As frutas que podem manchar a pele em contato com o sol

O maracujá pode causar manchas e até queimaduras na pele quando tiverem contato com o sol Crédito: Shutterstock

Limão, maracujá, morango, abacaxi, kiwi, caju, laranja e tangerina são algumas das frutas que podem causar manchas e até queimaduras na pele quando tiverem contato com o sol. A dermatologista Isabella Redighieri conta que a exposição ao sol após o contato com qualquer fruta ácida e alguns vegetais, provoca manchas na pele com tonalidades marrons.

"As manchas são causadas por uma manifestação alérgica denominada fitofotodermatose e ocorrem principalmente nas mãos, no braço e na boca (locais mais propensos ao contato). O problema pode apresentar desde uma irritação leve até queimaduras mais graves. E as manchas podem ser definitivas".

Bebidas preparadas com o suco delas, como caipirinhas e limonadas, também podem provocar esses danos. "Na verdade, é muito comum que as queimaduras aconteçam após o preparo ou consumo dessas bebidas", diz a médica.

As frutas que mancham são cítricas e ricas em substâncias chamadas furocumarinas. Essa substância ativa reações na pele após o contato com o sol, que causa o processo inflamatório. "As manchas ocorrem nos locais onde houve contato com o alimento", diz Isabella Redighieri.

A médica conta que o resultado podem ser tipo uma inflamação local, avermelhada e depois evoluir para uma mancha acastanhada. "Ou pode ser o outro extremo, com queimaduras mais profundas, formação de bolhas, cicatrizes e manchas mais exuberantes como consequência", explica a dermatologista.