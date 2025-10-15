Uma seleção de novos perfumes para serem usados na primavera
Perfumes: 10 lançamentos mais desejados para usar na primavera

Notas amadeiradas, florais e vibrantes chegam para te surpreender. Confira os principais perfumes lançados recentemente

As fragrâncias do inverno dão lugar a criações mais leves, luminosas e vibrantes, que celebram a alegria e o frescor da primavera. Os lançamentos mais recentes refletem essa busca por otimismo, combinando notas florais, frutadas e cítricas de maneiras inovadoras e sofisticadas.

As rosas, jasmins e flor de laranjeira continuam sendo essenciais, mas surgem revitalizadas com o uso de matérias-primas sofisticadas e combinações mais ousadas. Para os dias mais quentes, as notas de bergamota, folhas de violeta e melancia trazem uma sensação imediata de energia e bem-estar.

Há lançamentos - femininos e masculinos - que exploram diversas combinações de notas, criando uma explosão de otimismo perfeita para a estação. Confira a nossa seleção!

    Eau de Parfum Paradigme, de Prada

    Perfume masculino amadeirado âmbar. O lançamento convida a romper paradigmas e explorar novas perspectivas olfativas. A fragrância apresenta uma complexidade aromática sofisticada, iniciando com o frescor vibrante da Bergamota da Calábria, evoluindo para o Gerânio Bourbon verde e finalizando com a intensidade quente das madeiras âmbar.(COMPRE NO MERCADO LIVRE)

    Nomade Lumière d’Égypte, de Chloé

    Despertando a magia do Rio Nilo e a natureza egípcia, o perfume feminino floral ambarado conta com o frescor aquático e verde do acorde de lótus azul, que conduz a um coração floral intenso marcado pelo jasmim grandiflorum e heliácea frutada. Por fim, notas de pimenta-rosa, óleo essencial de elemi e o exclusivo acorde de kyphi - combinação de casca de canela, sândalo e mirra -, conhecido como a primeira fragrância da história. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

    Cedar Chic, de Carolina Herrera

    O perfume se abre com uma explosão de frescor, onde bergamota e aldeídos criam notas de topo que envolvem como o aroma de algodão recém-prensadas. As notas de flor de laranjeira constroem um coração floral e envolvente. As notas de base destacam o ingrediente estrela: o cedro, componente clássico da perfumaria masculina tradicional, aqui redesenhado com força e suavidade para criar um rastro andrógino. O segredo está no uso de três extratos distintos de cedro, realçados pela luminosidade das notas de almíscar branco.

    Kaiak Aventura Intensa Feminino, de Natura

    Uma nova intensidade para quem busca ir além. Inspirado no frescor extremo das corredeiras em meio à mata, o perfume traz um acorde vibrante de jasmim, folhas de violeta, melancia e notas aromáticas. Com embalagem feita de material reciclado, é um convite para viver sua aventura mais marcante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

    Deo Colônia Jardin Flor de Cerejeira, da Ciclo Cosméticos

    Composta com 98% de ingredientes de origem natural e óleos essenciais, ela evoca uma experiência delicada e envolvente que desperta a sensação de caminhar sob jardins floridos em plena primavera. Logo na saída, framboesa e maçã trazem um frescor frutal vibrante, que se desdobra em um coração floral radiante. O toque doce da liatrix aparece como protagonista, realçado pelo fundo aveludado de musk, âmbar e baunilha, que garantem calor, intensidade e suavidade à criação.

    Stronger With You Parfum, de Empório Armani

    É um perfume masculino fougère ambarado. Traz intensidade e sensualidade sofisticada. Seu acorde de couro confere uma textura suave e sofisticada. O frescor aromático da lavanda é realçado por notas picantes vibrantes, enquanto a castanha adquire uma nuance intensa de couro, oferecendo um rastro que é ao mesmo tempo refinado e magnético. Notas verdes, frutadas e picantes compõem a abertura vibrantes, lideradas pelo extrato de pimenta-rosa. O coração de sálvia esclareia e o coração de lavanda, ambos provenientes da Provença, revelam facetas florais, herbáceas e vibrantes. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

    Daisy Glow, de Marc Jacobs

    A fragrância pertence à família floral frutada e combina notas de topo de morango branco e acorde de laranja doce, que revelam um coração de calêndula, jasmim e acorde de violeta. Ao fundo, madeiras claras, musk e um toque de baunilha conferem profundidade e conforto à criação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

    Bottled Beyond, de Boss

    É um eau de parfum premium de gengibre e couro, onde opostos se encontram em uma harmonia equilibrada. A estimulante mistura de gengibre traz uma dimensão vibrante, picante e afrodisíaca, oferecendo um frescor intenso e envolvente. A tecnologia inovadora de extração por CO₂ utilizada para obter este tipo específico de gengibre adiciona um perfil olfativo inédito e duradouro ao ingrediente. Em sincronia, a sensualidade do couro texturizado, inspirado na perfumaria de nicho, acrescenta um toque de sofisticação com um rastro quente, envolvente e viciante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

    Le Charmeur 250, de O.U.i Paris

    É um eau de parfum amadeirado floral. Combina a intensidade do zimbro com a elegância floral da íris e as nuances aromáticas do Patchouli. Leva em sua composição a L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França – rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia. Essa é a essência do savoir-faire da alta perfumaria francesa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE

    Íris Rosé, da Avatim

    O perfume se desdobra em camadas que traduzem uma feminilidade contemporânea: fresca e delicada, mas também marcante e sofisticada. Sua construção olfativa abre com notas vibrantes de mandarina e limão, realçadas pelo toque especial da noz-moscada. No corpo, combina a delicadeza da lavanda ao exotismo do açafrão, envoltos pela força amadeirada do cedro. No fundo, a profundidade do vetiver e a cremosidade do sândalo se entrelaçam à intensidade do oud, garantindo fixação duradoura.

