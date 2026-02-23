Cremes e máscaras: 15 melhores produtos para cabelos cacheados em 2026

Quem tem cabelo cacheado ou crespo sabe: a rotina de cuidados é um verdadeiro ritual. Mas, com tantos potes no armário, é comum surgir a dúvida: “Posso usar minha máscara favorita para finalizar o cabelo?” ou “O creme de pentear hidrata tanto quanto a máscara?”.
A resposta é: cada produto um tem a sua função. Para exibir cachos definidos, com brilho e movimento, você precisa entender como essa dupla funciona.
A máscara de tratamento é uma necessidade básica de reposição. Enquanto o condicionador apenas sela a cutícula, a máscara penetra no córtex do fio. Ela ajuda na hidratação, na nutrição e na reconstrução dos fios. Já o creme de pentear é o responsável por manter tudo o que você fez no banho dentro do fio por mais tempo. Para te ajudar nessa missão, selecionamos 15 produtos para o seu cronograma capilar. Confira!
- Creme de Pentear Hair Power, da Oh My!. Com óleo de algodão e mel vegetal, o creme tem ação desembaraçante e emoliente, ajudando a combater o frizz e proporcionando brilho e maciez ao cabelo cacheado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara para tratamento Cachos Incríveis Salon Opus, da Cless. Conta com fórmula enriquecida com Óleo de Coco e Manteiga de Karité, dois ativos poderosos que devolvem os lipídios essenciais aos fios, promovendo hidratação profunda, controle do frizz e definição duradoura. Além de nutrir, a máscara forma uma película protetora que ajuda a evitar a perda de água dos fios, mantendo os cachos mais soltos, modelados, definidos e hidratados. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme de Tratamento Mais Cachos, da Skala. Com ingredientes ricos em nutrientes - D-Panthenol, Óleo de Rícino e Manteiga de Karité - que hidratam e desembaraçam, ela dá brilho, força e ultra reparação, além de deixar os cachos ostentando aquele volumão. Pode ser utilizado como Creme de Tratamento e Creme para Pentear, sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme para Pentear Definição Natural, da Salon Line. Garante ondas e cachos definidos, com movimento, hidratação e controle do frizz. Sua fórmula potente proporciona efeito durinho na medida certa e super day after, deixando os fios soltos, alinhados e com brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme de Pentear Jujuba Uva, da DaBelle. Possui nutrição umectante na medida certa, pra cachos definidos, macios e protegidos o dia todo. Fortalece enquanto desembaraça, combate o ressecamento e mantém os fios alinhados e com brilho prolongado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme Para Pentear Ultra Nutritivo Cabelos Crespos 4A a 4C, da Vult. Finalizador com efeito memorizador de curvatura, garante crespos definidos e sem frizz por até 48 horas, além de brilho e muita maciez. Com Óleo de rícino e Manteiga africana, ajuda a diminuir o encolhimento dos fios. Desenvolvido com Tecnologia HD, age profundamente fio a fio, através de um sistema inteligente composto por aminoácidos, que são reconhecidos pelo alto potencial reparador. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme para Pentear Cabeleira Cacheada Maracujá, da L'Occitane au Brésil. Sua fórmula com filtro UV e proteção térmica, hidrata os fios, facilitando o pentear e ajudando a manter a hidratação dos fios por mais tempo. Com o Óleo de Maracujá da Caatinga enriquecido com ômega-9, o produto hidrata e deixa os cachos definidos por até 48 horas e reduz a formação de frizz.
- Máscara 3 Manteigas Se Curve, da Haskell. É indicada para as curvaturas 4abc, possui nutrição extrema para cabelos secos, devido a sua alta carga lipídica. Tem função antiquebra, pois fortalece os fios frágeis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme de Tratamento Novex Santo Black Poderoso, da Embelleze. O grande segredo da fórmula está no Óleo de Semente de Baobá, um ingrediente poderoso com alta ação hidratante e nutritiva. Ele age profundamente nos fios sem pesar, é super emoliente, suaviza a textura do cabelo, ajuda a reparar danos do dia a dia ou causados por produtos inadequados e garante cachos mais definidos, macios e com brilho natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme Milagroso 3 em 1, de Elseve. A fórmula é um poderoso coquetel que contém ácido hialurônico e óleo de rícino, tratando e selando os cachos, para uma transformação visível, preenchendo com nutrição profunda até as pontas, salvando os últimos 3 cm dos cachos. (COMPRE NA AMAZON)
- Masque Ultra-Nourissant, de Kérastase Curl Manifesto. Tratamento de máscara nutritivo para cabelo cacheado, ondulado e crespo. Deixa os cachos ultra suaves, restaura a força e a elasticidade e promove brilho no cabelo.
- Máscara Net Mask, de Truss. Repara a estrutura capilar e conta com nano reparação para agir diretamente na porosidade capilar, sendo mais efetiva ao tratar dos fios fragilizados. Ela age como máscara de reconstrução, assegurando nutrição para os fios, deixando-os mais elásticos, fortes e com aspecto natural. Promove ainda a selagem de cutículas, conferindo uma hidratação com efeito duradouro que vai deixar seus cabelos mais brilhosos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara de Hidronutrição Cachos + Definidos, da Salva Meu Cabelo. Formulada com uma combinação de ativos que tratam enquanto modelam os cachos, proporcionando leveza, disciplina e saúde aos fios. Entre os principais benefícios estão cachos mais definidos, leves e soltos, além de redução do frizz e controle do volume.
- Máscara de Tratamento Curl Expression, de L’Oréal Professionnel. Desenvolvida para tratar cabelos cacheados e crespos. A máscara hidrata profundamente e desembaraça para um resultado leve e toque natural. Os cabelos ficam 2 vezes mais brilhantes. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Para Pentear Siàge Revela Os Cachos, de Eudora. Ideal para cabelos cacheados, ondulados, crespos e em transição. Possui fórmula inteligente que reconhece os pontos de torção do fio. Fórmula com Elastina, combinada à Manteiga de Karité, que garantem alta definição, força, elasticidade e 3 vezes menos frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.