A máscara de tratamento é uma necessidade básica de reposição. Já o creme de pentear é o responsável por manter tudo o que você fez no banho dentro do fio por mais tempo. Crédito: Arte Guilherme Sillva

Cremes e máscaras: 15 melhores produtos para cabelos cacheados em 2026

Para exibir cachos definidos, com brilho e movimento, você precisa entender como essa dupla funciona

Publicado em 23/02/2026 às 09h00

Quem tem cabelo cacheado ou crespo sabe: a rotina de cuidados é um verdadeiro ritual. Mas, com tantos potes no armário, é comum surgir a dúvida: “Posso usar minha máscara favorita para finalizar o cabelo?” ou “O creme de pentear hidrata tanto quanto a máscara?”. 

A resposta é: cada produto um tem a sua função. Para exibir cachos definidos, com brilho e movimento, você precisa entender como essa dupla funciona.

A máscara de tratamento é uma necessidade básica de reposição. Enquanto o condicionador apenas sela a cutícula, a máscara penetra no córtex do fio. Ela ajuda na hidratação, na nutrição e na reconstrução dos fios. Já o creme de pentear é o responsável por manter tudo o que você fez no banho dentro do fio por mais tempo. Para te ajudar nessa missão, selecionamos 15 produtos para o seu cronograma  capilar. Confira!

Máscaras para cabelos cacheados
Uma seleção de produtos para cuidar dos cabelos cacheados. Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1. Creme de Pentear Hair Power, da Oh My!. Com óleo de algodão e mel vegetal, o creme tem ação desembaraçante e emoliente, ajudando a combater o frizz e proporcionando brilho e maciez ao cabelo cacheado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Máscara para tratamento Cachos Incríveis Salon Opus, da Cless. Conta com fórmula enriquecida com Óleo de Coco e Manteiga de Karité, dois ativos poderosos que devolvem os lipídios essenciais aos fios, promovendo hidratação profunda, controle do frizz e definição duradoura. Além de nutrir, a máscara forma uma película protetora que ajuda a evitar a perda de água dos fios, mantendo os cachos mais soltos, modelados, definidos e hidratados. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Creme de Tratamento Mais Cachos, da Skala. Com ingredientes ricos em nutrientes - D-Panthenol, Óleo de Rícino e Manteiga de Karité - que hidratam e desembaraçam, ela dá brilho, força e ultra reparação, além de deixar os cachos ostentando aquele volumão. Pode ser utilizado como Creme de Tratamento e Creme para Pentear, sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Creme para Pentear Definição Natural, da Salon Line. Garante ondas e cachos definidos, com movimento, hidratação e controle do frizz. Sua fórmula potente proporciona efeito durinho na medida certa e super day after, deixando os fios soltos, alinhados e com brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Creme de Pentear Jujuba Uva, da DaBelle. Possui nutrição umectante na medida certa, pra cachos definidos, macios e protegidos o dia todo. Fortalece enquanto desembaraça, combate o ressecamento e mantém os fios alinhados e com brilho prolongado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Creme Para Pentear Ultra Nutritivo Cabelos Crespos 4A a 4C, da Vult. Finalizador com efeito memorizador de curvatura, garante crespos definidos e sem frizz por até 48 horas, além de brilho e muita maciez. Com Óleo de rícino e Manteiga africana, ajuda a diminuir o encolhimento dos fios. Desenvolvido com Tecnologia HD, age profundamente fio a fio, através de um sistema inteligente composto por aminoácidos, que são reconhecidos pelo alto potencial reparador. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Creme para Pentear Cabeleira Cacheada Maracujá, da L'Occitane au Brésil. Sua fórmula com filtro UV e proteção térmica, hidrata os fios, facilitando o pentear e ajudando a manter a hidratação dos fios por mais tempo. Com o Óleo de Maracujá da Caatinga enriquecido com ômega-9, o produto hidrata e deixa os cachos definidos por até 48 horas e reduz a formação de frizz. 

  8. Máscara 3 Manteigas Se Curve, da Haskell. É indicada para as curvaturas 4abc, possui nutrição extrema para cabelos secos, devido a sua alta carga lipídica. Tem função antiquebra, pois fortalece os fios frágeis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Máscara para cabelo cacheado
Uma seleção de produtos para cuidar dos cabelos cacheados. Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1. Creme de Tratamento Novex Santo Black Poderoso, da Embelleze. O grande segredo da fórmula está no Óleo de Semente de Baobá, um ingrediente poderoso com alta ação hidratante e nutritiva. Ele age profundamente nos fios sem pesar, é super emoliente, suaviza a textura do cabelo, ajuda a reparar danos do dia a dia ou causados por produtos inadequados e garante cachos mais definidos, macios e com brilho natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Creme Milagroso 3 em 1, de Elseve. A fórmula é um poderoso coquetel que contém ácido hialurônico e óleo de rícino, tratando e selando os cachos, para uma transformação visível, preenchendo com nutrição profunda até as pontas, salvando os últimos 3 cm dos cachos. (COMPRE NA AMAZON)

  3. Masque Ultra-Nourissant, de Kérastase Curl Manifesto. Tratamento de máscara nutritivo para cabelo cacheado, ondulado e crespo. Deixa os cachos ultra suaves, restaura a força e a elasticidade e promove brilho no cabelo.

  4. Máscara Net Mask, de Truss. Repara a estrutura capilar e conta com nano reparação para agir diretamente na porosidade capilar, sendo mais efetiva ao tratar dos fios fragilizados. Ela age como máscara de reconstrução, assegurando nutrição para os fios, deixando-os mais elásticos, fortes e com aspecto natural. Promove ainda a selagem de cutículas, conferindo uma hidratação com efeito duradouro que vai deixar seus cabelos mais brilhosos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Máscara de Hidronutrição Cachos + Definidos, da Salva Meu Cabelo. Formulada com uma combinação de ativos que tratam enquanto modelam os cachos, proporcionando leveza, disciplina e saúde aos fios. Entre os principais benefícios estão cachos mais definidos, leves e soltos, além de redução do frizz e controle do volume. 

  6. Máscara de Tratamento Curl Expression, de L’Oréal Professionnel. Desenvolvida para tratar cabelos cacheados e crespos. A máscara hidrata profundamente e desembaraça para um resultado leve e toque natural. Os cabelos ficam 2 vezes mais brilhantes. (COMPRE NA AMAZON)

  7. Creme Para Pentear Siàge Revela Os Cachos, de Eudora. Ideal para cabelos cacheados, ondulados, crespos e em transição. Possui fórmula inteligente que reconhece os pontos de torção do fio. Fórmula com Elastina, combinada à Manteiga de Karité, que garantem alta definição, força, elasticidade e 3 vezes menos frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

