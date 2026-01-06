Lançamentos: nova marca de beleza do ES, protetores solares e itens de skincare

Janeiro é o mês em que o mercado de beleza se renova, unindo a necessidade de proteção solar intensa com o frescor de novos ciclos. E o Espírito Santo acaba de ganhar uma nova marca com o lançamento da Kora beauté, que tem como proposta facilitar a rotina de autocuidado, com produtos eficazes e fáceis de serem usados no dia a dia.
"Percebemos na prática a falta de uma linha de skincare realmente simples, eficaz e pensada para peles sensíveis e maduras. Criamos produtos que facilitam a rotina de autocuidado, com fórmulas gentis, ativos naturais da Amazônia e o foco no conforto da pele", conta Flávia Junqueira, uma das fundadoras. Nesse início são três produtos: Cleansing Oil, Sérum Facial e Hidratante Corporal.
O verão também é o momento de conhecer a nova safra de protetores solares. Tem o lançamento da linha Beach Defense de Neutrogena e as novas embalagens compactas de 100ml de Sundown. O mês ainda tem novos hidratantes, perfumes e itens para vocês renovar o seu nécessaire. Confira a nossa seleção e aproveite!
-
01
Linha Kora beauté
Os três primeiros produtos da marca capixaba - Cleansing Oil, Sérum Facial e Hidratante Corporal - chegam para facilitar a rotina de autocuidado, com fórmulas gentis, ativos bem escolhidos e foco no conforto da pele. As fórmulas trazem ativos naturais da Amazônia, como o óleo de jojoba ( que ajuda a equilibrar a oleosidade e manter a hidratação) e o óleo de pracaxi (que tem ação regeneradora, melhora a textura da pele e promove mais luminosidade), além da aveia coloidal que ajuda aliviar a vermelhidão e forma um filme protetor que evita a perda de água, mantendo a pele hidratada por mais tempo, ideal para peles sensíveis ou sensibilizadas.
-
02
Barbeador Flex 5, da Bic
Desenvolvido para oferecer um barbear mais confortável e adaptado a peles sensíveis, o lançamento conta com cinco lâminas flexíveis que proporcionam um barbear rente e mais suave. O produto conta com fita lubrificante com ingredientes anti-inflamatórios, cabeça móvel com 40º de movimento que se ajusta aos contornos do rosto., lâmina de precisão ideal para aparar e modelar e cabo antideslizante para maior controle ao barbear.
-
03
Fortfix, da Kohll Beauty
É um selamento blindado de alta performance que cria uma película inteligente de resistência, elevando qualquer maquiagem a um novo patamar de durabilidade, fixação e acabamento profissional. O produto criar uma camada resistente e flexível que se adapta à pele; potencializa a pigmentação de qualquer produto; e transforma sombras e itens em produtos à prova d’água quando aplicado por cima. O resultado é um selamento uniforme, invisível, que respeita o acabamento da maquiagem.
-
04
Protetor Aerossol Beach Defense, de Neutrogena
A marca traz uma grande novidade para o Brasil: a Beach Defense, linha de protetores solares disponíveis nas versões em aerossol e bastão, que são resistentes ao suor e a água por até 80 minutos. Tem também o bastão kids, protetor solar com FPS 60 desenvolvido especialmente para a pele delicada das crianças. O destaque vai para o protetor aerossol com FPS 50, o protetor é leve, prático e livre de BPA, composto usado na fabricação de embalagens com plásticos de policarbonato e resinas epóxi em sua composição.
-
05
Blush Jelly, de Quem Disse, Berenice?
