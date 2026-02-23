Cremes e máscaras: 15 melhores produtos para cabelos cacheados em 2026

Quem tem cabelo cacheado ou crespo sabe: a rotina de cuidados é um verdadeiro ritual. Mas, com tantos potes no armário, é comum surgir a dúvida: “Posso usar minha máscara favorita para finalizar o cabelo?” ou “O creme de pentear hidrata tanto quanto a máscara?”. A resposta é: cada produto um tem a sua função. Para exibir cachos definidos, com brilho e movimento, você precisa entender como essa dupla funciona.

A máscara de tratamento é uma necessidade básica de reposição. Enquanto o condicionador apenas sela a cutícula, a máscara penetra no córtex do fio. Ela ajuda na hidratação, na nutrição e na reconstrução dos fios. Já o creme de pentear é o responsável por manter tudo o que você fez no banho dentro do fio por mais tempo. Para te ajudar nessa missão, selecionamos 15 produtos para o seu cronograma capilar. Confira!