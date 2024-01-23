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Cuidados

As frutas que podem manchar a pele em contato com o sol

Se a mancha aparecer, a orientação é não expor o local ao sol. E também procurar um dermatologista para iniciar o tratamento a fim de clarear as possíveis manchas
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 jan 2024 às 09:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 09:00

Maracujá
O maracujá pode causar manchas e até queimaduras na pele quando tiverem contato com o sol Crédito: Shutterstock
Começou a temporada de sol. E, para aproveitar os dias de verão, é preciso alguns cuidados. Além do uso do protetor solar, é necessário atenção no consumo de algumas frutas que podem manchar a pele em contato com o sol.
Limão, maracujá, morango, abacaxi, kiwi, caju, laranja e tangerina são algumas das frutas que podem causar manchas e até queimaduras na pele quando tiverem contato com o sol. A dermatologista Isabella Redighieri conta que a exposição ao sol após o contato com qualquer fruta ácida e alguns vegetais, provoca manchas na pele com tonalidades marrons.
"As manchas são causadas por uma manifestação alérgica denominada fitofotodermatose e ocorrem principalmente nas mãos, no braço e na boca (locais mais propensos ao contato). O problema pode apresentar desde uma irritação leve até queimaduras mais graves. E as manchas podem ser definitivas".
Bebidas preparadas com o suco delas, como caipirinhas e limonadas, também podem provocar esses danos. "Na verdade, é muito comum que as queimaduras aconteçam após o preparo ou consumo dessas bebidas", diz a médica.
As frutas que mancham são cítricas e ricas em substâncias chamadas furocumarinas. Essa substância ativa reações na pele após o contato com o sol, que causa o processo inflamatório. "As manchas ocorrem nos locais onde houve contato com o alimento", diz Isabella Redighieri.
A médica conta que o resultado podem ser tipo uma inflamação local, avermelhada e depois evoluir para uma mancha acastanhada. "Ou pode ser o outro extremo, com queimaduras mais profundas, formação de bolhas, cicatrizes e manchas mais exuberantes como consequência", explica a dermatologista.
Se a mancha aparecer, a orientação é não expor o local ao sol. E também procurar um dermatologista para iniciar o tratamento a fim de clarear as possíveis manchas. "Não estoure as bolhas, aplique pomadas sem orientação ou se exponha ao sol novamente durante o processo agudo", finaliza Isabella Redighieri.

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