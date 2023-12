Cuidados diários

Lançamentos: 10 novos protetores solares para cuidar da pele no verão

Eles protegem a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão

O produto é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares. (Divulgação)

Com a chegada da temporada solar e altas temperaturas, a proteção solar se torna indispensável para a prevenção de problemas na pele. O produto é a forma mais segura de proteção contra as radiações solares. Pesquisas descobriram que o guarda-sol não consegue bloquear as radiações e oferece, no máximo, FPS 8.

Além disso, os danos causados pelos raios solares são muitos. "A radiação UVA é a principal produtora de radicais livres, sendo capaz de atravessar nuvens, vidros e penetrar profundamente na pele, chegando até as células da derme, o que pode causar desde lesões mais simples até câncer de pele, além deste tipo de radiação ser o principal responsável pelo envelhecimento precoce e o surgimento de manchas e rugas. Já a radiação UVB deixa a pele vermelha e queimada, danifica a epiderme e é mais abundante entre as 10 da manhã e as 16 horas, sendo capaz de atravessar o bloqueio dos filtros químicos e aumentar o risco de cancerização”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff.

O produto escolhido depende de seu tipo de pele. Uma pessoa com fototipo 1 precisa de uma proteção muito maior quando comparado com uma pessoa com fototipo maior. Isso porque quanto maior o fototipo, mais escura a melanina da pele, um pigmento que protege a pele contra a radiação. "Um indivíduo com pele clara, tem menos proteção e por isso precisa de fotoprotetores com FPS e UVA maiores. Além disso, é preciso levar em consideração o sensorial do fotoprotetor. Pessoas de pele oleosa devem usar produtos que sejam mais secos, enquanto quem apresenta pele seca deve usar produtos mais hidratantes”, explica a dermatologista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol. Confira os lançamentos!

1 - Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina

O protetor oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas. (Divulgação)

Oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas, sendo indicado para peles com manchas escuras e melasma graus 1, 2, 3 e 4. A novidade possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, atuam em sinergia para clarear intensamente e rejuvenescer a pele. Rico em polifenóis com alto poder antioxidante, o produto ainda conta com a Tecnologia Solent, que assegura tripla proteção altamente duradoura, com 12 horas de proteção solar e fotoestabilidade.

2 - Cleanance UV Colors, da Avène

São três novos tons adaptáveis que cobrem um maior número de fototipos de pele. (Divulgação)

A marca apresenta três novos tons adaptáveis que cobrem um maior número de fototipos de pele na linha Cleanance UV. Ele trata a pele oleosa, e o P-Refynil, é responsável por minimizar os poros, promovendo uma textura mais uniforme à pele. O glucanato de zinco entra em ação como um agente secativo e preventivo contra lesões inflamatórias. A fórmula também inclui a monolaurina que reduz a oleosidade sem causar ressecamento cutâneo. Como resultado, temos um efeito antibrilho imediato e duradouro por até 14 horas. O lançamento é resistente à água e não causa desconforto ocular. Tudo isso é complementado pelos benefícios conhecidos da Água Termal Avène. Preço: R$ 84,99 (COMPRE AQUI)

3 - Actine Aquafluid, da Darrow

O lançamento contém textura aqua de rápida absorção e que não deixa resíduos. (Divulgação)

É um filtro solar, com FPS60, que apresenta um mecanismo de ação contra oleosidade, somado a um sistema patenteado de complexo filtrante. Sua fórmula é composta por uma combinação única de ativos: ácido glutâmico, que regula a produção de oleosidade e auxiliar na redução da acne, e P-Refinyl, responsável por controlar a oleosidade e reduzir os poros dilatados. Também está presente na fórmula um sistema filtrante patenteado, garantindo proteção segura contra os raios UVA+UVB curto e longo. O lançamento contém textura aqua de rápida absorção e que não deixa resíduos, e ainda é resistente à água. Preço: R$ 79,90 (COMPRE AQUI)

4 - Capital Soleil UV Pigment Control FPS60, da Vichy

O protetor garante eficácia antimanchas solares. (Divulgação)

Além de fornecer alta proteção contra a radiação solar e alta cobertura, também garante eficácia antimanchas solares. A fórmula contém Ácido Tranexâmico e 7% de Niacinamida, que contribuem para a uniformização do tom da pele, além de alta concentração de pigmentos, garante alta cobertura e uma maior proteção contra a luz visível pela formação de uma barreira física. O lançamento conta com uma cartela de cinco tons. A presença de cor também funciona como uma barreira física ao sol, sendo capaz de impedir a ação dos raios visíveis, além de ajudar a encobrir as manchas. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)

