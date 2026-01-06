Uma seleção de lançamentos de beleza para você conhecer em janeiro
Uma seleção de lançamentos de beleza para você conhecer em janeiro. Crédito: Arte Guilherme Sillva

Lançamentos: nova marca de beleza do ES, protetores solares e itens de skincare

Tem a chegada da Kora beauté, os novos filtros solares de Neutrogena e os blushes de Quem Disse, Berenice? Confira as principais novidades de janeiro de 2026

Tempo de leitura: 2min
Vitória
Publicado em 06/01/2026 às 09h00

Janeiro é o mês em que o mercado de beleza se renova, unindo a necessidade de proteção solar intensa com o frescor de novos ciclos. E o Espírito Santo acaba de ganhar uma nova marca com o lançamento da Kora beauté, que tem como proposta facilitar a rotina de autocuidado, com produtos eficazes e fáceis de serem usados no dia a dia.

"Percebemos na prática a falta de uma linha de skincare realmente simples, eficaz e pensada para peles sensíveis e maduras. Criamos produtos que facilitam a rotina de autocuidado, com fórmulas gentis, ativos naturais da Amazônia e o foco no conforto da pele", conta Flávia Junqueira, uma das fundadoras. Nesse início são três produtos: Cleansing Oil, Sérum Facial e Hidratante Corporal.

O verão também é o momento de conhecer a nova safra de protetores solares. Tem o lançamento da linha Beach Defense de Neutrogena e as novas embalagens compactas de 100ml de Sundown. O mês ainda tem novos hidratantes, perfumes e itens para vocês renovar o seu nécessaire. Confira a nossa seleção e aproveite!

  1. A Gazeta - 09futc
    01

    Linha Kora beauté

    Os três primeiros produtos da marca capixaba - Cleansing Oil, Sérum Facial e Hidratante Corporal - chegam para facilitar a rotina de autocuidado, com fórmulas gentis, ativos bem escolhidos e foco no conforto da pele. As fórmulas trazem ativos naturais da Amazônia, como o óleo de jojoba ( que ajuda a equilibrar a oleosidade e manter a hidratação) e o óleo de pracaxi (que tem ação regeneradora, melhora a textura da pele e promove mais luminosidade), além da aveia coloidal que ajuda aliviar a vermelhidão e forma um filme protetor que evita a perda de água, mantendo a pele hidratada por mais tempo, ideal para peles sensíveis ou sensibilizadas.

  2. A Gazeta - x13kck
    02

    Barbeador Flex 5, da Bic

    Desenvolvido para oferecer um barbear mais confortável e adaptado a peles sensíveis, o lançamento conta com cinco lâminas flexíveis que proporcionam um barbear rente e mais suave. O produto conta com fita lubrificante com ingredientes anti-inflamatórios, cabeça móvel com 40º de movimento que se ajusta aos contornos do rosto., lâmina de precisão ideal para aparar e modelar e cabo antideslizante para maior controle ao barbear. 

  3. A Gazeta - 1lc84n6
    03

    Fortfix, da Kohll Beauty

    É um selamento blindado de alta performance que cria uma película inteligente de resistência, elevando qualquer maquiagem a um novo patamar de durabilidade, fixação e acabamento profissional. O produto criar uma camada resistente e flexível que se adapta à pele; potencializa a pigmentação de qualquer produto; e transforma sombras e itens em produtos à prova d’água quando aplicado por cima. O resultado é um selamento uniforme, invisível, que respeita o acabamento da maquiagem. 

  4. A Gazeta - 8o1ft3vf9
    04

    Protetor Aerossol Beach Defense, de Neutrogena

    A marca traz uma grande novidade para o Brasil: a Beach Defense, linha de protetores solares disponíveis nas versões em aerossol e bastão, que são resistentes ao suor e a água por até 80 minutos. Tem também o bastão kids, protetor solar com FPS 60 desenvolvido especialmente para a pele delicada das crianças. O destaque vai para o protetor aerossol com FPS 50, o protetor é leve, prático e livre de BPA, composto usado na fabricação de embalagens com plásticos de policarbonato e resinas epóxi em sua composição.