Com uma textura gelatinosa e acabamento fresh, o lançamento se destaca pela fórmula leve e fácil de aplicar, que esfuma sem esforço e permite construir camadas para ajustar a intensidade da cor. O produto entrega o equilíbrio entre o efeito natural e o rubor saudável, garantindo versatilidade para diferentes estilos de maquiagem. Multifuncional, pode ser usado no rosto e nos lábios, promovendo o desejado efeito coradinha de verão em poucos toques. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
06
Linha Care Footworks, da Avon
A marca apresenta dois lançamentos para os pés e celebra o relançamento do creme depilatório, que traz fórmula de multi benefícios, proporciona remoção rápida dos pelos, hidrata durante o processo e mantém a sensação de pele lisinha por até uma semana. Já os lançamentos combinam as notas de goiaba e maracujá e trazem frescor imediato, enquanto a performance dos itens, garante proteção contra odores, maciez e renovação das áreas mais ressecadas dos pés. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
07
Contorno Facial em Stick Princesas Disney, da Fenzza
Inspirada em diferentes Princesas da Disney, a coleção de maquiagem em edição limitada traz cores, texturas e acabamentos que permitem criar looks do suave ao marcante. São itens para olhos, lábios e rosto, como sombras, iluminadores, blushes, bronzers, glosses, batons, lápis, sticks multifuncionais e hidratante. O Contorno Facial em Stick possui fundo frio e seis tonalidades desenvolvidas para atender diferentes tons de pele, da claríssima à retinta. Sua textura cremosa permite aplicação precisa e esfumado natural, ideal para definir e realçar os traços. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
08
Stick Blush, de Bruna Tavares e Coca-Cola
A marcas BT e Coca-Cola se unem numa coleção com experiência sensorial que transforma maquiagem em um ritual de autocuidado. As fórmulas incluem extratos de frutas vermelhas, manteiga nutritiva e óleos vegetais. As texturas variam entre o frescor, toque cremoso e acetinado, o brilho hidratante e a fixação. Inspirado na lata do refrigerante, o blush stick tem textura cremosa, acabamento acetinado e fórmula multifuncional para lábios, bochechas e olhos. Desliza facilmente, permite construção de camadas e garante longa duração. Enriquecido com extratos de cereja, framboesa e amora, hidrata e protege a pele. (COMPRE NA AMAZON)
-
09
Lip Balm Cereja Mania, da DaBelle Beauty
Disponível em 3 cores: Iogurte de Cereja (rosa), Calda de Cereja (vermelho) e Bombom de Cereja (marrom), o produto traz ação HidraCor, que hidrata, colore e protege ao mesmo tempo. A fórmula concentra os ativos como Vitamina E, Ácido Hialurônico e Manteiga de Karité – garantindo hidratação profunda, suavização de linhas e efeito confortável por mais tempo. Já a camada externa adiciona um toque de cor natural com acabamento acetinado, perfeito para realçar a beleza dos lábios sem exagero. A fórmula conta ainda com FPS 15, reforçando a proteção diária. Multifuncional, o balm também funciona como tint para lábios, blush e até sombra, permitindo a criação de looks criativos e cheios de estilo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
10
Perfume Infusion de Rhubarbe, de Prada
O Eau de Parfum é uma fragrância floral frutada que expressa a dualidade entre o vegetal e o frutado, o doce e o ácido, o clássico e o contemporâneo. Une o frescor da mandarina verde, a ousadia do acorde de ruibarbo e a delicadeza da rosa em uma composição que equilibra, com elegância, notas doces e ácidas. O toque final de musks brancos oferece uma sensação de pureza e conforto, perfeita para dias de primavera e verão. A base da fragrância incorpora o exclusivo esprit d’infusion, assinatura olfativa da Prada composta por almíscares suaves e cítricos cintilantes, que permite à essência se fundir à pele com leveza e naturalidade.
-
11
Bumbum Firmador Q10, de Monange
A novidade conta com Centella Asiática, que proporciona o “Efeito Drenagem”, melhorando a aparência e a textura da pele, além de auxiliar na redução da celulite em até 28 dias de uso contínuo. A fórmula combina Q10 e Centella Asiática, ingrediente conhecido por estimular a produção natural de colágeno e promover mais firmeza e elasticidade à pele. A marca também apresenta a nova versão da linha de hidratantes corporais, agora com novas embalagens e updates de intensidade nas fórmulas.
-
12
Protein Ice Cream, de Herbalife
A marca lança o um pó para o preparo de gelato proteico. Vegetariano, o produto traz whey protein em sua composição e oferece 11 gramas de proteína por porção de 100 gramas (2 bolas), além de ter 25% menos calorias. Isso porque possui 90% menos açúcares adicionados e 42% menos gordura saturada em relação à média dos gelatos convencionais. Também é rico em fibras e não contém glúten, além de garantir uma textura cremosa e muito sabor. A novidade chega nos sabores baunilha e chocolate.
-
13
Loção Hidratante Corporal Amyi V
A loção é inspirada em um dos perfumes mais vendidos da marca. Com ácido hialurônico e vitamina E, a novidade entrega hidratação profunda, rápida absorção e uma textura envolvente que se funde à pele. A experiência sensorial começa com o frescor frutado e o toque licoroso da amora silvestre e do cassis. Em seguida, revela-se um buquê floral que desabrocha à noite, composto por flores de maracujá, violeta e muguet. Por fim, a base proporciona cremosidade, sensualidade e calor, combinando notas envolventes de rum, âmbar branco, sândalo e baunilha.
