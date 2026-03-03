De perfumes a séruns: veja os principais lançamentos de beleza em março

Se você quer atualizar seu nécessaire, os lançamentos deste mês focam em três pilares: perfumes com 'conforto emocional', maquiagem com texturas inovadoras e skincare multifuncional.
O Boticário apresenta novo perfume masculino com o exclusivo acorde do vinho Neroamaro, cultivado na região da Puglia, no sul da Itália, que integra a família amadeirada oriental. Já L'Occitane en Provence traz uma aposta fresca para o início de março, ideal para quem busca leveza e um toque floral luminoso.
Tem ainda o novo sérum de Garnier, que apresenta um novo conceito de “sérumnete”: cuida como um sérum e limpa como um sabonete, entregando limpeza completa e benefícios de tratamento em um único passo. Confira os 20 principais lançamentos do mês!
01
Malbec Black Legend, de O Boticário
Com o exclusivo acorde do vinho Neroamaro, cultivado na região da Puglia, no sul da Itália, o perfume integra a família amadeirada oriental. A novidade está nas novas especiarias que modernizam a estrutura, além de maior destaque para a licorosidade e nuances resinosas que trazem maior envolvência. Grapefruit, gengibre e cardamomo abrem a composição com um frescor especiado elegante, que evolui para um corpo estruturado com couro, cypriol e sálvia, conferindo profundidade e sofisticação. A exclusividade do acorde Neroamaro é um dos diferenciais de sua criação, adicionando uma camada sofisticada à composição, seguido pelo blackcurrant, que entrega um toque licoroso contemporâneo à intensidade das Madeiras Negras. (COMPRE NA AMAZON)
02
Blush Baked, de Contém1G
A fórmula traz pigmentação intensa e facilidade em esfumar. Desliza suavemente, se fundindo com a pele para um acabamento natural que pode ser facilmente potencializado com a construção de camadas. A grande novidade são quatro novas cores, sendo uma nova cor com partículas de brilho e quatro cores em versão matte. O sucesso Extravaganza volta aos estoques da marca após ter esgotado logo após seu lançamento. Ainda com acabamento com brilho a marca lança a nova cor Happy Hour, um tom Malva com partículas douradas. Já as novidades na versão matte são: Flamingo, rosa arroxeado, Sunset, rosa alaranjado e Tropical, marrom quente.
03
Sérum de Limpeza com Vitamina C, de Garnier
O produto apresenta um novo conceito de “sérumnete”: cuida como um sérum e limpa como um sabonete, entregando limpeza completa e benefícios de tratamento em um único passo. A fórmula combina um tubo de limpeza potencializado com um sérum de Vitamina C, promovendo uma experiência inovadora que limpa sem repuxar, remove maquiagem, controla a oleosidade, hidrata e ajuda a uniformizar a pele. Com 10% de Vitamina C, o produto proporciona uma pele visivelmente mais uniforme a partir do 1º uso, reduzindo manchas escuras, opacidade e tom irregular da pele. A novidade se destaca ainda pela tecnologia asiática, textura cremosa com fácil espalhabilidade e formação de espuma, proporcionando sensação imediata de frescor e maciez. (COMRPE NA AMAZON)
04
Linha Verbena Mimosa, de L’Occitane en Provence
Inspirada pela natureza e pela luz do sul da França, a edição limitada tem como protagonista a Mimosa, flor conhecida como o Sol de Inverno, símbolo de luminosidade mesmo nos dias mais frios. Na fragrância, o frescor cítrico da Verbena, se une ao aveludado da Mimosa e criam uma combinação única de sensações. A fragrância conta com a presença de raspas de bergamota, cardamomo, coentro fresco, figo verde, folhas de lírio-do-vale e um fundo que combina baunilha âmbar, musgo e acorde solar. A linha conta com quatro produtos: Eau de Toilette, Creme para as Mãos, Loção Corporal e Sabonete Líquido.
