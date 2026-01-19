Frescor imediato: os 20 melhores body splashes para usar no verão

O verão pede frescor, leveza e aquela sensação de banho tomado que dura o dia todo. É nesse cenário que o body splash brilha. Ele é uma "água perfumada" com baixa concentração de essência (geralmente entre 1% e 5%). Isso significa que ele é feito para ser usado em abundância e reaplicado várias vezes, garantindo aquela sensação de "acabei de sair do chuveiro" mesmo sob o sol de 30°C.
Para não errar na escolha, o segredo é olhar para a pirâmide olfativa. No verão, o nosso olfato fica mais sensível, por isso, notas muito doces ou atalcadas podem cansar. Aposte em notas cítricos e frutados, como limão siciliano, bergamota, maracujá e amora, são perfeitos para dar aquele "up" imediato. Já as de lavanda, jasmim e flor de laranjeira trazem uma elegância delicada e relaxante. Notas que lembram a brisa do mar ou o frescor do orvalho são escolhas certeiras para dias de calor intenso. Animou? Confira 20 fragrâncias que são a cara do Brasil.
- Pink Vanilla, da Vizzela. Possui notas frutadas e refrescantes no início, doces e florais no corpo e, ao final, proporciona um leve frescor quente de baunilha. Além da composição de aromas exclusiva, o produto traz uma sensação de leveza ao aplicar e uma boa fixação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Body Splash Pistache, da Fenzza. Fragrância de pistache, com textura leve que refresca e hidrata a pele. É ideal para quem busca frescor e toque delicado após o banho ou a aplicação do hidratante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Cotton Musk, da Calvin Klein. Faz parte da linha CK Hair & Body Perfume Mists. Uma interpretação fresca e delicada do algodão, envolta pela suavidade de um acorde sensual de musk. Equilibrada, sutil e reconfortante.
- Spray Corporal Lavanda e Coco, de Mary Kay. A fragrância abre com o frescor natural da lavanda e é envolvida pela cremosidade do coco. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Move Youly By Kéfera, da Ciclo. Sua fórmula conta com neutralizador de odor, que captura e elimina rapidamente as moléculas do mau cheiro. Com família olfativa Amadeirada Frutal, combina notas frutais radiantes, a cremosidade da baunilha de Madagascar e o calor vibrante do âmbar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Radiant Lily, de Kiss New York. É uma fragrância frutal floral que irradia luminosidade ao combinar a energia do limão siciliano com a pureza do lírio do vale e a suavidade do musk. Sua fórmula garante alta fixação e uma sensação de frescor prolongado na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Hair & Body Splash Doce Ipanema, da Widi. Abre com uma explosão vibrante e suculenta de frutas vermelhas, onde o frescor adocicado do morango, da framboesa e da amora se mistura ao toque da cereja amarga. No corpo, a fragrância revela a delicadeza floral, com violeta e jasmim, trazendo feminilidade, suavidade e um charme atemporal. O fundo aquece a composição com a cremosidade da baunilha e a sensualidade do musk, enriquecidos por um acorde amadeirado e pelo toque terroso e elegante do musgo de carvalho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Aquavibe Abacaxi e Jasmin Body Splash, da Avon. Uma fragrância que une a doçura do abacaxi, o fascínio floral do jasmim e as notas luxuosas do âmbar, criando o aroma perfeito para uma explosão de frescor e vitalidade no seu dia a dia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Body Splash Tropicália, da Hinode. Com notas de bergamota e manga, a fragrância abre com um toque frutado e solar, ganha corpo com a energia vibrante da frésia e finaliza com o adoçado envolvente da baunilha, realçando a beleza e a brasilidade de quem a usa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Body Splash Lovely, de Giovanna Baby. Com uma fragrância floriental que combina notas cítricas com sedutoras notas florais e de baunilha, criando um aroma envolvente e cativante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Body Splash Cheiro de Perigo, da Spoiler. Ele entrega uma perfumação duradoura, envolvendo a pele com notas orientais florais que revelam mistério e envolvimento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sama Mawwal Spray, na Lyb. Combina notas frutadas, florais e amadeiradas com equilíbrio. Fragrância suave e fresca, ideal para momentos descontraídos e sensação de leveza. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bubble Cherry, da Catharine Hill. A fórmula foi desenvolvida para oferecer fixação prolongada com notas de cabeça com cereja negra, amêndoa amarga, rosa absoluta e tonka torrada. Nas notas de fundo tem fava tonka, baunilha, bálsamo do Peru, canela, benjoim, sândalo, cravo-da-índia, cedro e patchouli. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Amor de Verão, da Carmed. Traz o frescor e a leveza dos dias ensolarados em uma fragrância envolvente para corpo e cabelo. Com notas deliciosas de rosa, frutas vermelhas e frésia, ele remete ao calor na pele e ao frescor do mar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Tododia Limão Siciliano e Flor de Gardênia, de Natura. O body splash de edição limitada é ideal para usar em um dia ensolarado. A fórmula hidrata suavemente a pele e promove sensação de leveza e bem-estar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Mist Desodorante Perfumado Bafafá, de L’Occitane au Brésil. Combina a suculência da Pitanga e o toque vibrante da Toranja com notas florais e frutais com um fundinho doce, resultando em uma fragrância frutal floral irresistível, ousada e cheia de atitude. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Spray Perfumado Colônia Instance Maracujá, de Eudora. A combinação do frescor do maracujá com buquê de flores brancas destaca uma fragrância floral alegre, deixando que sua pele exale uma perfumação suave. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Body Splash Rosas Brancas, da Paixão. Fragrância que combina uma mistura de lavanda, alecrim e bergamota, envolvidas pela delicadeza das rosas e por um fundo sofisticado de madeiras nobres e especiarias. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Caminho das Águas Flor de Laranjeira, da Jequiti. Caminho olfativo floral refrescante. Uma mistura revitalizante de flor de laranjeira com notas cítricas que promovem frescor e bem-estar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Banho Refrescante Lavanda, da Avatim. Suas nuances aromáticas envolvem os sentidos em um convite ao relaxamento. As notas são leves e refrescantes, com bergamota, lavanda e anis como saída; gerânio, jasmim e magnólia no corpo; e patchouli, musk e fava tonka no fundo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