-
14
Cosmic Kylie Jenner 2.0 Summer Makeup Collection, de Kylie Cosmetics
É uma linha em edição limitada inspirada no universo estratosférico da fragrância Cosmic 2.0. Misturando fórmulas novas e favoritas dos fãs, a coleção reflete a aura celestial da fragrância, incluindo um quarteto de sombras cintilantes, a Wet Shimmer Quad, além de novas cores do gloss labial Supple Kiss Lip Glaze inspiradas no cosmos e o multifuncional Dewy Balm Stick. Essa é uma linha pensada para looks etéreos e pele radiante de verão. Destaque para o balm que conta com uma fórmula cremosa e suave que desliza facilmente, derretendo instantaneamente na pele e deixando um brilho úmido com acabamento iluminador. Formulado com pérolas refletoras de luz, pode ser aplicado nos pontos altos do rosto ou no corpo, garantindo um glow de longa duração.
-
15
Linha No Metal, de Truss Professional
Com ação imediata e preventiva, a linha entrega cuidados do pré, durante e pós-processo químico, garantindo ainda proteção da fibra, reparação profunda e resultados visíveis desde o primeiro uso. Sua fórmula apresenta o inovador Rescue Complex, uma combinação de 15 ativos vegetais com ação protetora, cicatrizante, suavizante e bioestimulante. O complexo cria uma barreira biopolimérica de ação imediata que reduz a adesão de partículas, sela o tratamento no fio e reforça a defesa contra danos externos. Um dos diferenciais do lançamento é sua tecnologia com ação molecular magnética, presente no shampoo, que atrai e captura metais pesados e impurezas como um ímã. Ela trabalha de forma precisa, garantindo uma limpeza inteligente e altamente eficaz sem agredir as cutículas ou ressecar a fibra.
-
16
Body Glow, da Dermage
É um iluminador corporal multifuncional com toque diferenciado, aroma envolvente e aquele brilho extra que combina com a temporada de verão. Ele garante um brilho radiante que realça a luminosidade natural da pele. Sua formulação combina manteiga de karité, para hidratação, aloe vera, que prolonga a maciez, e vitamina E, com ação antioxidante que deixa a pele ainda mais viçosa. Versátil, o produto em spray pode ser aplicado no corpo e nos cabelos, proporcionando luminosidade aos fios sem deixá-los pesados.
-
17
Protetor Tripla Proteção FPS 50, da Sundown
A marca desenvolveu nova embalagem pensando nas necessidades do consumidor. Ideais para levar em passeios ao ar livre e viagens, as embalagens de 100 ml contêm o tamanho ideal para guardar em bolsas e nécessaires, além da quantidade exata permitida em aeroportos. O FPS50 apresenta uma fórmula com tripla proteção que age contra os danos causados pelo sol, cloro e sal, uma escolha versátil para o uso na praia, piscina ou no dia a dia. Com textura leve e absorção imediata, é fácil de espalhar e seguro para todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
-
18
Ultranutrição Labial Color, da Adcos
Desenvolvido para ir além da hidratação, é um hidratante labial com ação rejuvenescedora que promove maciez, preenche rugas e realça a cor natural dos lábios desde a primeira aplicação. A fórmula reúne uma combinação potente de três tipos de ácido hialurônico, peptídeo volumizador de colágeno, vitamina E, ômegas e ceramidas, ativos que atuam em diferentes camadas da pele, proporcionando hidratação intensa e prolongada por até 24 horas. As novas cores “Cereja” e “Caramelo” chegam para complementar o portfólio, que já contava com versões na cor rosa e incolor, atendendo à crescente demanda por tons avermelhados e terrosos.
-
19
Watermelon Glow Niacinamide Dew Balm SPF 45, da Glow Recipe
O novo Balm SPF 45 traz proteção solar de amplo espectro em uma textura leve, confortável e ideal para reaplicação ao longo do dia. A fórmula combina niacinamida para uniformizar o tom, ácido hialurônico para hidratação profunda, extrato de melancia rico em vitaminas e antioxidantes e esqualano vegetal que garantem maciez sem obstruir os poros. Desenvolvido para oferecer praticidade, o bastão cria um glow natural sem deixar resíduo branco, tornando-se um aliado para quem busca cuidado diário com acabamento radiante. A venda na Sephora.
-
20
Caneta Caminho do Mar, da Águas de Ipanema
A marca amplia seu portfólio de perfumaria com o lançamento da caneta de fragrância Eau de Toilette, com proposta de praticidade, mobilidade e menor impacto ambiental. Com 10 ml, os frascos em formato de caneta foram desenvolvidos para acompanhar a rotina. Pertencente à família olfativa woody frutal, a fragrância é inspirada no pôr do sol e nas paisagens da orla de Ipanema. A saída combina Limão da Calábria, Kalamansi e Sálvia. No corpo, aparecem notas de Praline, Canela, Cardamomo e Bálsamo de Tolu. O fundo traz Pau rosa, Ébano, Patchouli e Âmbar, que conferem maior fixação e assinatura amadeirada.
