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6 alimentos para reforçar a imunidade no outono

Veja como incluir ingredientes da estação no cardápio pode fortalecer as defesas do organismo

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:16

Fortalecer a imunidade no outono depende de hábitos consistentes e alimentação adequada Crédito: Imagem: udra11 | Shutterstock

O outono chega no dia 20 de março e, com ele, as temperaturas começam a cair e a umidade do ar tende a diminuir, fatores que favorecem quadros respiratórios. Nesse período de transição para o inverno, adaptar a alimentação é uma estratégia importante para manter a energia e fortalecer a imunidade.

Segundo a professora e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Dra. Waleska Nishida, priorizar alimentos típicos da estação contribui para uma dieta mais nutritiva e equilibrada. “Os alimentos da safra do outono são naturalmente ricos em vitaminas antioxidantes e compostos que auxiliam na proteção do organismo, além de combinarem com preparações mais quentes e reconfortantes”, explica.

A seguir, a nutricionista destaca alimentos do outono que podem fazer a diferença no cardápio para melhorar a imunidade. Além de promover saúde, optar por ingredientes da estação também garante melhor qualidade nutricional e custo-benefício, já que esses produtos tendem a estar mais frescos e acessíveis. Confira!

1. Tangerina

A tangerina é rica em vitamina C e antioxidantes, o que contribui para fortalecer a imunidade no outono Crédito: Imagem: Nataly_Chernjak | Shutterstock

Rica em vitamina C e antioxidantes, a tangerina auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de infecções respiratórias comuns nesta época do ano.

2. Abóbora

A abóbora é fonte de betacaroteno, que contribui para a saúde da pele e das mucosas, importantes na defesa do organismo Crédito: Imagem: Elena Shev | Shutterstock

A abóbora é fonte de betacaroteno, que se transforma em vitamina A no organismo, contribuindo para a saúde da pele e das mucosas, primeira barreira de defesa do corpo.

3. Batata-doce

Com absorção lenta, a batata-doce contribui para níveis estáveis de energia e melhor desempenho diário Crédito: Imagem: Nunung Noor Aisyah | Shutterstock

A batata-doce é um carboidrato de absorção gradual, que ajuda a manter níveis estáveis de energia ao longo do dia, evitando picos de glicemia.

4. Couve

A couve concentra ferro, vitamina C e fibras, nutrientes que apoiam o sistema imunológico Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

A couve contém ferro, vitamina C e fibras , nutrientes importantes para a disposição e o funcionamento adequado do sistema imunológico.

5. Kiwi

Com compostos antioxidantes, o kiwi contribui para o equilíbrio intestinal e para o fortalecimento da imunidade Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

O kiwi é rico em fibras e compostos antioxidantes, o que contribui para a saúde intestinal, fundamental para uma boa resposta imunológica.

6. Alho e cebola

Com ação anti-inflamatória e antimicrobiana, o alho e a cebola ajudam a fortalecer as defesas do organismo Crédito: Imagem: tria angin | Shutterstock

O alho e a cebola têm compostos bioativos com ação anti-inflamatória e antimicrobiana, auxiliando na proteção contra vírus e bactérias.

Como adaptar a alimentação no outono

De acordo com a Dra. Waleska Nishida, investir em sopas, caldos e preparações quentes com esses ingredientes é uma forma prática de adaptar o cardápio à estação. “O fortalecimento da imunidade é resultado de um conjunto de hábitos. Alimentação equilibrada, boa hidratação, sono adequado e atividade física regular são essenciais, especialmente no outono”, reforça.

Por Leticia Zuim Gonzalez

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