5 - Ensolei Multi, da Profuse

É um produto multibenefícios, com FPS 60 e efetiva ação antissinais. (Divulgação)

É um produto multibenefícios, com FPS 60 e efetiva ação antissinais. A fórmula exclusiva proporciona alta proteção UVA/UVB, além de proteção contra a radiação infravermelha, que pode causar danos profundos. O produto ainda promove dupla reparação do DNA, que auxilia na renovação celular, combatendo os sinais visíveis do envelhecimento da pele, com prevenção e redução das rugas e linhas finas. O protetor tem toque seco e efeito matte duradouro, com controle da oleosidade, sem cor e sem fragrância. Preço: R$ 79,90 (COMPRE AQUI)

6 - Protetor Solar Gel Creme FPS 70, da Heliomax

O lançamento controla a oleosidade e o brilho por 12 horas sem ressecar. (Divulgação)

Entrega alta cobertura de maquiagem em três tonalidades - clara, média e média escura - e adicional efeito clareador e uniformizador graças ao ativo Pycnogenol, presente na formulação. Oferece o equilíbrio entre sensorial ultraleve, ação superantioxidante do Exposhield, composto por luteína, cúrcuma, quercetina e chá verde, tecnologia SmartDry, que controla a oleosidade e o brilho por 12 horas sem ressecar, além da proteção contra os raios UVA e UVB, luz visível, infravermelho e poluição. Preço: R$ 94,99 (COMPRE AQUI)

7 - Protetor Solar Facial FPS 50 Translúcido, da Negra Rosa

Ele fica invisível em todos os tons de pele negra, sem o indesejável efeito esbranquiçado. (Divulgação)

Sua fórmula inclui ingredientes antioxidantes e não comedogênicos, oferecendo alta proteção solar contra os raios UVA e UVB. Além disso, é resistente à água e possui um toque aveludado que matifica a pele. A textura é agradável e fica invisível em todos os tons de pele negra, sem o indesejável efeito esbranquiçado. O produto contém FPUVA 34, o que significa que oferece o dobro da proteção exigida pela legislação brasileira. Além disso, é composto por filtros químicos, ao invés de físicos, para proteger a pele dos raios solares.

8 - Protetor Stick com cor FPS 50, da Sunless

Também é uma base de alta cobertura com efeito matte. (Divulgação)

Proporciona uma alta proteção contra os raios UVA e UVB por conter FPS 50 e filtros fotoestáveis em sua fórmula, sendo indicados para peles muito sensíveis à queimadura solar. Por ser um produto multifuncional, também é uma base de alta cobertura com efeito matte, que traz um viço natural para a pele enquanto a protege dos efeitos do sol. É fácil de aplicar, podendo ser utilizados de maneira rápida e fácil em qualquer lugar. Disponíveis em quatro cores: Extra Clara, Clara, Média e Bronze. Preço: R$ 58,90 (COMPRE AQUI)

9 - Tripla Proteção Antissinais Fluido FPS 65, de Nivea

O lançamento proporciona hidratação instantânea e reduz as rugas. (Divulgação)

O lançamento combate os raios UVA/UVB, radicais livres e poluição, proporcionando hidratação instantânea e reduzindo as rugas com ácido hialurônico e pró-colágeno, em uma textura ultra leve e fluida.

10 - Skin Aqua Tone Up UV Happiness Aura, da Rohto Mentholatum

A novidade chega em textura leve e filtro cor de rosa. (Divulgação)

A marca anuncia no Brasil o lançamento de protetor solar com fórmula inovadora. Com textura leve e filtro cor de rosa, a fórmula conta com a combinação de ácido hialurônico e do complexo de ameixa, extratos de maracujá e fruta rosa roxburghii, que juntos proporcionam alto poder de hidratação e ação antioxidante. Graças ao seu FPS 50, protege o rosto e o corpo contra os raios UVA e UVB e da luz azul e visível. Também ajuda a uniformizar as manchas e os tons desiguais, assim como realça e tonifica o brilho natural da pele, deixando-a com um aspecto saudável. Preço: R$ 119,00 (COMPRE AQUI)

