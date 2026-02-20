Pós-sol

Queimadura de sol? Dermatologistas explicam quais produtos ajudam a salvar sua pele

Os produtos devem ter ação calmante, hidratante e reparadora. Em geral, apresentam textura leve, rápida absorção e ingredientes que aliviam a sensação de ardor e vermelhidão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026

O sol de fevereiro não perdoa, e mesmo com o uso rigoroso do protetor solar, a pele muitas vezes termina o dia pedindo socorro. Muitas pessoas acreditam que o ritual de cuidados com o sol termina ao sair da praia ou da piscina. No entanto, a ciência dermatológica alerta: a radiação UV continua a gerar estresse oxidativo na pele mesmo horas após a exposição. É aqui que entra o pós-sol, um aliado vital para a saúde cutânea.

A dermatologista Karina Mazzini conta que a exposição solar provoca inflamação, perda de água, dano à barreira cutânea e estresse oxidativo. "O pós-sol ajuda a acalmar a pele, repor a hidratação perdida e reduzir esse processo inflamatório, favorecendo a recuperação mais rápida e saudável da pele após o sol".

A médica explica que o pós-sol deve ter ação calmante, hidratante e reparadora. "Em geral, apresenta textura leve, rápida absorção e ingredientes que aliviam a sensação de ardor, vermelhidão e ressecamento causados pela radiação solar".

O produto deve ter ativos calmantes e reparadores, como aloe vera, pantenol, alantoína, bisabolol, niacinamida, água termal, ceramidas e antioxidantes. "Esses ingredientes ajudam a reduzir a inflamação, restaurar a barreira da pele e combater os danos causados pelos radicais livres", diz Karina.

O ideal é aplicar o produto logo após a exposição solar. "Quanto mais cedo o produto é aplicado, mais rápido conseguimos controlar a inflamação e a perda de água da pele. Isso ajuda a minimizar os danos, reduz o risco de descamação e acelera o processo de recuperação cutânea", reforça Karina Mazzini.

A importância da hidratação

A dermatologista Oliete Guerra diz que o ideal é escolher produtos com componentes como o antenol e mentol, que vão refrescar, reduzir a reação inflamatória da pele, além de ajudar na recuperação. "Na medida que ele hidrata, também recupera a pele, melhora a reação e o ardor, porque realmente acaba ardendo muito".

O recomendado é, assim que chegar da praia, tomar um banho frio e não usar bucha ou esfoliante. "Após o banho já passa um desses produtos. E descamar vai depender do nível da queimadura".

Mesmo quando descama, é importante hidratar, cuidar e não puxar as peles Oliete Guerra Dermatologista

Para evitar as queimaduras é importante evitar o sol entre as 10 horas e as 16 horas. "Não deixar de usar um filtro solar. Se a pessoa tem a pele clara, é importante ficar debaixo de uma barraca. É importante quando for para a praia não passar hidratante, apenas usar o filtro solar e ter muito cuidado com perfume que às vezes a pessoa borrifa na pele toda e facilita a irritação".

Karina Mazzini diz que para evitar o descascamento da pele é preciso que a hidratação seja intensa e contínua. "Além do uso do pós-sol, é importante beber bastante água, evitar novas exposições solares enquanto a pele se recupera e não usar produtos irritantes ou esfoliantes nesse período".

Vale lembrar que a hidratação é essencial para a recuperação da pele após o sol. "Uma pele bem hidratada mantém a barreira cutânea íntegra, cicatriza melhor, descama menos e envelhece de forma mais saudável", finaliza Karina Mazzini.

15 produtos para cuidar da pele no pós-sol

Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil. Proporciona dupla ação, que nutre e hidrata imediatamente e cria uma barreira protetora que previne a desidratação. Conta com uma fórmula de 60% de ingredientes hidratantes e nutritivos, um blend de óleos e vitaminas que cuidam da pele. Sua textura é de fácil absorção. (COMPRE NA AMAZON)



Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena. Promove hidratação avançada por 48 horas em uma textura gel ultra-leve para uso diário, além de deixar a pele mais firme. Contém ácido hialurônico e fornece a hidratação esperada de uma loção espessa, em um creme gel ultra-leve para uso diário. (COMPRE NA AMAZON)



Água Termal Spray, de Avène. Essa água termal calmante tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A fórmula natural reduz em até 64% a sensibilidade da pele. Mais alívio, hidratação e equilíbrio para todos os tipos de pele. (COMPRE NA AMAZON)