05
Body Splash Limoncello, de Vizzela
Apresenta uma fragrância fresca, floral aquática e confortável, ideal para reaplicação ao longo do dia. Sua pirâmide olfativa combina notas cítricas e luminosas na saída, com bergamota e limão, um corpo floral delicado com jasmim, lírio-do-vale, lótus e vitória-régia, finalizando com um fundo aconchegante de musk, sândalo, fava tonka e vanilla. A marca também lança o o Lip Oil Limoncello que chega com uma fórmula enriquecida com esqualano vegetal e óleo de amêndoas, apostando no brilho aliado à hidratação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
06
Skin Lift Sérum Firmador, da Soou Beauty
Voltado para quem busca firmeza, elasticidade e efeito lifting visível, o novo sérum combina ação imediata e progressiva em um tratamento reafirmante que atua na melhora do tônus facial e da sustentação da pele ao longo do tempo. A tecnologia Micellar Lifting Complex, baseada em DMAE (dimetilaminoetanol tartrato), atua no fortalecimento das fibras dérmicas e na melhora da tonicidade cutânea. Associada a polímeros tensores e agentes hidratantes, a fórmula promove uma sensação imediata de pele mais firme e esticada, com conforto e adaptação à rotina diária de cuidados. O uso contínuo contribui para uma pele mais firme, resistente e tonificada, auxiliando na suavização da aparência de linhas de expressão e na manutenção da qualidade cutânea.
07
Batom Powder Kiss Hazy Matte, de Mac
O efeito “hazy” / esfumado que dominou o Oriente, agora reinventado pela marca traz o matte esfumado dos backstage, referência para o fenômeno Lip Mud, com um toque mais hidratante e fácil de usar. A fórmula do batom combina pigmento difuso e tecnologia de pós soft-focus para criar um acabamento leve e naturalmente borradinho, sem necessidade de pincel ou múltiplas camadas. São 24 tons, incluindo 12 clássicos e novos neutros modernos, vibrantes e profundos como caramelo quente, vermelho-bege quente, marrom frio intenso, marrom dourado profundo, entre outros.
08
Vai de vibez!, de Hinode
A marca apresenta edição limitada do perfume e traz as versões masculina e feminina, ambas mantendo a sofisticação da família olfativa Amadeirado Vibrante, mas com roupagens que celebram o espírito dos festivais e a intensidade do dia a dia. O Deo Colônia Feminino é uma combinação ousada para mulheres que fazem a diferença. A explosão de kiwi e pomelo rosa no topo abre caminho para um coração de especiarias frias, finalizando com o calor sofisticado da baunilha e do âmbar.
09
Perfect Absolute, de Marc Jacobs
A nova fragrância que chega ao Brasil celebrando o poder da autoafirmação, do amor-próprio e da confiança. O perfume apresenta uma interpretação luxuosa do Eau de Parfum original. O acorde de figo caramelizado traz uma abertura envolvente e suculenta, que evolui para um coração floral de jasmim absoluto. No fundo, um acorde rico de âmbar confere profundidade, sofisticação e longa duração. O resultado é uma fragrância da família ambarada frutada, marcante e intensa, que faz uma declaração de amor-próprio. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
10
Tônico Facial Rosa Mosqueta & Vitamina C, da Raavi
Equilibra, tonifica e revitaliza a pele, deixando o rosto mais saudável, uniforme e iluminado. Entre os ativos a Óleo de Rosa Mosqueta, um ativo natural rico em ácidos graxos essenciais, vitaminas e antioxidantes. Conhecido por sua ação regeneradora, auxilia na renovação celular, melhora a textura e o brilho da pele, ajuda na uniformização do tom e contribui para a prevenção do envelhecimento precoce. O produto promove hidratação leve, melhora da textura, reforça a luminosidade e ajuda a prevenir sinais de envelhecimento. (COMPRE NA AMAZON)
11
La Vie Est Belle Vanille Nude, de Lâncome
É a primeira fragrância com coração olfativo de baunilha da marca — uma criação que traduz a arte da pâtisserie francesa em fragrância. A fragrância reinventa o conceito gourmand com o toque inconfundível da marca. A composição combina uma baunilha Bourbon glaceada e deliciosamente envolvente, o jasmim solar, cultivado de forma sustentável no Domaine de la Rose de Lancôme, e a cremosidade do musk branco, criando uma fragrância que se constrói a partir de seu coração de baunilha. Através de uma fusão dos ingredientes mais refinados, a composição realça uma deliciosa infusão de Baunilha Bourbon de Madagascar com a profundidade e luminosidade do absoluto de jasmim do Domaine de la Rose. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
12
Milk Shake de Morango do Bob’s, da Atlhetica Nutrition
É um suplemento alimentar em pó com fórmula Best Whey Blend (proteína concentrada, isolada e hidrolisada) e 25g de proteína por porção. Desenvolvido com proteína de alto valor biológico e excelente perfil de aminoácidos, é ideal para quem busca desempenho, recuperação e sabor em um só produto. Contribui para o ganho de massa magra, promove maior saciedade e permite diversificar sabores no plano alimentar. (COMPRE NA AMAZON)
13
Linha Barbie Skincare e Bodycare, de Fenzza
Inspirada no universo da personagem, a linha foi desenhada para quem busca praticidade, mas não abre mão de uma experiência sensorial envolvente. A coleção é composta por 10 itens de skincare e bodycare, pensados para acompanhar diferentes etapas da rotina diária. As fórmulas combinam ativos consagrados, como Vitamina E, Pantenol, Extrato de Pepino, Extrato de Morango, Aloe Vera, Hamamélis, Manteiga de Karité, Óleo de Coco e Chá Verde, que auxiliam em cuidados como limpeza suave, hidratação, nutrição, proteção antioxidante e sensação de frescor da pele. Alguns produtos são água micelar, espuma de limpeza facial, sérum facial, hidratantes faciais e corporais, esfoliante corporal, sabonetes líquidos, entre outros. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
14
Óleo Poderoso 9 em 1, de Koleston
A marca amplia seu portfólio e passa a atuar também na categoria de tratamento capilar com dois produtos voltados a diferentes etapas do cuidado: Tratamento Poderoso com tecnologia Plex e o Óleo Poderoso 9 em 1. O Óleo Poderoso 9 em 1 combina óleo de argan e vitamina E. foi formulado para controle de frizz por até 72 horas, proteção térmica e brilho imediato, com proteção UV, além de ser muito versátil, podendo ser aplicado nos fios antes de dormir, para finalização ou ida a academia. A textura leve permite aplicação em cabelos úmidos ou secos, sem enxágue. (COMPRE NA AMAZON)
15
Hidratante Labial Multifuncional 6 em 1, de Avon
O lançamento de uso diário e dermatologicamente testado, conta com ingredientes de origem natural e fórmula que entrega seis benefícios em um único produto: hidratação, suavidade, revitalização, proteção contra a secura, nutrição e conforto. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
16
Linha Íntera, da Soldiers Nutrition
A linha completa os produtos encapsulados voltados ao cuidado diário com corpo e mente. São quatro categorias: Focus, Daily, Glow e Calm, que contemplam desde energia e concentração até beleza e sono reparador. A categoria Focus traz fórmulas voltadas à disposição e desempenho cognitivo, como o Clarity (com taurina, cafeína e fosfatidilserina) e o Trimagnésio (combinação de magnésio bisglicinato, malato e taurato). Já a Daily reúne multivitamínicos e nutrientes essenciais, como AZ Mulher, AZ Homem, Coenzima Q10 e Ômega 3, para suporte à imunidade, energia e saúde cardiovascular. A Glow oferece o suplemento Cabelos & Unhas e a Calm ajuda no relaxamento e na qualidade do sono.
