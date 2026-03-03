De perfumes a séruns: veja os principais lançamentos de beleza em março

11

La Vie Est Belle Vanille Nude, de Lâncome

É a primeira fragrância com coração olfativo de baunilha da marca — uma criação que traduz a arte da pâtisserie francesa em fragrância. A fragrância reinventa o conceito gourmand com o toque inconfundível da marca. A composição combina uma baunilha Bourbon glaceada e deliciosamente envolvente, o jasmim solar, cultivado de forma sustentável no Domaine de la Rose de Lancôme, e a cremosidade do musk branco, criando uma fragrância que se constrói a partir de seu coração de baunilha. Através de uma fusão dos ingredientes mais refinados, a composição realça uma deliciosa infusão de Baunilha Bourbon de Madagascar com a profundidade e luminosidade do absoluto de jasmim do Domaine de la Rose. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

