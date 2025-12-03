Os melhores lançamentos de beleza de dezembro para você conhecer (e testar)

19

Acidificante Capilar Antifrizz, da Hidratei

Feito para todos os tipos de cabelo, especialmente os danificados pelo calor, porosos, opacos ou que sofrem com frizz e dificuldade de alinhamento no dia a dia, o tratamento foi desenvolvido para regular o pH dos fios, fechar as cutículas e combater o frizz, dando brilho e força aos fios desde a primeira aplicação. Dentre os ingredientes na fórmula, estão o Ácido Lático, responsável por regular o pH e selar profundamente as cutículas; o Extrato de Semente de Linhaça, rico em ômega-3 e conhecido por formar um filme protetor que reduz o frizz e auxilia na proteção térmica; a Manteiga de Karité, que hidrata, repara danos e devolve suavidade; e o Óleo de Rícino, que fortalece a fibra capilar e diminui quebra e pontas duplas.