  5. A Gazeta - txz9fng29
    05

    Blush Jelly, de Quem Disse, Berenice?

    Com uma textura gelatinosa e acabamento fresh, o lançamento se destaca pela fórmula leve e fácil de aplicar, que esfuma sem esforço e permite construir camadas para ajustar a intensidade da cor. O produto entrega o equilíbrio entre o efeito natural e o rubor saudável, garantindo versatilidade para diferentes estilos de maquiagem. Multifuncional, pode ser usado no rosto e nos lábios, promovendo o desejado efeito coradinha de verão em poucos toques. (COMPRE NO MERCADO LIVRE

  6. A Gazeta - 6lqkn71q
    06

    Linha Care Footworks, da Avon

    A marca apresenta dois lançamentos para os pés e celebra o relançamento do creme depilatório, que traz fórmula de multi benefícios, proporciona remoção rápida dos pelos, hidrata durante o processo e mantém a sensação de pele lisinha por até uma semana. Já os lançamentos combinam as notas de goiaba e maracujá e trazem frescor imediato, enquanto a performance dos itens, garante proteção contra odores, maciez e renovação das áreas mais ressecadas dos pés. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. A Gazeta - 4694pr
    07

    Contorno Facial em Stick Princesas Disney, da Fenzza

    Inspirada em diferentes Princesas da Disney, a coleção de maquiagem em edição limitada traz cores, texturas e acabamentos que permitem criar looks do suave ao marcante. São itens para olhos, lábios e rosto, como sombras, iluminadores, blushes, bronzers, glosses, batons, lápis, sticks multifuncionais e hidratante. O Contorno Facial em Stick possui fundo frio e seis tonalidades desenvolvidas para atender diferentes tons de pele, da claríssima à retinta. Sua textura cremosa permite aplicação precisa e esfumado natural, ideal para definir e realçar os traços. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. A Gazeta - w2u0yzdbrts
    08

    Stick Blush, de Bruna Tavares e Coca-Cola

    A marcas BT e Coca-Cola se unem numa coleção com experiência sensorial que transforma maquiagem em um ritual de autocuidado. As fórmulas incluem extratos de frutas vermelhas, manteiga nutritiva e óleos vegetais. As texturas variam entre o frescor, toque cremoso e acetinado, o brilho hidratante e a fixação. Inspirado na lata do refrigerante, o blush stick tem textura cremosa, acabamento acetinado e fórmula multifuncional para lábios, bochechas e olhos. Desliza facilmente, permite construção de camadas e garante longa duração. Enriquecido com extratos de cereja, framboesa e amora, hidrata e protege a pele. (COMPRE NA AMAZON)

  9. A Gazeta - yipkg2
    09

    Lip Balm Cereja Mania, da DaBelle Beauty

    Disponível em 3 cores: Iogurte de Cereja (rosa), Calda de Cereja (vermelho) e Bombom de Cereja (marrom), o produto traz ação HidraCor, que hidrata, colore e protege ao mesmo tempo. A fórmula concentra os ativos como Vitamina E, Ácido Hialurônico e Manteiga de Karité – garantindo hidratação profunda, suavização de linhas e efeito confortável por mais tempo. Já a camada externa adiciona um toque de cor natural com acabamento acetinado, perfeito para realçar a beleza dos lábios sem exagero. A fórmula conta ainda com FPS 15, reforçando a proteção diária. Multifuncional, o balm também funciona como tint para lábios, blush e até sombra, permitindo a criação de looks criativos e cheios de estilo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. A Gazeta - 3ysqfi
    10

    Perfume Infusion de Rhubarbe, de Prada

    O Eau de Parfum é uma fragrância floral frutada que expressa a dualidade entre o vegetal e o frutado, o doce e o ácido, o clássico e o contemporâneo. Une o frescor da mandarina verde, a ousadia do acorde de ruibarbo e a delicadeza da rosa em uma composição que equilibra, com elegância, notas doces e ácidas. O toque final de musks brancos oferece uma sensação de pureza e conforto, perfeita para dias de primavera e verão. A base da fragrância incorpora o exclusivo esprit d’infusion, assinatura olfativa da Prada composta por almíscares suaves e cítricos cintilantes, que permite à essência se fundir à pele com leveza e naturalidade.

  11. A Gazeta - v6txr
    11

    Bumbum Firmador Q10, de Monange

    A novidade conta com Centella Asiática, que proporciona o “Efeito Drenagem”, melhorando a aparência e a textura da pele, além de auxiliar na redução da celulite em até 28 dias de uso contínuo. A fórmula combina Q10 e Centella Asiática, ingrediente conhecido por estimular a produção natural de colágeno e promover mais firmeza e elasticidade à pele. A marca também apresenta a nova versão da linha de hidratantes corporais, agora com novas embalagens e updates de intensidade nas fórmulas. 

  12. A Gazeta - ytpcj7
    12

    Protein Ice Cream, de Herbalife

    A marca lança o um pó para o preparo de gelato proteico. Vegetariano, o produto traz whey protein em sua composição e oferece 11 gramas de proteína por porção de 100 gramas (2 bolas), além de ter 25% menos calorias. Isso porque possui 90% menos açúcares adicionados e 42% menos gordura saturada em relação à média dos gelatos convencionais. Também é rico em fibras e não contém glúten, além de garantir uma textura cremosa e muito sabor. A novidade chega nos sabores baunilha e chocolate.

  13. A Gazeta - zq3gogyb0sh
    13

    Loção Hidratante Corporal Amyi V

    A loção é inspirada em um dos perfumes mais vendidos da marca. Com ácido hialurônico e vitamina E, a novidade entrega hidratação profunda, rápida absorção e uma textura envolvente que se funde à pele. A experiência sensorial começa com o frescor frutado e o toque licoroso da amora silvestre e do cassis. Em seguida, revela-se um buquê floral que desabrocha à noite, composto por flores de maracujá, violeta e muguet. Por fim, a base proporciona cremosidade, sensualidade e calor, combinando notas envolventes de rum, âmbar branco, sândalo e baunilha.

  14. A Gazeta - i6a7clj
    14

    Cosmic Kylie Jenner 2.0 Summer Makeup Collection, de Kylie Cosmetics

    É uma linha em edição limitada inspirada no universo estratosférico da fragrância Cosmic 2.0. Misturando fórmulas novas e favoritas dos fãs, a coleção reflete a aura celestial da fragrância, incluindo um quarteto de sombras cintilantes, a Wet Shimmer Quad, além de novas cores do gloss labial Supple Kiss Lip Glaze inspiradas no cosmos e o multifuncional Dewy Balm Stick. Essa é uma linha pensada para looks etéreos e pele radiante de verão. Destaque para o balm que conta com uma fórmula cremosa e suave que desliza facilmente, derretendo instantaneamente na pele e deixando um brilho úmido com acabamento iluminador. Formulado com pérolas refletoras de luz, pode ser aplicado nos pontos altos do rosto ou no corpo, garantindo um glow de longa duração. 

  15. A Gazeta - 0wvykc0m27c
    15

    Linha No Metal, de Truss Professional

    Com ação imediata e preventiva, a linha entrega cuidados do pré, durante e pós-processo químico, garantindo ainda proteção da fibra, reparação profunda e resultados visíveis desde o primeiro uso. Sua fórmula apresenta o inovador Rescue Complex, uma combinação de 15 ativos vegetais com ação protetora, cicatrizante, suavizante e bioestimulante. O complexo cria uma barreira biopolimérica de ação imediata que reduz a adesão de partículas, sela o tratamento no fio e reforça a defesa contra danos externos. Um dos diferenciais do lançamento é sua tecnologia com ação molecular magnética, presente no shampoo, que atrai e captura metais pesados e impurezas como um ímã. Ela trabalha de forma precisa, garantindo uma limpeza inteligente e altamente eficaz sem agredir as cutículas ou ressecar a fibra.

