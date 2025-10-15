Perfumes: 10 lançamentos mais desejados para usar na primavera

As fragrâncias do inverno dão lugar a criações mais leves, luminosas e vibrantes, que celebram a alegria e o frescor da primavera. Os lançamentos mais recentes refletem essa busca por otimismo, combinando notas florais, frutadas e cítricas de maneiras inovadoras e sofisticadas.



As rosas, jasmins e flor de laranjeira continuam sendo essenciais, mas surgem revitalizadas com o uso de matérias-primas sofisticadas e combinações mais ousadas. Para os dias mais quentes, as notas de bergamota, folhas de violeta e melancia trazem uma sensação imediata de energia e bem-estar.