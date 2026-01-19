Frescor imediato: os 20 melhores body splashes para usar no verão

O verão pede frescor, leveza e aquela sensação de banho tomado que dura o dia todo. É nesse cenário que o body splash brilha. Ele é uma "água perfumada" com baixa concentração de essência (geralmente entre 1% e 5%). Isso significa que ele é feito para ser usado em abundância e reaplicado várias vezes, garantindo aquela sensação de "acabei de sair do chuveiro" mesmo sob o sol de 30°C.



Para não errar na escolha, o segredo é olhar para a pirâmide olfativa. No verão, o nosso olfato fica mais sensível, por isso, notas muito doces ou atalcadas podem cansar. Aposte em notas cítricos e frutados, como limão siciliano, bergamota, maracujá e amora, são perfeitos para dar aquele "up" imediato. Já as de lavanda, jasmim e flor de laranjeira trazem uma elegância delicada e relaxante. Notas que lembram a brisa do mar ou o frescor do orvalho são escolhas certeiras para dias de calor intenso. Animou? Confira 20 fragrâncias que são a cara do Brasil.