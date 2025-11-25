No dia dia

De colônia a body splash: as fragrâncias que valem a pena na Black Friday

As principais características que diferenciam a Deo Colônia e o Body Splash estão ligadas à concentração de essência e, consequentemente, à intensidade e duração da fragrância na pele

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:00

Uma seleção de produtos para comprar na Black Friday Crédito: Arte Guilherme Sillva

Na busca pelo aroma ideal, você certamente já se deparou com dois queridinhos: a Deo Colônia e o Body Splash. Mas qual é a diferença real entre eles? As principais características que diferenciam a Deo Colônia e o Body Splash estão ligadas à concentração de essência e, consequentemente, à intensidade e duração da fragrância na pele.

A Deo Colônia, também conhecida como Desodorante Colônia, é a escolha perfeita para quem busca uma perfumação mais marcante e duradoura no dia a dia. É uma fragrância com uma concentração de essência média, tornando-a mais presente e duradoura que um Body Splash, mas mais suave que um Eau de Parfum.

Já o Body Splash é sinônimo de frescor e bem-estar instantâneo. É ideal para o dia a dia, para ir à academia, trabalhar em ambientes fechados ou em climas muito quentes. A dica é aplicar após o banho, com a pele limpa, para selar a sensação de frescor e bem-estar.



Uma seleção de produtos para comprar na Black Friday Crédito: Arte Guilherme Sillva

Body Splash Kiss, da Ciclo Cosméticos. Traz uma essência com combinação de notas de jasmim, rosas e tuberosa, para as mulheres que amam um perfume suave que pode ser usado em qualquer momento do dia. (COMPRE NA AMAZON)



Body Splash Doce de Leite Viçosa, da Haskell. Apresenta uma fórmula gourmand que combina notas doces e cremosas, inspiradas no tradicional doce de leite brasileiro. Desenvolvido para todos os tipos de pele, o produto oferece uma perfumação suave e delicada que envolve o corpo e os cabelos. (COMPRE NA AMAZON)



Body Splash Night Love, de Kiss New York. Possui uma fórmula enriquecida com ativos hidratantes que deixam o corpo com aquela sensação agradável ao toque. Traz uma fragrância chipre floral que exala autenticidade e ousadia em todos os sentidos. (COMPRE NA AMAZON)



Uomini Black Desodorante Colônia, de O Boticário. Essa fragrância masculina combina notas quentes de especiarias, como Pimenta Preta e Cardamono, com o calor envolvente do âmbar. (COMPRE NA AMAZON)



Body Splash Pistacchio, de Eudora. Uma fragrância oriental gourmand, irresistível e surpreendente. A formulação entrega pele perfumada e enriquecida com extrato de Pistacchio, proporcionando uma sensação agradável e duradoura de frescor e bem-estar para o seu dia. (COMPRE NA AMAZON)



Deo Corporal Biografia, de Natura. Oferece uma sensação de bem-estar e frescor. Sua fórmula combina tecnologia desodorante que protege contra os odores da transpiração com uma perfumação perfeita para o seu dia a dia. (COMPRE NA AMAZON)



Body Splash Blue, de Giovanna Baby. É uma fragrância floral que traz notas frescas em um bouquet de floral de jasmim, rosa e ylang-ylang. (COMPRE NA AMAZON)



Body Splash de Morango, da Labotrat. Envolve com um aroma revigorante que dura o dia todo. Sua fórmula suave e não oleosa hidrata suavemente a pele. (COMPRE NA AMAZON)



Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta