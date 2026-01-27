No dia a dia

Protetor solar infantil: saiba como escolher e aplicar corretamente

Diferente da pele adulta, a derme infantil é mais fina, tem menor quantidade de melanina e a barreira cutânea ainda está em desenvolvimento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:00

O ideal é optar por um protetor com FPS 50 ou maior, que ofereça proteção contra UVA e UVB, seja resistente à água e específico para crianças Crédito: Shutterstock/ PeopleImages

A proteção solar na infância é um cuidado de saúde preventiva, e não apenas um item de mala de viagem. Diferente da pele adulta, a derme infantil é mais fina, tem menor quantidade de melanina e a barreira cutânea ainda está em desenvolvimento. Isso faz com que elas percam água mais facilmente e sejam mais vulneráveis aos danos causados pelo sol, como queimaduras e inflamações.

A dermatologista Emilly Neves conta que a proteção solar desde a infância é essencial para manter a pele saudável ao longo da vida. "Sem os cuidados adequados, os danos da radiação ultravioleta se acumulam e alteram o DNA das células da pele. As queimaduras solares são ainda mais perigosas e aumentam muito o risco de desenvolver câncer de pele. Além do risco de câncer, o excesso de exposição solar induz surgimento de manchas, flacidez, novas rugas e envelhecimento precoce".

Os protetores infantis costumam ter fórmulas mais suaves, com menos substâncias químicas, fragrâncias, corantes e conservantes, reduzindo o risco de irritações e alergias. "Muitos utilizam filtros com maior componente físico (mineral), que refletem a radiação solar e são bem tolerados pela pele sensível das crianças", diz a médica.

A dermatologista Emilly Neves explica como usar o protetor solar na infância Crédito: Divulgação Emilly Neves

O uso rotineiro de protetor solar é indicado a partir dos seis meses de idade, com produtos específicos para esta faixa etária Emilly Neves Dermatologista

A médica reforça que antes desse período, a principal recomendação é evitar exposição direta ao sol, manter o bebê na sombra e usar barreiras físicas, como roupas e chapéus.

Cuidados por faixa etária 0 a 6 meses: o uso de protetor solar não é recomendado. A proteção deve ser feita com sombras, carrinhos cobertos e roupas com proteção UV. 6 meses a 2 anos: priorize os filtros 100% físicos (conhecidos como versões "Baby"). Acima de 2 anos: podem ser usados filtros infantis (versões "Kids"), que costumam ser mais resistentes à água e ao atrito da areia.

Qual a quantidade ideal?

A quantidade de protetor solar deve ser generosa, suficiente para cobrir toda a pele exposta. "Uma regra prática é usar cerca de uma colher de chá para cada região do corpo (rosto e pescoço, braços, tronco anterior, tronco posterior e pernas). Áreas como orelhas, dorso dos pés, mãos, nuca e lábios (com protetor labial com FPS) não devem ser esquecidas", diz a dermatologista.

O produto deve ser usado rotineiramente, e deve ser aplicado pela manhã e reaplicado após o almoço, mesmo em dias nublados. "Em caso de exposição solar aumentada, como praia ou piscina, o produto deve ser reaplicado a cada duas horas e sempre após entrar na água, suar excessivamente ou se secar com toalha, mesmo que o produto seja resistente à água", diz Emilly.

Além do protetor solar, também é recomendo o uso de roupas com proteção UV, chapéus de abas largas, óculos de sol adequados para crianças, além de evitar exposição solar entre 10h e 16h. Sempre que possível, priorizar sombra e ambientes protegidos.

O ideal é optar por um protetor com FPS 50 ou maior, que ofereça proteção contra UVA e UVB, seja resistente à água e específico para crianças. Confira a nossa seleção!

14 protetores solares para crianças

Uma seleção de protetores solares para proteger as crianças Crédito: Arte Guilherme Sillva

Protetor Solar Corporal Kids FPS 70, de Australian Gold. Desenvolvido exclusivamente para a pele delicada das crianças e pode ser usado no corpo e rosto. Além da proteção solar, garante hidratação por até 24 horas. A textura em gel-creme é suave e não deixa aspecto pegajoso. Sua fórmula é enriquecida com vitamina E e extrato de ameixa de Kakadu, livre de parabenos e oxibenzona. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Stick Protetor Solar Alta Proteção FPS 50, da Mustela. Protege contra os raios UVA e UVB , para aplicação nas áreas do rosto e do corpo. Pode ser usado para retoques diários e para peles sensíveis, secas e extremamente seca . Sua textura ultra sensorial invisível é fácil de aplicar e não gruda. Sem perfume e fórmula hipoalergênica. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Fusion Fluid Mineral Baby, de Isdin. Formulado com filtros 100% minerais, FPS 50, textura fluida que se funde com a pele, muito resistente à água e hipoalergênico, perfeito para a pele sensível dos bebês e crianças. A fórmula contém Sempre Viva, um ingrediente de origem natural que ajuda a acalmar a pele, reparar e fortalecer a função da barreira cutânea, Pantenol, que repara e hidrata, além da Vitamina E, com ação antioxidante, deixando uma sensação agradável e a pele protegida. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Anthelios UVMune 400 Dermo-Pediatrics FPS60, de La Roche-Posay. Combina a tecnologia Mexoryl 400 – filtro UV capaz de proteger contra os raios UVA ultralongos1, que são os que penetram mais profundamente na pele, com Vitamina E para um efeito antioxidante e a manteiga de Karité para garantir a hidratação da barreira cutânea da pele infantil. 0ferece hidratação da pele, alta resistência à água, suor e areia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Solar Spray Infantil FPS 50+, de Avène. Perfeitamente adaptado à pele sensível das crianças. Sua fórmula forma uma barreira protetora, oferece uma textura fluida e leve de aplicar e uma película protetora reforçada, muito resistente à água e suor. Pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo.



Protetor Solar FPS70 Boti Sun Kids, de O Boticário. Desenvolvido especialmente para crianças com pele extremamente sensível a queimaduras solares. Possui fórmula fotoestável e fácil aplicação que protege contra os raios UVA, UVB e antioxidante. Com textura acqua fluida leve, tem um acabamento 100% invisível e aroma de maçã-verde. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Spray FPS 70 Babies and Kids, de Helioderm. Protetor corporal com fórmula hipoalergênica, prebiótico e alta proteção contra os raios UVA e UVB. Indicado para a pele sensível de bebês e crianças a partir de 6 meses. Não arde os olhos, é resistente à água e ao suor, tem textura ultrafluida com toque invisível na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Protetor Solar Kids FPS 70, da Sunless. Combina alta proteção e hidratação com um toque de diversão, trazendo textura leve, rápida absorção, toque seco, cor e cheirinho de uva. Utiliza a inovadora tecnologia ProShield5D, que oferece ação antioxidante, escudo antipoluição, reforço da barreira cutânea, redução dos efeitos da radiação solar e proteção contra a luz azul.



Protetor Solar Baby & Kids, da Labotrat. Desenvolvido para bebês a partir de 6 meses e crianças, protege contra UVA/UVB, hidrata com Pantenol, hipoalergênico e é resistente à água, suor, areia e cloro. Textura leve, toque seco e uso no rosto e corpo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Protetor Solar FPS 70, de Lovely Beauty Care. A textura é ultraleve e não oleosa, com secagem rápida, ideal para reaplicar sem sensação pegajosa. A fórmula conta com ácido hialurônico e vitamina E, que contribuem para hidratação e ação antioxidante, ajudando a manter o conforto da pele.



Protetor Solar Brincando na Água FPS60, de Nivea Sun. Ideal para praia, piscina e esportes ao ar livre, esse protetor é muito resistente à água e ao suor. Desenvolvido especialmente para a pele delicada das crianças maiores de 3 anos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Protetor Solar Kids FPS 60, de Sundown. Especialmente desenvolvido para oferecer extra proteção em condições extremas para pele de crianças. Protege de queimaduras solares dentro e fora d´água. Muito resistente à água e ao suor. Proteção muito alta contra raios solares (UVA e UVB). Contém extratos calmantes. (COMPRE NE AMAZON)



Beach Defense Bastão Kids, de Neutrogena. Com FPS 60 foi desenvolvido especialmente para a pele delicada das crianças. É leve, prático e livre de BPA, composto usado na fabricação de embalagens com plásticos de policarbonato e resinas epóxi em sua composição. É resistente ao suor e a água por até 80 minutos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Episol Infantil FPS 60, da Mantecorp Skincare. Uma loção não oleosa especialmente desenvolvida para a pele delicada da criança. Sua formulação oferece alta proteção contra os raios UVA e UVB, protegendo imediatamente após sua aplicação. É resistente à água, suor e ao cloro. Sua textura suave é fácil de espalhar e rapidamente absorvida pela pele sem deixar resíduos brancos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



