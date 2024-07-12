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Lançamentos

8 novos perfumes masculinos para experimentar no inverno

Fragrâncias com notas mais sofisticadas fazem sucesso. Marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 jul 2024 às 09:00

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 09:00

Lançamentos de perfume
Seleção de novos perfumes masculinos para experimentar Crédito: Divulgação
Seja amadeirado, refrescante ou sofisticado, os perfumes podem conferir uma assinatura muito particular a respeito da personalidade. Neste mês de julho, as marcas de beleza apresentam lançamentos masculinos que trazem fixação, aroma e intensidade.
Para os homens, as principais características para as fragrâncias são as notas olfativas que transmitem frescor, energia, equilíbrio, além do bem-estar. Vale aventurar-se por perfumes com notas amadeiradas, combinadas com cardamomo, bergamota da Calábria e lavanda. 
A dica é aplicar o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo, em áreas como punho, pescoço e atrás das orelhas. A escolha do perfume ocorre de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso. Veja as novidades!

01

Polo 67, da Ralph Lauren

É um perfume solar amadeirado. Uma fragrância irreverente e energizante para o homem que não tem medo de sonhar. O perfume evoca uma sensação de sensualidade que irradia brilho e calor. A fragrância se inicia com um revigorante acorde de bergamota da Calábria e abacaxi. No coração desta composição, o calor do sol se entrelaça com vícios, contrastados por notas aromáticas de gerânio e sálvia. As sugestões de vetiver terroso e as nuances amadeiradas do patchouli envolvem a fragrância, deixando um rastro poderoso e sofisticado. Preço: R$ 479,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)

02

MYSLF Eau de Parfum, Yves Saint Laurent Beauty

É um perfume masculino floral amadeirado. Uma ode a masculinidade moderna que abraça todas as suas facetas e emoções. A fragrância abre inicialmente com uma composição fresca e vibrante, caracterizada pelo coração de bergamota da Calábria e vert de bergamota. No coração, destaca-se um absoluto floral de flor de laranjeira cru da Tunísia. Por fim, um acordo sensual de madeira texturizada, composto pelo coração de patchouli indonésio e Ambrofix. Preço: R$ 749,00

03

Close Intention, da Eudora

O perfume promete despertar sensações, traduzindo a química da aproximação para você sentir na pele o arrepio da conquista. A interpretação de um suave sopro e o calor sentido na pele seduz os sentidos pela surpresa. A fragrância seduz os sentidos e instiga a sensação de arrepio na pele através do acorde Shiver Mint, que traz o contraste entre o frescor da menta, nuances quentes amadeiradas e o dulçor instigante do praliné. Preço: R$ 122,90 (Na Amazon custa R$ 138,00 - COMPRE AQUI)

04

Deo Colônia Embrace for Him, da Mary Kay

Para criação da fragrância foi utilizado o Cristalfizz, uma molécula exclusiva cítrica efervescente, com raspas de laranja e tangerina, para proporcionar uma sensação aquosa, cristalina e ozônica. O acorde é exclusivo, combinando ingredientes únicos para tornar as fragrâncias ainda mais especiais. Uma mistura picante e quente de canela, com madeiras ambaradas, Vetiver Upcycling esfumado - ingrediente feito a partir da água usada no processo de limpeza do Vetiver -, musgo de carvalho terroso, camurça de couro e molécula de âmbar. Preço: R$ 125,90.

05

Perfume 300km/h Boost, da Avon

O perfume foi elaborado com uma seleção de ingredientes naturais que promove uma sensação de foco. Começa com um blend estimulante de pimenta Sichuan e Pimenta Rosa, criando um frescor picante que desperta os sentidos. Seguido da vibrante Laranja Vermelha, adicionando uma explosão de energia e vitalidade. Por fim, a nota ambarada traz uma sensação de calor duradouro, garantindo que a presença da fragrância perdure ao longo do dia. Preço: R$ 89,90.

06

Eternity Aromatic Essence For Men, da Calvin Klein

O perfume homenageia o icônico pilar da fragrância com uma experiência olfativa ousada. Um gourmand fougère altamente contrastante, a fragrância abre com uma essência fresca de zimbro com facetas amadeiradas e de gin. No coração, o brilho do cardamomo acrescenta uma qualidade picante equilibrada por uma nota doce e floral de lavanda. O calor sedutor do coco acolhedor acrescenta um toque sexy e gourmand. Preço: R$ 498,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)

07

Natura Homem Nós

A nova fragrância chega para estimular o autocuidado constante e motivar cada homem a se cuidar cada vez mais. A intensidade do âmbar e o conforto das madeiras envolvem o calor da pimenta preta e do cardamomo, em uma entrega elegante, única e especial para que cada homem se cuide à sua maneira. A fragrância é destinada para ocasiões especiais. Preço: R$ 204,90 (Na Amazon custa R$ 118,90 - COMPRE AQUI)

08

Coffee Man Addictive Oriental Aromático, de O Boticário

A fragrância equilibra o frescor do cardamomo e da lavanda com o dulçor do Âmbar e Café arábica. Nela podemos sentir o contraste entre as notas frescas e quentes. As notas de fundo são cremosas e sensuais de Âmbar e Sândalo, além de madeiras secas como Cedro e Vetiver, que trazem robustez para a fragrância. Já para o topo, trazendo o contraste, é possível sentir notas de especiarias de Cardamomo e Noz Moscada, além de toques marinhos e cítricos. Para prolongar o frescor, seu corpo conta com aromáticos de Lavanda e Alecrim. Preço: R$ 199,90 (Na Amazon custa R$ 135,99 - COMPRE AQUI)

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