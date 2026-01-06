Lançamentos: nova marca de beleza do ES, protetores solares e itens de skincare

Janeiro é o mês em que o mercado de beleza se renova, unindo a necessidade de proteção solar intensa com o frescor de novos ciclos. E o Espírito Santo acaba de ganhar uma nova marca com o lançamento da Kora beauté, que tem como proposta facilitar a rotina de autocuidado, com produtos eficazes e fáceis de serem usados no dia a dia.



"Percebemos na prática a falta de uma linha de skincare realmente simples, eficaz e pensada para peles sensíveis e maduras. Criamos produtos que facilitam a rotina de autocuidado, com fórmulas gentis, ativos naturais da Amazônia e o foco no conforto da pele", conta Flávia Junqueira, uma das fundadoras. Nesse início são três produtos: Cleansing Oil, Sérum Facial e Hidratante Corporal.