  16. A Gazeta - xb6zdiq
    16

    Body Glow, da Dermage

    É um iluminador corporal multifuncional com toque diferenciado, aroma envolvente e aquele brilho extra que combina com a temporada de verão. Ele garante um brilho radiante que realça a luminosidade natural da pele. Sua formulação combina manteiga de karité, para hidratação, aloe vera, que prolonga a maciez, e vitamina E, com ação antioxidante que deixa a pele ainda mais viçosa. Versátil, o produto em spray pode ser aplicado no corpo e nos cabelos, proporcionando luminosidade aos fios sem deixá-los pesados.

  17. A Gazeta - iq8v7qyl8
    17

    Protetor Tripla Proteção FPS 50, da Sundown

    A marca desenvolveu nova embalagem pensando nas necessidades do consumidor. Ideais para levar em passeios ao ar livre e viagens, as embalagens de 100 ml contêm o tamanho ideal para guardar em bolsas e nécessaires, além da quantidade exata permitida em aeroportos. O FPS50 apresenta uma fórmula com tripla proteção que age contra os danos causados pelo sol, cloro e sal, uma escolha versátil para o uso na praia, piscina ou no dia a dia. Com textura leve e absorção imediata, é fácil de espalhar e seguro para todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  18. A Gazeta - hhxyks5fuw
    18

    Ultranutrição Labial Color, da Adcos

    Desenvolvido para ir além da hidratação, é um hidratante labial com ação rejuvenescedora que promove maciez, preenche rugas e realça a cor natural dos lábios desde a primeira aplicação. A fórmula reúne uma combinação potente de três tipos de ácido hialurônico, peptídeo volumizador de colágeno, vitamina E, ômegas e ceramidas, ativos que atuam em diferentes camadas da pele, proporcionando hidratação intensa e prolongada por até 24 horas. As novas cores “Cereja” e “Caramelo” chegam para complementar o portfólio, que já contava com versões na cor rosa e incolor, atendendo à crescente demanda por tons avermelhados e terrosos. 

  19. A Gazeta - uykc4hqzf
    19

    Watermelon Glow Niacinamide Dew Balm SPF 45, da Glow Recipe

    O novo Balm SPF 45 traz proteção solar de amplo espectro em uma textura leve, confortável e ideal para reaplicação ao longo do dia. A fórmula combina niacinamida para uniformizar o tom, ácido hialurônico para hidratação profunda, extrato de melancia rico em vitaminas e antioxidantes e esqualano vegetal que garantem maciez sem obstruir os poros. Desenvolvido para oferecer praticidade, o bastão cria um glow natural sem deixar resíduo branco, tornando-se um aliado para quem busca cuidado diário com acabamento radiante. A venda na Sephora.

  20. A Gazeta - 9ooiddhgkn
    20

    Caneta Caminho do Mar, da Águas de Ipanema

    A marca amplia seu portfólio de perfumaria com o lançamento da caneta de fragrância Eau de Toilette, com proposta de praticidade, mobilidade e menor impacto ambiental. Com 10 ml, os frascos em formato de caneta foram desenvolvidos para acompanhar a rotina. Pertencente à família olfativa woody frutal, a fragrância é inspirada no pôr do sol e nas paisagens da orla de Ipanema. A saída combina Limão da Calábria, Kalamansi e Sálvia. No corpo, aparecem notas de Praline, Canela, Cardamomo e Bálsamo de Tolu. O fundo traz Pau rosa, Ébano, Patchouli e Âmbar, que conferem maior fixação e assinatura amadeirada.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja também

Sol e calor: os melhores protetores solares para usar no verão 2026
De shampoos a esfoliante corporal: veja 20 lançamentos de beleza incríveis

A Gazeta integra o

Saiba mais
Beleza

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.