons de vermelho e vinho tradicionais. E as marcas apresentam as suas apostas. 

A Mavala, por exemplo, lança a coleção Timeless, que traz seis tonalidades que transitam entre nuances sóbrias e sofisticadas, como cinzas e cáquis, e tons mais profundos e vibrantes, como vinho e fúcsia. O resultado é uma seleção que reúne cores frias, neutras e quentes, refletindo diferentes moods da estação. 

Já a Risqué aposta no roxo intenso com acabamento cremoso e efeito gel que entrega cor profunda e sofisticada. Ideal para quem busca unhas marcantes com brilho elegante. A Natura aposta no tom de marrom com alta cobertura, secagem rápida e muito brilho. Enquanto a Avon traz o verde urbano, esmalte com cor vibrante e intensa, resistindo à lascagem e arranhões.  Na estação tem tons para todos os gostos. Confira a nossa seleção. 

Cores de esmaltes para o inverno
Uma seleção de cores para serem usadas no outono Crédito: Arte Guilherme Sillva

  1. Esmalte Cremoso #divando, de Vult. Preço: R$ 13,82  (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Coleção Meu Jardim Mágico – Poder que Floresce, de Risqué Diamond Gel. Preço: R$ 21,97 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Ultra Color 60 Second Express Verde Urbano, de Avon. Preço: R$ 26,80 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Esmalte Faces Marrom Nude SP, de Natura. Preço: R$ 24,90

  5. Esmalte Faça Sua Sorte - Olho Grego, de Dailus. Preço: R$ 21,09 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Esmalte A Cor da Moda Virtude, de Impala. Preço: R$ 4,99 (COMPRE NA AMAZON)

  7. Esmalte Color York, da Mavala. Preço: R$ 61,00 (COMPRE NA AMAZON)

  8. Esmalte Vermelho Sou Eu - Brilho Intenso, de Ana Hickmann. Preço: R$ 9,90 (COMPRE NA AMAZON)

*Os preços foram consultados no dia 23/03/2026

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