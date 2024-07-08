15 lançamentos de beleza: séruns corporais, perfume e itens pro skincare

01

Lip Oil, da Bauny Cosméticos

Sua fórmula contém 2% de Phytoesqualano, derivado do óleo de oliva, que funciona como um hidratante por ser uma molécula muito próxima a um composto que a pele produz naturalmente. Além disso, protege a barreira lipídica. A composição também inclui Vitaoils Plus, um blend de sete óleos vegetais prensados a frio: abacate, argan, girassol, linhaça, macadâmia, oliva e coco. A novidade está disponível em quatro fragrâncias suaves: Avelã, Cereja, Damasco e Frappuccino. Conta com um acabamento translúcido, ideal para quem busca um brilho natural e sutil nos lábios, além de um aplicador anatômico, que garante mais conforto e precisão na aplicação.

02

Hidratantes Labiais Mickey & Amigos, da Nivea

A marca lança três novas versões limitadas dos seus hidratantes labiais, que mantém os lábios bem cuidados, macios, protegidos contra o ressecamento, hidratados por 24 horas, oferecem brilho, aromas suaves e realçam a cor dos lábios. São dermatologicamente testados e indicados para o uso em crianças a partir de 3 anos, encantando e surpreendendo pessoas de todas as idades com a magia da Disney. A fórmula dos produtos contam com óleos naturais, como o de jojoba e abacate.

03

Coleção Viva, Ame e Brilhe, da Impala

A linha regular de esmaltes glitter acaba de ganhar cinco novas cores. Com a atualização, a coleção passa a contar com nove tons e, além disso, agora as quatro cores pioneiras da linha também foram reformuladas para que todos os esmaltes da coleção sejam veganos, hipoalergênicos, dermatologicamente testados, e contam também com pincel flat, que faz uma distribuição mais uniforme e fácil do glitter nas unhas, criando um efeito de puro brilho. As novas cores são branco, verde, lilás, rosa e vermelho.

04

Perfume 300km/h Boost, da Avon

O novo perfume masculino foi elaborado com uma seleção de ingredientes naturais que promove uma sensação de foco. Começa com um blend estimulante de pimenta Sichuan e Pimenta Rosa, criando um frescor picante que desperta os sentidos. Seguido da vibrante Laranja Vermelha, adicionando uma explosão de energia e vitalidade. Por fim, a nota ambarada traz uma sensação de calor duradouro, garantindo que a presença da fragrância perdure ao longo do dia.

05

Actine Renov, da Darrow

É um concentrado renovador antiacne, que reduz acne e marcas melhorando a textura da pele. Sua fórmula é composta por um complexo de ativos potentes que trazem diversos benefícios para a pele oleosa a acneica. O produto contém em sua composição a Niacinamida que reduz e previne acne e cravos, além de fortalecer a barreira cutânea, extrato de Ginseng que energiza e restaura o equilíbrio da pele, ácido Succínico que promove uma ação renovadora da pele e P-Refynil que proporciona um controle prolongado da oleosidade.

06

Cell Cycle Catalyst, da SkinCeuticals

É um sérum anti-idade com potente ação de renovação celular de uso diário, clinicamente comprovado. Com uma fórmula potente, composta por um complexo multiácido de 7,7% (alfa-hidroxi e beta-hidroxiácidos) e 1% de taurina, o produto promove uma renovação celular de alta performance, sem irritar a pele, capaz de suavizar a textura e melhorar a aparência dos tons irregulares, além de corrigir sinais do envelhecimento. É um acelerador do rejuvenescimento também ajuda a manter a hidratação da pele, de forma a garantir uma barreira cutânea saudável.​​

07

Gel de Limpeza Corporal Lavanda e Coco, da Mary Kay

A novidade promove uma sensação de hidratação, bem-estar, relaxamento e limpeza. A nova fragrância de Lavanda & Coco começa com notas frescas de Lavanda, Maçã Verde e Fresia. Com um toque adicional de Violeta, Coco e Framboesa, ela oferece um aroma frutado único. Outra opção na linha é Maçã & Amêndoa, que pertence à família de fragrâncias Oriental Frutal. Suas notas de topo incluem Maçã e Bergamota, seguidas por um corpo floral de Bouquet de Jasmim, e um fundo suave de Musk.

