15 perfumes marcantes para usar no verão 2026

Quando o termômetro sobe, nossa relação com as fragrâncias muda. O perfume que era aconchegante no inverno pode se tornar pesado sob o sol. No verão, a palavra de ordem é frescor. As notas ideais são aquelas que trazem a sensação de uma brisa marítima ou de um mergulho em águas cristalinas.
Os cítricos vibrantes são os clássicos imbatíveis. Notas de limão siciliano, bergamota, mandarina e toranja oferecem uma explosão de energia imediata. São perfeitos para quem busca um aroma 'limpo' e revigorante. Já notas florais como jasmim, néroli e flor de laranjeira trazem feminilidade sem o dulçor excessivo. Combinadas com frutas aquosas, como melancia, pera ou lichia, criam um equilíbrio sofisticado e alegre.
Para ajudar na compra, SE CUIDA apresenta uma seleção de perfumes femininos e masculinos indicados para o verão. Confira!
- Eau de Perfum 679, de Natura. O perfume feminino traz uma criação única com os óleos naturais de ambrette, ingrediente do caminho olfativo musk, e de copaíba, árvore nativa da Amazônia, resultando em uma fragrância sofisticada e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Joy Emotion Scent Deo Parfum, de Mary Kay. A fragrância feminina traz a nota luminosa do Pêssego Orpur que proporciona uma perfumação deliciosa de um pêssego fresco e suculento, o Óléo de Gerânio do Egito Orpur que proporciona frescor e feminilidade, além do musk que é uma combinação de ingredientes que transmitem conforto e bem estar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bottled Bold Citrus, de Boss. O Eau de Parfum masculino traz um frescor energético com Limão Primofiore e Bergamota, preparando o caminho para um coração vibrante de Elemi adocicado e Gerânio Bourbon, que adiciona um toque verde sofisticado. Por fim, a base marcante de Patchouli e Vetiver confere profundidade e elegância. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Egeo Dolce Illusion, de O Boticário. Uma fragrância intensa e vibrante que combina marshmallow s’mores com sorbet de groselha, potencializados pela tecnologia exclusiva Smell The Taste, que transforma sabores em aroma. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Deo Colônia Capim-Limão Tangerina, de L’Occitane au Brésil. Uma fragrância unissex que combina o toque cítrico e revigorante do extrato de Capim-Limão e óleo essencial de Tangerina. Refrescante, leve e cheia de energia, é ideal para quem busca uma sensação de frescor energizante para o dia a dia.
- Jardin De Grasse Sauge Blanche Eau de Parfum, de O.U.i. É uma fragrância unissex cítrica e sofisticada, que combina o frescor aromático da sálvia com o conforto aveludado de suas folhas. Une as notas luminosas de bergamota, a elegância da flor de laranjeira e o toque envolvente do cashmeran, revivendo o frescor das tradicionais colognes francesas e enaltecendo o heritage e o savoir-faire de Grasse. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Eau de Parfum 6.23, de Amyi. Perfume floral aromático que explora o frescor como caminho para uma nova leitura da rosa. Em seu coração, o encontro entre rosa damascena absoluta e gerânio dá origem a um acorde abstrato e instintivo: nem rosa, nem gerânio. Rosa-gerânio. Com saída refrescante de alecrim e menta, e fundo cremoso de cedro, âmbar e musgo, é uma fragrância urbana, fluida e envolvente.
- Infusion de Rhubarbe, de Prada. É uma fragrância floral frutada que une o frescor da mandarina verde, a ousadia do acorde de ruibarbo e a delicadeza da rosa em uma composição que equilibra, com elegância, notas doces e ácidas. O toque final de musks brancos oferece uma sensação de pureza e conforto, perfeita para dias de primavera e verão.
- Adidas Vibes Get Comfy. É uma fragrância floral ambarado de longa duração. Conta com notas aconchegantes e envolventes de baunilha e tangerina, que são perfeitas para desapegar e relaxar confortavelmente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Cool Water Woman, de Davidoff. É uma fragrância fresh floral aquatic. A composição abre com notas frescas e suculentas de melancia e abacaxi, seguido por um coração delicado de lírio-do-vale e outras flores leves que acentuam a feminilidade com suavidade. A base combina groselha preta e madeiras sensuais, resultando em um acabamento elegante, levemente frutado e com toque amadeirado, que prolonga a sensação de frescor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Eau de Toilette Neroli, da Granado. É uma fragrância vibrante, que combina o frescor dos cítricos com a sofisticação das flores e o conforto das notas amadeiradas. Com um corpo floral fresco, a atemporalidade das flores de laranjeira se entrelaça à delicadeza da magnólia. O musk e o sândalo trazem conforto e profundidade à medida que a fragrância evolui na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Néroli & Orquídea Harmonieuse, de L’Occitane en Provence. Inspirada na flor de Néroli, a fragrância combina notas de topo (Néroli, Mandarina, Frésia e Flor de Sabugueiro) com notas de corpo (Flor de Laranjeira, Madeiras Claras e Notas Solares). Tem ainda nota de Vanilla, Sândalo, Ambrette, Musk e Madeira de Cedro. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lyra Joy Desodorante Colônia, de Eudora. É uma fragrância Chypre leve, fresca, floral e frutal. O segredinho da fragrância está no Acorde Joyful, criado a partir da combinação do dulçor do Sorbet de Pera com ingredientes especiais que aumentam a sensação de felicidade, em harmonia com o brilho da Flor de Osmanthus e a potência do Patchouli. (COMPRE NA AMAZON)
- Te Quiero Verde Eau de Cologne, de Victorio e Lucchino. É uma fragrância cítrica verde refrescante e natural, que une cítricos vibrantes a ervas aromáticas e fundo amadeirado sutil, proporcionando uma transformação de frescor imediato para harmonia prolongada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bahr, da Al Khaleej. O perfume é uma explosão cítrica de bergamota, maçã e abacaxi abre a fragrância, enquanto notas de jasmim marroquino, rosa, bétula seca e patchouli compõem o coração da fragrância. A base rica de musgo de carvalho, musk, âmbar e baunilha negra selam essa criação única.
