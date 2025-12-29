Sol e calor: os melhores protetores solares para usar no verão 2026

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00
O verão chegou e, com ele, aquela vontade irresistível de aproveitar os dias ensolarados, a praia e a piscina. Mas, antes de colocar o pé na areia, existe um passo que não pode ser negociado: a proteção solar.
Muito além de evitar aquela ardência desconfortável após um dia de sol, o uso do filtro solar é o segredo número um para manter a saúde e a beleza da sua pele a longo prazo. É ele que ajuda a prevenir rugas, linhas de expressão e a flacidez, além de ajudar a evitar a hiperpigmentação e a manter o tom da pele uniforme. O uso diário é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada.
No verão, o recomendado por dermatologistas é utilizar, no mínimo, FPS 30. Se a sua pele for muito clara ou sensível, aposte no FPS 50 ou superior. Confira a nossa seleção.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o