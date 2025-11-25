De colônia a body splash: as fragrâncias que valem a pena na Black Friday

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:00
Na busca pelo aroma ideal, você certamente já se deparou com dois queridinhos: a Deo Colônia e o Body Splash. Mas qual é a diferença real entre eles? As principais características que diferenciam a Deo Colônia e o Body Splash estão ligadas à concentração de essência e, consequentemente, à intensidade e duração da fragrância na pele.
A Deo Colônia, também conhecida como Desodorante Colônia, é a escolha perfeita para quem busca uma perfumação mais marcante e duradoura no dia a dia. É uma fragrância com uma concentração de essência média, tornando-a mais presente e duradoura que um Body Splash, mas mais suave que um Eau de Parfum.
Já o Body Splash é sinônimo de frescor e bem-estar instantâneo. É ideal para o dia a dia, para ir à academia, trabalhar em ambientes fechados ou em climas muito quentes. A dica é aplicar após o banho, com a pele limpa, para selar a sensação de frescor e bem-estar.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o