17
Linha Essentia, de Lenvie
A novidade chega com uma proposta sensorial forte, focada em perfumação, autocuidado e experiências multissensoriais, com destaque para o Body Mist e o Body Cream, além de uma fragrância totalmente inédita criada exclusivamente para a linha. O Body Cream é uma loção desodorante corporal, alia fragrância marcante a ativos como manteiga de Karité e Rosa Mosqueta, que auxiliam na hidratação e na uniformização do tom da pele, promovendo toque aveludado e conforto prolongado. A linha apresenta quatro fragrâncias: Capuccino Mocha (Gourmand), Maracujá Muguet (Floral Frutal), Vanilla Oud (Oriental Aromático) e Framboesa Musk (Floral Frutal).
18
Linha Cachos Naturais, da Arvensis Professional
Desenvolvida com óleo de coco, óleo de abacate, colágeno vegetal, vitamina E e D-Pantenol, a linha combina reposição lipídica, hidratação profunda e definição com intensidade no efeito memória. A linha, conta com produtos para todos os tipos de cachos, e com um estudo minucioso das necessidades de cada grupo de curvatura, possui uma subdivisão nos finalizadores e máscaras de tratamento: para curvaturas de 2A até 3B, ativadores e tratamentos para onduladas e cacheadas, e de 3C em diante, para crespas e crespíssimas. São quatro novos produtos, com destaque para a Geleia Umectante Cachos Naturais.
19
UV Filters SPF 45 Serum, de The Ordinary
Um novo protetor solar desenvolvido para oferecer alta proteção, conforto e transparência na aplicação. Agora disponível no Brasil, o produto tem textura sérum e deixa um acabamento luminoso e natural na pele — sem resíduo branco, sem sensação pegajosa e ideal para todas as rotinas de cuidados com a pele. É indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, possui proteção de amplo espectro, oferece hidratação imediata e duradoura, é não comedogênico e proporciona um glow natural. Funciona bem sozinho ou sob a maquiagem, graças ao suporte à barreira de hidratação da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
20
Peptide Lips, de Quem Disse, Berenice?
Híbrido poderoso de balm labial e gloss, o lançamento com Nah Cardoso contém peptídeos, ingrediente que tem ganhado destaque no universo da beleza, além de ácido hialurônico e óleo de jojoba, garantindo hidratação imediata e prolongada aos lábios. Disponível nas cores Cotton Candy, Guava Glaze, Cocoa Melt e Berry Mousse, a novidade combina tons versáteis, perfeitos para diferentes momentos do dia. Com formato inovador, o aplicador de alta precisão em estilo caneta giratória garante aplicação precisa para contornar e preencher os lábios, facilitando o uso e potencializando a experiência do consumidor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
DROPS
- As dermatologistas Isabella Redighieri e Priscila Passamani reinauguraram a Dermaskin, no Shopping Vitória, na última semana. "Criamos cantinhos especiais para cada procedimento. Trabalhamos com a dermatologia integrativa e o biohacking , que é um conjunto de medidas que rejuvenescem desde a célula até todos os tecidos e órgãos do corpo", conta Isabella. Além do tratamento das doenças de pele e das tecnologias, o espaço agora investe no núcleo de tricologia.
- Jade Picon protagoniza nova campanha da Sunless e reforça o protetor solar como item fashion da rotina de beleza. Conhecida por seu estilo de vida solar, com rotina entre treinos, viagens e dias de praia, a influenciadora traduz uma geração que vive ao ar livre, valoriza a estética, mas entende que beleza começa com disciplina e cuidado diário com a pele. Referência quando o assunto é skincare entre o público jovem, ela representa a união entre saúde, imagem e autenticidade.
- Juliana Paes é a nova embaixadora da campanha contra o câncer de colo do útero. O Março Lilás, mês oficial da prevenção do tumor, e a atriz irá liderar ações que combinam experiência, influência digital e conteúdo educativo para falar de saúde.
- A Track&Field Vitória realiza o evento Warm Up no próximo sábado (7), que oferecerá uma manhã dedicada ao movimento, à energia e ao bem-estar, em uma experiência fitness completa. O treino vai combinae exercícios funcionais e dança no Brizz.
