15 perfumes marcantes para usar no verão 2026

Quando o termômetro sobe, nossa relação com as fragrâncias muda. O perfume que era aconchegante no inverno pode se tornar pesado sob o sol. No verão, a palavra de ordem é frescor. As notas ideais são aquelas que trazem a sensação de uma brisa marítima ou de um mergulho em águas cristalinas.



Os cítricos vibrantes são os clássicos imbatíveis. Notas de limão siciliano, bergamota, mandarina e toranja oferecem uma explosão de energia imediata. São perfeitos para quem busca um aroma 'limpo' e revigorante. Já notas florais como jasmim, néroli e flor de laranjeira trazem feminilidade sem o dulçor excessivo. Combinadas com frutas aquosas, como melancia, pera ou lichia, criam um equilíbrio sofisticado e alegre.

