Cuidados

Manchas na pele após as férias? Dermatologista diz como prevenir e tratar

As manchas de sol são alterações na coloração da pele causadas principalmente pela exposição ao sol ao longo da vida, mas também pelo processo de envelhecimento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:00

As manchas de sol são alterações na coloração da pele Crédito: Shutterstock

Ah, as lembranças das férias... às vezes elas vêm em forma de fotos, e outras vezes em forma de manchinhas indesejadas na pele. É super comum o "efeito pós-praia" trazer à tona marcas que o sol realçou ou até causou.

As manchas de sol são alterações na coloração da pele causadas principalmente pela exposição ao sol ao longo da vida, mas também pelo processo de envelhecimento. A dermatologista Isabella Redighieri diz que as manchas mais comuns são o melasma, as melanoses solares (mais relacionadas à idade), hipercromias pós-inflamatórias, que escurecem após inflamações ou queimaduras solares e as famosas sardas, que também se intensificam com o sol.

O uso diário de protetor solar é indispensável para prevenir o surgimento das manchas. Mesmo em dias nublados ou dentro de casa, a radiação ultravioleta é capaz de atingir a pele. "O uso do protetor solar previne manchas, o envelhecimento precoce e reduz o risco de câncer de pele, que é nossa principal preocupação", diz a médica.

Identificando o tipo de mancha Melasma: manchas castanhas e irregulares, geralmente no rosto (testa, bochechas e buço). O sol é o maior gatilho para elas. Sardas: pequenos pontos castanhos que escurecem muito após a exposição solar. Melanoses solares: são lesões benignas que surgem na pele devido à exposição prolongada e acumulada ao sol ao longo dos anos.



O que fazer se as manchas aparecerem?

Isabella diz que ao notar o aparecimento de manchas após as férias, o primeiro passo é interromper a exposição solar excessiva, intensificar os cuidados de proteção e procurar um dermatologista para no momento certo, começar os tratamentos das manchas. "Cada tipo de mancha exige uma abordagem específica", reforça.

Para a dermatologista, o melhor tratamento é a combinação de medidas, desde tópicos clareadores - como ácido azelaico, ácido kójico, niacinamida, retinoides, ácido glicólico, ácido tranexâmico. "E também o uso de tecnologias a laser e luz intensa pulsada, indicadas conforme o tipo de mancha e o fototipo da pele. Deve haver cuidado para evitar efeito rebote. A combinação de tratamentos costuma trazer melhores resultados".



Isabella Redighieri explica como tratar as manchas pós-férias Crédito: Divulgação Brande Sangi

É importante restaurar a barreira cutânea e tratar a célula, pois uma pele saudável, responde melhor a qualquer tratamento Isabella Redighieri Dermatologista

A médica alerta que é preciso cuidado com receitas caseiras, já que elas podem piorar a situação. "Receitas caseiras, como uso de limão ou substâncias abrasivas, podem causar irritações, queimaduras e até escurecer ainda mais as manchas. Cuidado com dicas na internet! Há muitos influencers indicando ácidos que compram em farmácia sem orientação médica: nem tudo é para todo mundo! Sempre opte por tratamentos orientados por um dermatologista".

A médica diz ainda que uma rotina básica de cuidados inclui limpeza suave, ativos antioxidantes e clareadores, hidratante adequado ao tipo de pele e protetor solar de amplo espectro, diariamente e de preferência com cor.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta