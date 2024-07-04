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Entenda os perigos

Limão no cabelo para clarear fios? Veja riscos da trend do TikTok

A trend consiste em aplicar suco de um limão inteiro nos cabelos e deixá-los ao sol a fim de clarear os fios, que ganham um tom de loiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2024 às 17:55

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 17:55

Cabelo
A trend  consiste em aplicar suco de um limão inteiro nos cabelos e deixá-los ao sol Crédito: Shutterstock
Enquanto o inverno dá as caras no Brasil, o verão chegou no Hemisfério Norte, e as redes sociais repercutem o que as “gringas” estão fazendo para realçar a beleza durante a estação. A “trend” da vez pode ser encontrada com as tags #lemonhighlights e #lemonchallenge, e consiste em aplicar suco de um limão inteiro nos cabelos e deixá-los ao sol a fim de clarear os fios, que ganham um tom de loiro.
A dermatologista Paula Colpas, consultora da TheraSkin, explica porque os fios clareiam com a aplicação do limão ao sol. “O limão contém compostos fotossensibilizantes, que, em contato com o sol, aumentam a sensibilidade do cabelo à radiação UV, decompondo os grânulos de melanina dos cabelos e clareando os fios”, conta.
@lea.pogatetz your sign 🍋 #fyp #foryou #lemon #blond #highlights @rauplfeli ♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra
Porém, a médica alerta para a saúde dos cabelos em relação à prática. “Apesar de clarear, o limão sensibiliza os fios, desprotegendo-os contra o sol, alterando o brilho, causando ressecamento, aumento do risco de quebra e perda de elasticidade. Isso porque a acidez da fruta estraçalha as cutículas capilares”. Paula ainda aconselha: “por isso, é sempre importante hidratar os fios regularmente”.
Além disso, ao aplicar o limão nos cabelos e se expor ao sol, o suco pode cair na pele e causar queimaduras e manchas indesejadas. Em alguns vídeos, pessoas aplicam o limão diretamente nos cabelos com as mãos em pleno sol da praia. “Limão e sol definitivamente não combinam, pois juntos, na pele, geram uma reação química chamada fitofotodermatite, surgindo manchas, vermelhidão, ardência e coceira”, explica a especialista. 
"Recomendo evitar essa prática, pois o limão pode causar danos significativos tanto aos cabelos quanto à pele, e os resultados podem ser prejudiciais a longo prazo"
Paula Colpas - Dermatologista
A médica ainda explica que, quando o suco de limão entra em contato com a pele e é exposto ao sol, pode desencadear uma reação intensa. As áreas afetadas podem ficar muito sensíveis e manchadas, e as queimaduras podem demorar semanas, ou até meses, para cicatrizarem completamente.
Para evitar esses problemas, a recomendação da dermatologista é clara: nunca aplique limão diretamente na pele, especialmente antes de se expor ao sol. “Se houver contato acidental, lave imediatamente a área com bastante água e sabão neutro, e evite a exposição solar. Caso ocorra alguma reação adversa, procure um dermatologista o mais rápido possível para orientação e tratamento adequados”, acrescenta.
Portanto, é importante adotar uma abordagem cuidadosa e informada ao considerar o uso de produtos naturais ou caseiros. A saúde da pele deve ser sempre preservada, evitando práticas que possam causar danos significativos e duradouros. “Optar por produtos testados e aprovados por especialistas é sempre a escolha mais segura e eficaz”, finaliza.

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