Espuma de Limpeza Sense Skin, de Vizzela. Foi desenvolvida para proporcionar uma limpeza suave, eficaz e refrescante, removendo impurezas e o excesso de oleosidade. Com textura leve em espuma, o produto promove sensação de frescor imediato e mantém o equilíbrio natural da pele. É ideal para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Sérum Corporal com Niacinamida, de Dove. Promove hidratação profunda com textura leve e rápida absorção. A fórmula combina niacinamida, colágeno vegano e vitamina C para ajudar a uniformizar o tom, melhorar a textura e devolver luminosidade à pele. Com até 48 horas de hidratação regenerativa, promove uma pele visivelmente mais macia e radiante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Epidrat Intensivo, de Mantecorp Skincare. Ideal para o cuidado diário da pele, especialmente formulado para peles secas, extrassecas e sensíveis. Apresenta fórmula exclusiva com ceramidas, que proporcionam uma hidratação imediata e duradoura por até 48 horas, e ácido hialurônico, que penetra profundamente na pele, melhorando sua elasticidade e textura. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Vitamina C Toque Seco, de Garnier. Hidratante facial para peles mistas e oleosas com efeito antimanchas. Sua textura proporciona hidratação instantânea sem deixar a pele oleosa, com toque seco que dura até 8 horas. Enriquecido com Vitamina C, Ácido Hialurônico e Niacinamida, ele uniformiza o tom da pele, controla a oleosidade e hidrata sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Klaviê Clinical Loção Hidratante, de TheraSkin. Loção hidratante para uso diário, com ação imediata e duradoura. Desenvolvida para peles muito ressecadas, sensíveis e sensibilizadas, possui ação calmante que promove o alívio das coceiras e descamações, mantendo o pH fisiológico da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Gel Refrescante Aloe Vera, de Catharine Hill. Refresca, acalma e hidrata enquanto ajuda a reparar a pele. Com Aloe Vera em sua formulação, este gel auxilia na cicatrização e regeneração da pele, além de ajudar na recuperação de assaduras e queimaduras. Possui ação hidratante, nutritiva e fortalecedora que acalma a pele e confere sensação de frescor. (COMPRE NA AMAZON)



Loção Hidratante Corporal Madeleine 862, de O.U.i. Com textura fluida e toque sutil, possui uma combinação de ativos que deixa a pele perfumada, hidratada e protegida, com aspecto bem cuidado. Sua fórmula contém uma combinação de matérias-primas hidratantes que é rapidamente absorvida pela pele, nutrindo e reparando profundamente por até 48 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Aquaphor Spray Corporal Reparador, de Eucerin. Auxilia na reparação da pele seca, com ação calmante, reparadora e hidratante. Os oito ingredientes presentes auxiliam na reparação da pele seca, promovendo hidratação profunda e garantindo uma pele macia e com aspecto saudável o dia todo. Seu formato em spray, promove uma aplicação facilitada e prática para grandes áreas do corpo. (COMPRE NA AMAZON)



Creme Hidratante, da Casa da Alma. É rico em ativos hidratantes, o que ajuda a prevenir o ressecamento e a descamação, fortalecendo a barreira cutânea, mantendo a pele macia, nutrida e saudável. Mantém a pele hidratada por 48 horas e aumenta em 61,1% o nível de hidratação.



Gel Calmante Pós-Sol Aloe Vera e Camomila, da Labotrat. Refresca, alivia a ardência e prolonga o bronzeado. Sua fórmula é enriquecida com ativos naturais como Aloe Vera, Camomila e Pantenol (Vitamina B5), que atuam em conjunto para refrescar, aliviar a ardência e amenizar a sensação de queimação causada pela exposição excessiva ao sol. (COMPRE NA AMAZON)



Gel Refrescante After Sun, de Hawaiian Tropic. Formulado com aloe vera, conhecido por suas propriedades hidratantes e calmantes, ele ajuda a aliviar a sensação de calor e vermelhidão causada pelo sol, proporcionando uma sensação imediata de frescor. Sua textura em gel é leve, de rápida absorção, e não deixa a pele pegajosa. (COMPRE NA AMAZON)



Calamed Aerossol, da Cimed. Promove alivio imediato da dor e desconforto causado pelas queimaduras solares. Hidrata a pele e possui ação calmante e refrescante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



