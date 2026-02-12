Pele de folião

Carnaval 2026: 5 dicas de dermatologista para manter a pele saudável na folia

A combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:00

O especialista recomenda que os cuidados com a pele comecem antes mesmo da festa Crédito: Shutterstock

O carnaval está chegando e, com ele, as fantasias criativas, maquiagens brilhantes e longas horas de animação ao ar livre. Mas, entre um bloco e outro, é fundamental não deixar de lado os cuidados com a saúde da pele para evitar contratempos comuns nessa época, como assaduras provocadas pelo atrito, manchas e queimaduras causadas pela exposição solar. Com atenção e prevenção, é possível curtir a folia sem que esses incômodos roubem o brilho da festa.

Segundo o dermatologista Raul Cartagena Rossi, consultor da TheraSkin, a combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações. “A umidade causada pelo suor, especialmente em regiões como coxas, axilas e virilha, associada ao atrito repetido, pode comprometer a barreira da pele e resultar em assaduras bastante desconfortáveis”, explica. Ele alerta ainda que essas áreas, quando expostas ao sol sem proteção adequada, ficam mais suscetíveis a manchas, escurecimento e queimaduras solares.

Leia mais Manchas na pele após as férias? Dermatologista diz como prevenir e tratar

A exposição prolongada ao sol, comum durante os desfiles e blocos de rua, exige atenção redobrada com a proteção solar. De acordo com o dermatologista, o uso correto do protetor é indispensável antes e durante a folia. “O ideal é aplicar um protetor solar com fator de proteção adequado ao seu tipo de pele cerca de 30 minutos antes da exposição e reaplicar a cada duas horas, ou sempre após suor intenso”, reforça Raul.

Dicas para manter a pele saudável - A combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações. Essas áreas, quando expostas ao sol sem proteção adequada, ficam mais suscetíveis a manchas, escurecimento e queimaduras solares. - Proteção solar: o uso correto do protetor é indispensável antes e durante a folia - A hidratação é um passo essencial nos dias de folia - O uso de talco líquido ou produtos antiatrito nas regiões mais sensíveis -No fim do dia, a pele precisa de atenção especial, principalmente na remoção da maquiagem.

Para evitar problemas e garantir dias de Carnaval mais tranquilos, o especialista recomenda que os cuidados com a pele comecem antes mesmo da festa. “A hidratação é um passo essencial, tanto por meio do uso de cremes e loções quanto pela ingestão adequada de água ao longo do dia. Outra dica importante é o uso de talco líquido ou produtos antiatrito nas regiões mais sensíveis, além da reaplicação frequente do protetor solar nas áreas expostas”, orienta o médico.

Após a diversão, a rotina de cuidados deve continuar. No fim do dia, a pele precisa de atenção especial, principalmente na remoção da maquiagem. O dermatologista indica o uso de demaquilantes bifásicos, que facilitam a retirada de produtos mais resistentes, seguido da limpeza com sabonete ou gel específico para o rosto: “Esse cuidado ajuda a eliminar resíduos, impurezas e a manter a pele saudável mesmo após dias intensos de folia”, conta.

20 produtos para cuidar da pele no carnaval

Uma seleção de produtos para cuidar da pele nos dias de folia Crédito: Arte Guilherme Sillva

Silk Hidration Air Soft, da Hawaiian Tropic. Protetor solar com óleo de coco e manteiga de karité, oferece um toque de seda, garantindo não apenas a proteção contra os raios UVA e UVB, mas também mantendo a pele macia e hidratada por até 12 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Angel Plast Creme Facial, de Catharine Hill. Com fórmula inovadora, o creme promove hidratação profunda, deixando a pele com um toque aveludado e macio, enquanto auxilia na reparação cutânea e na recuperação dos danos causados pelo dia a dia. Além disso, melhora a textura da pele e conta com ativos de ação antiacne, antirrugas e clareadora. (COMPRE NA AMAZON)



Amilia Talco Líquido, de TheraSkin. Para prevenir e reparar a pele com assaduras por atrito. O multirreparador alivia desconfortos, absorvendo a umidade da pele, reduzindo irritações, coceiras e vermelhidão, suavizando a pele. Promove uma sensação de frescor e toque aveludado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Água Micelar Hydro Boost Bifásica, de Neutrogena. Limpa, tonifica e remove 99% da maquiagem à prova d'água sem esforço e sem deixar resíduo oleoso. Sua fórmula suave contém ácido hialurônico para hidratação da pele. (COMPRE NA AMAZON)



Ureadin Cream 10, da Isdin. Creme hidratante intensivo com textura suave e irresistível. Formulado para combater o ressecamento em peles secas e sensíveis, proporciona hidratação profunda e duradoura. Por conta da ureia, ingrediente estrela da formulação, ele reforça a elasticidade da pele e promove sensação imediata de leveza e conforto. (COMPRE NA AMAZON)



Bronze Bliss Drops, da Kiko Milano. Hidratante líquido com efeito bronzeador dourado sutil e acabamento perolado. Sua fórmula é leve e promove brilho natural, aspecto saudável e uniforme, além de nutrir a pele durante o uso.



