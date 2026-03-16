De máscara a óleo capilar: os 10 melhores lançamentos para cabelo

A rotina de cuidados capilares em 2026 deu um salto tecnológico. O foco não é mais apenas camuflar danos, mas tratar a saúde do fio desde o folículo. Marcas nacionais e internacionais trouxeram soluções que unem performance de salão a ativos clássicos da rotina de skincare.



A Elseve, por exemplo, traz o colágeno para responder a um dos principais desafios apontados pela ciência capilar: a perda de massa e de volume dos cabelos, especialmente em fios finos e afinados. Já a Haskell Cosméticos lança uma linha com tecnologia lamelar e promessa de 80 horas antiumidade para controle extremo do frizz. A Truss apresenta produtos que permitem prolongar em casa a performance, segurança e reparação conquistados no salão. Confira nossa curadoria com os 10 itens essenciais que acabaram de chegar às prateleiras e prometem transformar seu cabelo.