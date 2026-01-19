O body splash é feito para ser usado em abundância e reaplicado várias vezes, garantindo aquela sensação de 'acabei de sair do chuveiro' mesmo sob o sol de 30°C
Frescor imediato: os 20 melhores body splashes para usar no verão

Vitória
Publicado em 19/01/2026 às 09h00

O verão pede frescor, leveza e aquela sensação de banho tomado que dura o dia todo. É nesse cenário que o body splash brilha. Ele é uma "água perfumada" com baixa concentração de essência (geralmente entre 1% e 5%). Isso significa que ele é feito para ser usado em abundância e reaplicado várias vezes, garantindo aquela sensação de "acabei de sair do chuveiro" mesmo sob o sol de 30°C.

 Para não errar na escolha, o segredo é olhar para a pirâmide olfativa. No verão, o nosso olfato fica mais sensível, por isso, notas muito doces ou atalcadas podem cansar. Aposte em notas cítricos e frutados, como limão siciliano, bergamota, maracujá e amora, são perfeitos para dar aquele "up" imediato. Já as de lavanda, jasmim e flor de laranjeira trazem uma elegância delicada e relaxante. Notas que lembram a brisa do mar ou o frescor do orvalho são escolhas certeiras para dias de calor intenso. Animou? Confira 20 fragrâncias que são a cara do Brasil. 

Body Splash
Body splashes: uma seleção de produtos para usar no verão. Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1. Pink Vanilla, da Vizzela. Possui notas frutadas e refrescantes no início, doces e florais no corpo e, ao final, proporciona um leve frescor quente de baunilha. Além da composição de aromas exclusiva, o produto traz uma sensação de leveza ao aplicar e uma boa fixação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Body Splash Pistache, da Fenzza. Fragrância de pistache, com textura leve que refresca e hidrata a pele. É ideal para quem busca frescor e toque delicado após o banho ou a aplicação do hidratante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Cotton Musk, da Calvin Klein. Faz parte da linha CK Hair & Body Perfume Mists. Uma interpretação fresca e delicada do algodão, envolta pela suavidade de um acorde sensual de musk. Equilibrada, sutil e reconfortante.

  4. Spray Corporal Lavanda e Coco, de Mary Kay.  A fragrância abre com o frescor natural da lavanda e é envolvida pela cremosidade do coco. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Move Youly By Kéfera, da Ciclo. Sua fórmula conta com neutralizador de odor, que captura e elimina rapidamente as moléculas do mau cheiro. Com família olfativa Amadeirada Frutal, combina notas frutais radiantes, a cremosidade da baunilha de Madagascar e o calor vibrante do âmbar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Radiant Lily, de Kiss New York. É uma fragrância frutal floral que irradia luminosidade ao combinar a energia do limão siciliano com a pureza do lírio do vale e a suavidade do musk. Sua fórmula garante alta fixação e uma sensação de frescor prolongado na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Hair & Body Splash Doce Ipanema, da Widi. Abre com uma explosão vibrante e suculenta de frutas vermelhas, onde o frescor adocicado do morango, da framboesa e da amora se mistura ao toque da cereja amarga. No corpo, a fragrância revela a delicadeza floral, com violeta e jasmim, trazendo feminilidade, suavidade e um charme atemporal. O fundo aquece a composição com a cremosidade da baunilha e a sensualidade do musk, enriquecidos por um acorde amadeirado e pelo toque terroso e elegante do musgo de carvalho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Aquavibe Abacaxi e Jasmin Body Splash, da Avon.  Uma fragrância que une a doçura do abacaxi, o fascínio floral do jasmim e as notas luxuosas do âmbar, criando o aroma perfeito para uma explosão de frescor e vitalidade no seu dia a dia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Body Splash Tropicália, da Hinode. Com notas de bergamota e manga, a fragrância abre com um toque frutado e solar, ganha corpo com a energia vibrante da frésia e finaliza com o adoçado envolvente da baunilha, realçando a beleza e a brasilidade de quem a usa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Body Splash Lovely, de Giovanna Baby. Com uma fragrância floriental que combina notas cítricas com sedutoras notas florais e de baunilha, criando um aroma envolvente e cativante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Vitrine de Body splash
Body splashes: uma seleção de produtos para usar no verão. Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1. Body Splash Cheiro de Perigo, da Spoiler.  Ele entrega uma perfumação duradoura, envolvendo a pele com notas orientais florais que revelam mistério e envolvimento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Sama Mawwal Spray, na  Lyb. Combina notas frutadas, florais e amadeiradas com equilíbrio. Fragrância suave e fresca, ideal para momentos descontraídos e sensação de leveza. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Bubble Cherry, da Catharine Hill. A fórmula foi desenvolvida para oferecer fixação prolongada com notas de cabeça com cereja negra, amêndoa amarga, rosa absoluta e tonka torrada. Nas notas de fundo tem fava tonka, baunilha, bálsamo do Peru, canela, benjoim, sândalo, cravo-da-índia, cedro e patchouli. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Amor de Verão, da Carmed. Traz o frescor e a leveza dos dias ensolarados em uma fragrância envolvente para corpo e cabelo. Com notas deliciosas de rosa, frutas vermelhas e frésia, ele remete ao calor na pele e ao frescor do mar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Tododia Limão Siciliano e Flor de Gardênia, de Natura. O body splash de edição limitada é ideal para usar em um dia ensolarado. A fórmula hidrata suavemente a pele e promove sensação de leveza e bem-estar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Mist Desodorante Perfumado Bafafá, de L’Occitane au Brésil. Combina a suculência da Pitanga e o toque vibrante da Toranja com notas florais e frutais com um fundinho doce, resultando em uma fragrância frutal floral irresistível, ousada e cheia de atitude. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Spray Perfumado Colônia Instance Maracujá, de Eudora. A combinação do frescor do maracujá com buquê de flores brancas destaca uma fragrância floral alegre, deixando que sua pele exale uma perfumação suave. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Body Splash Rosas Brancas, da Paixão. Fragrância que combina uma mistura de lavanda, alecrim e bergamota, envolvidas pela delicadeza das rosas e por um fundo sofisticado de madeiras nobres e especiarias. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Caminho das Águas Flor de Laranjeira, da Jequiti. Caminho olfativo floral refrescante. Uma mistura revitalizante de flor de laranjeira com notas cítricas que promovem frescor e bem-estar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Banho Refrescante Lavanda, da Avatim. Suas nuances aromáticas envolvem os sentidos em um convite ao relaxamento. As notas são leves e refrescantes, com bergamota, lavanda e anis como saída; gerânio, jasmim e magnólia no corpo; e patchouli, musk e fava tonka no fundo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