08

Batom Volumão Stick, da Quem Disse, Berenice?

A linha oferece agora 10 cores em acabamento semi-matte. A linha mantém as cores favoritas Marsalê, Roseirê, Amendolê, Rosadolê, Roselelê e Goiabalê, enquanto introduz as inovadoras Laranjalê, Rubilê e Chocolê. Os batons proporcionam 8 horas de hidratação, sensação de lábios preenchidos e uma aplicação confortável com efeito geladinho

09

Brow Up Fix, da Vizzela

É um gel fixador de sobrancelhas. Com efeito cola e alta fixação, o produto mantém as sobrancelhas no lugar sem abrir mão da naturalidade. Sua fórmula garante que os fios fiquem no lugar mesmo em ambientes úmidos ou com suor, sem pesar ou endurecer. Seu pincel mini aplicador, permite uma aplicação precisa e detalhada, alcançando até os menores fios. A novidade possui fórmula transparente, que se adapta a todos os tons de sobrancelha, desde as mais claras até as mais escuras. Isso significa que você pode usar o produto sem se preocupar com a cor dos seus fios, garantindo um resultado natural e uniforme.

10

Séruns Corporais, de Dove

A marca lança a sua primeira linha de séruns corporais, feita com ingredientes dermatológicos garantindo entre 48h e 72h de hidratação regenerativa. Os produtos foram desenvolvidos pensando em um tratamento específico para danos que podem ser causados por fatores externos na pele. São cinco opções disponíveis e a principal novidade é a linha de Niacinamida, que uniformiza e reduz a aparência de marcas escurecidas em duas semanas. Além do ativo principal, o Sérum Corporal ainda conta com óleo de rosa mosqueta e vitamina C na sua composição, enquanto o Sérum Concentrado possui complexo bioenergético, glicerina pré-biótica e vitaminas B3 e E, que ajudam a restaurar o tom natural da pele.

11

Cicabio Crème+, da Bioderma

É um creme ultra reparador, que alivia o desconforto, reduz o desejo de coçar e proporciona alívio imediato, garantindo uma hidratação profunda, purificação da pele e uma recuperação saudável, além de criar uma película protetora que oferece conforto e permite que a pele respire, evitando a obstrução dos poros. Sua fórmula de alta tolerância é não comedogênica, tem efeito semi-oclusivo e é livre de fragrâncias, garantindo um cuidado delicado e eficaz.

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Zella, da Mantecorp Skincare

Novo medicamento para o tratamento de acne e rosácea papulopustulosa. Ele contém ácido azelaico a 15% em textura gel e deve ser utilizado 2 vezes ao dia (manhã e noite). Testado dermatologicamente, o lançamento promete apresentar melhora significativa da pele a partir de quatro semanas de uso. O ácido azeláico possui ação anti-inflamatória, atua na hiperqueratinização da pele, auxiliando na desobstrução de poros e tem ação evitando a proliferação bacteriana.

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Linha de Cuidados Pessoais, da Natura Homem

Para deixar a rotina de autocuidado ainda mais prática e potente, a marca traz para a linha de Cuidados Pessoais masculinos a tecnologia DermoTech, com o exclusivo óleo de babaçu: o ingrediente combinado aos outros ativos prebióticos da fórmula aumenta o mecanismo de defesa, criando uma barreira cutânea e fortalecendo a pele e a barba, deixando-os mais bonitos, hidratados e saudáveis logo no primeiro uso. A nova linha conta com produtos multifuncionais com multibenefícios, como o sabonete 2 em 1, desodorante, hidratante corporal, hidratante para as mãos (novidade), óleo para a barba, creme pré e pós barba, gel para barbear (novidade) e balm pós-barba.

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Removedor de Pelos Faciais, da Philips Beauty

A marca lança um novo modelo de removedor de pelos faciais para buço, queixo e bochechas. Com lâminas autoafiáveis e cabeça hipoalergênica, o aparelho contribui para a manutenção e conservação de uma pele macia. O design do produto foi pensado para que fosse compacto e portátil, facilitando a utilização no dia a dia. Para isso, conta com espelho embutido na tampa e luz LED, melhorando a visualização e simplificando a retirada dos pelos.

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Skincream Rich, da Care Natural Beauty