Demaquilante Bifásico, da Dermotivin. Com aloe vera, ginseng e extratos botânicos de chá verde, o demaquilante possui uma fórmula bifásica e sem oléo que remove a maquiagem resistente, deixando uma sensação de pele hidratada. Além disso, não obstrui os poros e remove todos os tipos de maquiagem, até mesmo rímel à prova d'água. (COMPRE NA AMAZON)



Gel Creme de Rápida Absorção, de Cetaphil. Combina a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e refrescante. Com sua fórmula enriquecida com Aloe Vera e Alantoína, ajuda a reduzir a sensação de irritação e desconforto associada à pele muito seca e descamativa.



Hidratante Desodorante Crème Riche Madeleine 862, de O.U.i. Sua textura rica e envolvente proporciona hidratação intensa, rápida absorção e proteção contra o ressecamento, deixando a pele macia, nutrida e perfumada por mais tempo. Inspirado na perfumaria francesa, traz alta concentração de fragrância com notas doces e sensuais de Rum, Tuberosa e Vanilla. (COMPRE NA AMAZON)



Bastão Antiatrito, da Sallve. Hidratante em bastão para prevenção e tratamento de assaduras. Tem ação hidratante e forma um filme que diminui a fricção entre as pernas, dobras de pele, a roupa e a pele, e outros potenciais atritos. Com ativos calmantes e reparadores também agem nas regiões já sensibilizadas, auxiliando no processo de recuperação e acalmando a pele imediatamente. É resistente ao suor e não deixa a pele esbranquiçada nem pegajosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Uma seleção de produtos para cuidar da pele nos dias de folia Crédito: Arte Guilherme Sillva

Bálsamo Hidratante para Mãos, Pés e Cotovelos, da Casa da Alma. Entre os ativos de destaque estão os hidrolatos de rosa e patchouli, que acalmam e suavizam a pele; o Physalis angulata, com ação anti-inflamatória, redutora de vermelhidão e coceira, atuando de forma semelhante ao corticoide, porém sem efeitos colaterais; a guaçatonga, que estimula a regeneração dos tecidos epiteliais; além do angico branco, alteia e fava d’anta, que auxiliam na hidratação profunda.



Pernas Cansadas, da Raavi. Traz como ingredientes a Centella Asiática, que ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e melhorar a circulação, enquanto a Arnica atua como um poderoso anti-inflamatório natural, reduzindo dores e hematomas leves. Para o alívio imediato, o Mentol e a Cânfora promovem um resfriamento da pele que "desperta" as pernas instantaneamente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Derma Toque Seco, de Bepantol. Formulado com alta concentração de Dexpantenol, ele proporciona hidratação intensa e restaura a barreira cutânea. Com uma textura ultraleve, é perfeito para uso em qualquer momento do dia, especialmente em áreas que demandam absorção veloz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Hidratante Corporal, de Kora beauté. Deixa a pele do corpo macia, hidratada e perfumada, sem deixar o aspecto de “ melecado”. A fórmula traz ativos naturais da Amazônia, como o óleo de jojoba e o óleo de pracaxi, além da aveia coloidal que ajuda aliviar a vermelhidão e forma um filme protetor que evita a perda de água, mantendo a pele hidratada por mais tempo.



Hidratante Facial Mel.Terapia, de Avatim. Contém ativos ricos em polissacarídeos que promovem a hidratação da pele, através de um mecanismo inteligente de distribuição e retenção de água na derme. Com efeito de longa duração, ele também estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. O extrato de favo de mel, combinado ao extrato de angico branco, incrementa a ação hidratante desse creme.



Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie. Hidrata profundamente por 48 horas, deixando a pele com uma textura leve, aveludada e nada pegajosa. Ele faz isso com a combinação da Niacinamida com o Pantenol e a Manteiga de Karité, que juntos nutrem, hidratam, regeneram e fortalecem a pele.



Creme Hidratante Corporal Flor de Mandacaru, de L’Occitane au Brésil. Sua textura cremosa e de rápida absorção oferece alívio imediato para a pele sensível, garantindo hidratação por até 48 horas e reduzindo o ressecamento desde a primeira aplicação. Enriquecido com extrato concentrado de Mandacaru, típico da Caatinga, ajuda a fortalecer a barreira cutânea e a combater desconfortos como aspereza, ressecamento e sensação de repuxamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Protect & Hidrata FPS50, de Nivea Sun. Sua fórmula combina alta proteção solar com hidratação profunda, proporcionando um toque seco e absorção rápida. Com FPS 50 oferece uma defesa eficaz contra os raios UVA e UVB, prevenindo o envelhecimento prematuro da pele. (COMPRE NA AMAZON)



Atoderm Óleo de Banho, da Bioderma. É um óleo com enxágue com alto poder hidratante, indicado especialmente para peles sensíveis, muito secas e/ou irritadas. Sua fórmula é suave e conta com a tecnologia Skin Barrier Therapy, mais os biolipídios vegetais, vitamina PP, mantém a hidratação, protege a pele e fortalece a barreira cutânea. Além disso, ela proporciona 24 horas de hidratação após o banho e acalma a sensação de repuxamento. (COMPRE NA AMAZON)



Creme Hidratante Instance Baunilha, de Eudora. Possui textura cremosa e perfumação intensa. Conta com Hydracolageno, Colágeno vegetal, que proporciona sensação de firmeza, vitalidade e hidratação profunda por até 48 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta