Uso diário

Sol e calor: os melhores protetores solares para usar no verão 2026

O uso diário é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00

É ele que ajuda a prevenir rugas, linhas de expressão e a flacidez, além de ajudar a evitar a hiperpigmentação Crédito: Arte Guilherme Sillva

O verão chegou e, com ele, aquela vontade irresistível de aproveitar os dias ensolarados, a praia e a piscina. Mas, antes de colocar o pé na areia, existe um passo que não pode ser negociado: a proteção solar.

Muito além de evitar aquela ardência desconfortável após um dia de sol, o uso do filtro solar é o segredo número um para manter a saúde e a beleza da sua pele a longo prazo. É ele que ajuda a prevenir rugas, linhas de expressão e a flacidez, além de ajudar a evitar a hiperpigmentação e a manter o tom da pele uniforme. O uso diário é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada.

No verão, o recomendado por dermatologistas é utilizar, no mínimo, FPS 30. Se a sua pele for muito clara ou sensível, aposte no FPS 50 ou superior. Confira a nossa seleção.

10 protetores solares para usar no verão

Uma seleção de protetores solares para usar no verão Crédito: Arte Guilherme Sillva

Bastão Antioleosidade FPS 50, da Sallve. Combina alta proteção contra os raios UVA/UVB a um tratamento eficaz contra o excesso de oleosidade, garantindo acabamento matte imediato, resistência à água e ao suor e até 12 horas de controle do brilho. Sua fórmula inteligente trata a oleosidade, contribui para a redução da aparência de poros dilatados e, com o uso contínuo, ajuda a equilibrar a produção de sebo. (COMPRE NA AMAZON)



Protetor Solar UV-Less, da TheraSkin. Com toque seco, fórmula oil free e textura ultraleve, o novo protetor solar tem FPS 70 e oferece alta proteção contra os raios UVA, UVB e também contra a luz azul, emitida por telas e fontes artificiais. A fórmula é enriquecida com ácido hialurônico, niacinamida, vitamina E e alantoína, ativos que hidratam, acalmam e ajudam na reparação da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Photoderm Xdefense FPS 60, da Bioderma. Tem textura ultrafluida e acabamento seco e imperceptível, sendo ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis e oleosas. A fórmula combina duas tecnologias: a Environmental Active Defense é um sistema de filtragem UV que combina poderosos antioxidantes, que apoiam o sistema imune da pele, e sacarídeos que formam um glicofilme antipoluição — oferecendo proteção completa contra raios UVB, UVA curtos e longos, luz visível, radiação infravermelha e partículas de poluição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Ozono Duo Defense FPS 50+, da Hawaiian Tropic. Com textura leve e rápida absorção, a fórmula contém antioxidantes e extrato de chá verde, criando uma barreira antipoluição que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Resistente à água e ao suor, é hidratante, não obstrui os poros e é ideal para todos os tipos de pele.



Fusion Water Magic Repair, da Isdin. Conta com FPS 50 e tripla ação contra o fotoenvelhecimento: previne, repara e reverte os danos causados pelo sol. Com textura ultraleve e de rápida absorção, controla a oleosidade e tem ação antipoluição. O ativo DNA Repairsomes ajuda a reparar os sinais visíveis dos danos solares acumulados na pele; Peptídeo Q10 ilumina a pele; Collagen Booster Peptide reduz as aparências de linhas finas; e Ácido Hialurônico para uma ação hidratante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Protetor Solar FPS 70, da Lovely Beauty Care. Sua fórmula leve e confortável, indicada para todos os tipos de pele, combina vitamina E com ácido hialurônico. Essa união promove hidratação profunda, melhora a elasticidade, estimula a produção de colágeno e elastina e contribui para a redução de sulcos, rugas e linhas de expressão. Com toque seco e resistência à água e ao suor, garante alta performance com benefícios de skincare.



Beach Defense, de Neutrogena. Em formato bastão e com FPS 50, o protetor é leve, prático e livre de BPA, composto usado na fabricação de embalagens com plásticos de policarbonato e resinas epóxi em sua composição. É resistente ao suor e a água por até 80 minutos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Normalize Matte Intense, da Ada Tina. Possui tecnologia Organo Mineral, que combina máxima eficácia antioleosidade com segurança dermatológica total, garantindo 12 horas de pele seca. Oferece uma cosmética leve, invisível e, principalmente, sem causar ardência nos olhos.



Protetor Solar Corporal Bifásico FPS 35, da Ollie. Tem fórmula de textura ultraleve e fragrância refrescante. Com textura bifásica, trazendo FPS nas fases aquosa e oleosa, o protetor oferece hidratação, absorção imediata e resistência à água e ao suor, tudo isso com a fragrância vibrante de pitanga, que desperta a sensação de frescor a cada aplicação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Protetor Solar Actine One Colors, da Darrow. Possui pigmentos que proporcionam acabamento natural e invisível em todos os tons de pele, inclusive para fototipos mais altos. Com FPS 50 e amplo espectro UVA + UVB, o produto oferece absorção em 1 segundo com acabamento natural, e sensorial não oleoso, devido à tecnologia patenteada com apenas 3 filtros, altamente eficazes e seguros. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta