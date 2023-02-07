O que aconteceu com o rosto de Madonna? Dermatologistas explicam

Madonna apareceu com o rosto modificado Crédito: Reprodução @madonna

No último domingo (05) a aparência da cantora Madonna chocou os internautas e virou alvo de debates nas redes sociais durante a cerimônia do Grammy 2023. A estrela do pop, hoje com 64 anos, vem há alguns anos tentando driblar o envelhecimento com a realização de procedimentos estéticos.

A dermatologista Priscila Passamani conta que, provavelmente, Madonna usou preenchimento em excesso, dando a seu rosto uma aparência inflada e tirando a naturalidade de sua face. "As maçãs do rosto estão mais proeminentes e parecem exageradamente altas. Os lábios muito carnudos e um efeito de bichectomia muito acentuado, deixando a face com aspecto de avatar".

Esse tipo de rosto é chamado de "pillow face", quando é preenchido além do necessário gerando um aspecto de almofada ou travesseiro cheio. "Nesse caso, o excesso de preenchedores eliminam os sulcos e rugas, porém deixam esse aspecto "pillow face" com um rosto desproporcional", diz Priscila Passamani.

"Fazer preenchimentos além do necessário pode gerar desarmonia gerada na face, e problemas vasculares podem ocorrer gerando até necrose tecidual"

A médica explica que envelhecer bem é um conjunto de estratégias feitas ao longo da vida. "Uma vida saudável e um acompanhamento dermatológico preventivo com uso de um bom hidratante específico para o seu tipo de pele e um potente protetor solar podem prevenir muitos problemas do futuro. Se associarmos ao conjunto de tecnologias que temos ao nosso favor, esta, sim, é a melhor opção", diz Priscila Passamani.

EXCESSO DE PREENCHIMENTOS

A dermatologista Isabella Redighieri diz que o excesso de preenchimentos é o que causa a estranheza na aparência. "O produto ao longo dos anos vai tendo seu efeito acumulado, sabemos que alguns produtos não são degradados em 12 meses, e podem ficar anos na pele. Além disso, múltiplas cirurgias plásticas também podem transformar a face".

O ácido hialurônico atrai moléculas de água para o local onde é injetado. "Quando isso ocorre em excesso, o rosto fica com aspecto inchado ou inflado, aspecto conhecido como 'pillow face'", explica a médica.

"A maior preocupação é o resultado artificial e episódios de edema (inchaço), que podem ser tardios. Conhecidos como edema tardio intermitente persistente (ETIP), são reações tardias ao preenchimento com ácido hialurônico, e muitas vezes o produto deve ser removido para controlar a intercorrência. Outra questão é que o excesso de produto pode levar a oclusões e isquemias, quando realizados em grande volume em determinadas áreas"

Para evitar o exagero, Isabella conta que a tendência atual é optar por estimular a produção natural de colágeno para tratamento da flacidez, além de preencher pouco, somente o necessário e em pontos específicos. "Sem exageros. O olhar criterioso do dermatologista é essencial para selecionar o tratamento ideal para cada caso, projetando os resultados a longo prazo".

NATURAL

Madonna sempre foi alvo de comentários sobre sua aparência. A dermatologista Karina Mazzini explica que isso pode ter motivado a cantora a realizar tantos procedimentos estéticos. “Para as mulheres, a carga de envelhecer é sempre maior. Por isso que o público feminino é o que a gente mais atende para o rejuvenescimento. Quando se fala de uma pessoa mundialmente famosa, esse peso de envelhecer é mil vezes maior”.

Com o rosto mais inchado, por excesso de preenchimentos, a artista na premiação estava quase irreconhecível. “O problema de exagerar nos procedimentos de rejuvenescimento é que as pessoas usam quantidades absurdas de produto e o rosto acaba perdendo as características originais e assumindo uma face padronizada”, explica Karina.

"Sou adepta à técnica da naturalização, que consiste em usar tecnologias para atenuar o processo de envelhecimento da pele sem precisar de quantidades excessivas de produtos. O objetivo dessa técnica é deixar o rosto o mais natural possível, sem padronizar e tirar o que cada um tem de melhor"