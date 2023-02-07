Key Alves reclama de dor no dente do siso; entenda quando é preciso extrair

A jogadora de vôlei Key Alves, 23, pediu medicamentos à produção do BBB 23 após acordar com dor no dente do siso. "Eu queria pedir remédio para dor de dente. Vocês me mandaram ontem à noite e [a dor] melhorou muito. Mas hoje já acordei com dor no dente de novo. Não sei nem se precisa passar no médico ou algo assim, porque o meu dente do siso está doendo muito", disse.
Os dentes do siso, geralmente nascem em torno dos 15 aos 20 anos, porém, podem começar a surgir em pessoas com idade mais avançada, ou em certas ocasiões não chegam a causar problemas. São quatro no total, dois inferiores e dois superiores.
"O dente siso é o terceiro molar. Temos quatro sisos (dois inferiores e dois superiores) e eles são os últimos a nascerem, geralmente em torno dos 15 anos em diante. Por serem os últimos, eles não têm muito espaço para nascer, e aí que aparecem os problemas. Geralmente, a dor ocorre quando não há espaço e ele fica pressionado, pois uma parte dele nasce, a outra não. E isso dificulta a higienização dos tecidos que estão à sua volta, sendo esse um dos principais motivos da dor", explica a dentista Beatriz Coutens.
"A pessoa pode aliviar a dor com uso de analgésicos, mas é necessária uma análise para dar um diagnóstico preciso e definir se é preciso realizar a extração, se há infecção. Geralmente, quando se tem todos os dentes na boca, a indicação é a extração dos sisos"
SINTOMAS
A dentista explica que se há uma infecção no siso, a pessoa vai sentir dor, inchaço na gengiva que está sobre o dente e odor desagradável. "Mas se o siso estiver bem higienizado e localizado de forma ideal que não prejudique a limpeza, não há sintomas", diz Beatriz Coutens.
A higiene completa no local, mesmo com a dor, é muito importante, pois evita que restos de comida fiquem presos na região, bloqueando o risco de bactérias se proliferarem. "As bactérias que se acumulam causam infecção e dor. No caso dos sisos, o que ocorre é a impossibilidade de higienizar a região corretamente, por isso é indicada a extração urgente, e não apenas ações paliativas para manter o dente na boca", diz a dentista.
O siso deve ser removido quando estiver em formação. "É importante ir ao dentista para que o profissional avalie o posicionamento desse dente, a sua localização e, assim, avalie a necessidade de uma extração, até como forma de prevenir problemas futuros. E quanto mais jovem for o dente, melhor para a extração, porque o osso está mais maleável e mais fácil de ser manipulado. E quanto mais acontecem infecções de repetições ao longo da vida, maior é a indicação de que esse dente precisa ser extraído", finaliza Beatriz Coutens.
Se há indicação e não for extraído, podem acontecer infecções de repetição capazes de trazer danos também ao dente vizinho (segundo molar), ocasionando perda óssea, cárie, infecções gengivais. "E numa infecção dessa, também podem acontecer complicações mais sistêmicas, como febre e outros prejuízos ao organismo. Então, se há uma indicação da extração, que seja feita o quanto antes", diz a dentista.