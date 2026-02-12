Home
Carnaval 2026: 5 dicas de dermatologista para manter a pele saudável na folia

Carnaval 2026: 5 dicas de dermatologista para manter a pele saudável na folia

A combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:00

Mulher usando creme no corpo
O especialista recomenda que os cuidados com a pele comecem antes mesmo da festa Crédito: Shutterstock

O carnaval está chegando e, com ele, as fantasias criativas, maquiagens brilhantes e longas horas de animação ao ar livre. Mas, entre um bloco e outro, é fundamental não deixar de lado os cuidados com a saúde da pele para evitar contratempos comuns nessa época, como assaduras provocadas pelo atrito, manchas e queimaduras causadas pela exposição solar. Com atenção e prevenção, é possível curtir a folia sem que esses incômodos roubem o brilho da festa.

Segundo o dermatologista Raul Cartagena Rossi, consultor da TheraSkin, a combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações. “A umidade causada pelo suor, especialmente em regiões como coxas, axilas e virilha, associada ao atrito repetido, pode comprometer a barreira da pele e resultar em assaduras bastante desconfortáveis”, explica. Ele alerta ainda que essas áreas, quando expostas ao sol sem proteção adequada, ficam mais suscetíveis a manchas, escurecimento e queimaduras solares.

A exposição prolongada ao sol, comum durante os desfiles e blocos de rua, exige atenção redobrada com a proteção solar. De acordo com o dermatologista, o uso correto do protetor é indispensável antes e durante a folia. “O ideal é aplicar um protetor solar com fator de proteção adequado ao seu tipo de pele cerca de 30 minutos antes da exposição e reaplicar a cada duas horas, ou sempre após suor intenso”, reforça Raul.

Dicas para manter a pele saudável

- A combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações. Essas áreas, quando expostas ao sol sem proteção adequada, ficam mais suscetíveis a manchas, escurecimento e queimaduras solares.

- Proteção solar: o uso correto do protetor é indispensável antes e durante a folia

- A hidratação é um passo essencial nos dias de folia

- O uso de talco líquido ou produtos antiatrito nas regiões mais sensíveis

-No fim do dia, a pele precisa de atenção especial, principalmente na remoção da maquiagem. 

Para evitar problemas e garantir dias de Carnaval mais tranquilos, o especialista recomenda que os cuidados com a pele comecem antes mesmo da festa. “A hidratação é um passo essencial, tanto por meio do uso de cremes e loções quanto pela ingestão adequada de água ao longo do dia. Outra dica importante é o uso de talco líquido ou produtos antiatrito nas regiões mais sensíveis, além da reaplicação frequente do protetor solar nas áreas expostas”, orienta o médico.

Após a diversão, a rotina de cuidados deve continuar. No fim do dia, a pele precisa de atenção especial, principalmente na remoção da maquiagem. O dermatologista indica o uso de demaquilantes bifásicos, que facilitam a retirada de produtos mais resistentes, seguido da limpeza com sabonete ou gel específico para o rosto: “Esse cuidado ajuda a eliminar resíduos, impurezas e a manter a pele saudável mesmo após dias intensos de folia”, conta.

20 produtos para cuidar da pele no carnaval

Produtos de beleza para cuidar da pele no carnaval
Uma seleção de produtos para cuidar da pele nos dias de folia Crédito: Arte Guilherme Sillva

  1. Silk Hidration Air Soft, da Hawaiian Tropic. Protetor solar com óleo de coco e manteiga de karité, oferece um toque de seda, garantindo não apenas a proteção contra os raios UVA e UVB, mas também mantendo a pele macia e hidratada por até 12 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Angel Plast Creme Facial, de Catharine Hill. Com fórmula inovadora, o creme promove hidratação profunda, deixando a pele com um toque aveludado e macio, enquanto auxilia na reparação cutânea e na recuperação dos danos causados pelo dia a dia. Além disso, melhora a textura da pele e conta com ativos de ação antiacne, antirrugas e clareadora. (COMPRE NA AMAZON)

  3. Amilia Talco Líquido, de TheraSkin. Para prevenir e reparar a pele com assaduras por atrito. O multirreparador alivia desconfortos, absorvendo a umidade da pele, reduzindo irritações, coceiras e vermelhidão, suavizando a pele. Promove uma sensação de frescor e toque aveludado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Água Micelar Hydro Boost Bifásica, de Neutrogena. Limpa, tonifica e remove 99% da maquiagem à prova d'água sem esforço e sem deixar resíduo oleoso. Sua fórmula suave contém ácido hialurônico para hidratação da pele. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Ureadin Cream 10, da Isdin. Creme hidratante intensivo com textura suave e irresistível. Formulado para combater o ressecamento em peles secas e sensíveis, proporciona hidratação profunda e duradoura. Por conta da ureia, ingrediente estrela da formulação, ele reforça a elasticidade da pele e promove sensação imediata de leveza e conforto. (COMPRE NA AMAZON)

  6. Bronze Bliss Drops, da Kiko Milano. Hidratante líquido com efeito bronzeador dourado sutil e acabamento perolado. Sua fórmula é leve e promove brilho natural, aspecto saudável e uniforme, além de nutrir a pele durante o uso.

  7. Demaquilante Bifásico, da Dermotivin. Com aloe vera, ginseng e extratos botânicos de chá verde, o demaquilante possui uma fórmula bifásica e sem oléo que remove a maquiagem resistente, deixando uma sensação de pele hidratada. Além disso, não obstrui os poros e remove todos os tipos de maquiagem, até mesmo rímel à prova d'água. (COMPRE NA AMAZON)

  8. Gel Creme de Rápida Absorção, de Cetaphil. Combina a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e refrescante. Com sua fórmula enriquecida com Aloe Vera e Alantoína, ajuda a reduzir a sensação de irritação e desconforto associada à pele muito seca e descamativa.

  9. Hidratante Desodorante Crème Riche Madeleine 862, de O.U.i. Sua textura rica e envolvente proporciona hidratação intensa, rápida absorção e proteção contra o ressecamento, deixando a pele macia, nutrida e perfumada por mais tempo. Inspirado na perfumaria francesa, traz alta concentração de fragrância com notas doces e sensuais de Rum, Tuberosa e Vanilla. (COMPRE NA AMAZON)

  10. Bastão Antiatrito, da Sallve. Hidratante em bastão para prevenção e tratamento de assaduras. Tem ação hidratante e forma um filme que diminui a fricção entre as pernas, dobras de pele, a roupa e a pele, e outros potenciais atritos. Com ativos calmantes e reparadores também agem nas regiões já sensibilizadas, auxiliando no processo de recuperação e acalmando a pele imediatamente. É resistente ao suor e não deixa a pele esbranquiçada nem pegajosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Produtos de beleza para cuidar da pele no carnaval
Uma seleção de produtos para cuidar da pele nos dias de folia Crédito: Arte Guilherme Sillva

  1. Bálsamo Hidratante para Mãos, Pés e Cotovelos, da Casa da Alma.  Entre os ativos de destaque estão os hidrolatos de rosa e patchouli, que acalmam e suavizam a pele; o Physalis angulata, com ação anti-inflamatória, redutora de vermelhidão e coceira, atuando de forma semelhante ao corticoide, porém sem efeitos colaterais; a guaçatonga, que estimula a regeneração dos tecidos epiteliais; além do angico branco, alteia e fava d’anta, que auxiliam na hidratação profunda. 

  2. Pernas Cansadas, da Raavi. Traz como ingredientes a Centella Asiática, que ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e melhorar a circulação, enquanto a Arnica atua como um poderoso anti-inflamatório natural, reduzindo dores e hematomas leves. Para o alívio imediato, o Mentol e a Cânfora promovem um resfriamento da pele que "desperta" as pernas instantaneamente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Derma Toque Seco, de Bepantol.  Formulado com alta concentração de Dexpantenol, ele proporciona hidratação intensa e restaura a barreira cutânea. Com uma textura ultraleve, é perfeito para uso em qualquer momento do dia, especialmente em áreas que demandam absorção veloz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Hidratante Corporal, de Kora beauté. Deixa a pele do corpo macia, hidratada e perfumada, sem deixar o aspecto de “ melecado”. A fórmula traz ativos naturais da Amazônia, como o óleo de jojoba e o óleo de pracaxi, além da aveia coloidal que ajuda aliviar a vermelhidão e forma um filme protetor que evita a perda de água, mantendo a pele hidratada por mais tempo.

  5. Hidratante Facial Mel.Terapia, de Avatim. Contém ativos ricos em polissacarídeos que promovem a hidratação da pele, através de um mecanismo inteligente de distribuição e retenção de água na derme. Com efeito de longa duração, ele também estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. O extrato de favo de mel, combinado ao extrato de angico branco, incrementa a ação hidratante desse creme.

  6. Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie. Hidrata profundamente por 48 horas, deixando a pele com uma textura leve, aveludada e nada pegajosa. Ele faz isso com a combinação da Niacinamida com o Pantenol e a Manteiga de Karité, que juntos nutrem, hidratam, regeneram e fortalecem a pele.

  7. Creme Hidratante Corporal Flor de Mandacaru, de L’Occitane au Brésil. Sua textura cremosa e de rápida absorção oferece alívio imediato para a pele sensível, garantindo hidratação por até 48 horas e reduzindo o ressecamento desde a primeira aplicação. Enriquecido com extrato concentrado de Mandacaru, típico da Caatinga, ajuda a fortalecer a barreira cutânea e a combater desconfortos como aspereza, ressecamento e sensação de repuxamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Protect & Hidrata FPS50, de Nivea Sun. Sua fórmula combina alta proteção solar com hidratação profunda, proporcionando um toque seco e absorção rápida. Com FPS 50 oferece uma defesa eficaz contra os raios UVA e UVB, prevenindo o envelhecimento prematuro da pele. (COMPRE NA AMAZON)

  9. Atoderm Óleo de Banho, da Bioderma. É um óleo com enxágue com alto poder hidratante, indicado especialmente para peles sensíveis, muito secas e/ou irritadas. Sua fórmula é suave e conta com a tecnologia Skin Barrier Therapy, mais os biolipídios vegetais, vitamina PP, mantém a hidratação, protege a pele e fortalece a barreira cutânea. Além disso, ela proporciona 24 horas de hidratação após o banho e acalma a sensação de repuxamento. (COMPRE NA AMAZON)

  10. Creme Hidratante Instance Baunilha, de Eudora. Possui textura cremosa e perfumação intensa. Conta com Hydracolageno, Colágeno vegetal, que proporciona sensação de firmeza, vitalidade e hidratação profunda por até 48 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

