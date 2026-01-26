Fortalece o core

Exercícios de isometria: entenda benefícios e quem pode realizá-los

Os exercícios isométricos são indicados para iniciantes, pessoas em recuperação de lesões e também para quem deseja ganhar força sem sobrecarregar as articulações

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08:00

Entre os exercícios mais conhecidos estão a prancha frontal Crédito: Shutterstock/ Ronald Sumners

O exercício de isometria é aquele em que você mantém o corpo em uma posição fixa por um determinado tempo. Diferente da musculação convencional (onde você sobe e desce um peso), na isometria os seus músculos estão contraídos, mas não há movimento nas articulações.

Trata-se de um exercício em que o músculo gera tensão sem alterar seu comprimento ou provocar movimento articular. É como segurar um peso parado ou manter o corpo em determinada posição, promovendo fortalecimento, estabilização e recuperação sem impacto.

Segundo o educador físico Tafarel Marçal, da Wellness Club, a isometria é uma ótima ferramenta para desenvolver força sem impacto, proteger as articulações e preparar o corpo para evoluir no treino. “São exercícios em posição estática, fazendo o músculo suportar uma sobrecarga por um determinado período, com benefício em resistência e aumento de mitocôndria em todo o sistema fisiológico”.

Os exercícios isométricos são indicados para iniciantes, pessoas em recuperação de lesões e também para quem deseja ganhar força sem sobrecarregar as articulações. Durante a execução, o corpo recruta diferentes fibras musculares, melhora a consciência corporal e promove vasodilatação. Embora haja um aumento temporário da pressão arterial, a médio e a longo prazo a prática contribui para a redução da pressão sistólica e para a saúde cardiovascular.

“Usamos esse tipo de exercício em pessoas com problemas articulares, como joelho, quadril ou ombro. Quando o aluno ainda sente algum desconforto, usamos a isometria para ganhar tônus muscular até conseguir realizar o movimento dinâmico, e para quem não tem dor, usamos como fadiga ao final do treino, ou como uma recuperação”, detalha Tafarel.

Principais benefícios Estabilidade e core: é imbatível para fortalecer os músculos profundos que protegem a coluna. Baixo impacto: como não há movimento articular, é excelente para quem está se recuperando de lesões ou tem problemas de cartilagem (como nos joelhos). Praticidade: você pode treinar em qualquer lugar, já que o peso do próprio corpo costuma ser suficiente. Aumento de força máxima: ajuda a superar "pontos de estagnação" em exercícios dinâmicos.



Tipos e aplicações

Entre os exercícios mais conhecidos estão a prancha frontal e lateral e os agachamentos. Mas a técnica pode ser aplicada como complemento de um exercício, por exemplo, saindo de um exercício de inferiores e na posição de agachamento de 90° segurando o máximo que consegue, gerando o efeito de queimação pelo ácido lático e favorecendo o tônus muscular.

A prática contribui para fortalecimento sem impacto, melhora da postura e da saúde cardiovascular, além de preparar o corpo para evoluir em treinos mais intensos. Apesar dos benefícios, não substitui outros tipos de exercício, funciona como complemento, podendo ser aplicada no início ou no fim dos treinos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta