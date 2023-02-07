Key Alves reclama de dor no dente do siso; entenda quando é preciso extrair

Key Alves pediu medicamentos à produção do BBB 23 após acordar com dor no dente do siso Crédito: Reprodução TV Globo

A jogadora de vôlei Key Alves, 23, pediu medicamentos à produção do BBB 23 após acordar com dor no dente do siso. "Eu queria pedir remédio para dor de dente. Vocês me mandaram ontem à noite e [a dor] melhorou muito. Mas hoje já acordei com dor no dente de novo. Não sei nem se precisa passar no médico ou algo assim, porque o meu dente do siso está doendo muito", disse.

Os dentes do siso, geralmente nascem em torno dos 15 aos 20 anos, porém, podem começar a surgir em pessoas com idade mais avançada, ou em certas ocasiões não chegam a causar problemas. São quatro no total, dois inferiores e dois superiores.

"O dente siso é o terceiro molar. Temos quatro sisos (dois inferiores e dois superiores) e eles são os últimos a nascerem, geralmente em torno dos 15 anos em diante. Por serem os últimos, eles não têm muito espaço para nascer, e aí que aparecem os problemas. Geralmente, a dor ocorre quando não há espaço e ele fica pressionado, pois uma parte dele nasce, a outra não. E isso dificulta a higienização dos tecidos que estão à sua volta, sendo esse um dos principais motivos da dor", explica a dentista Beatriz Coutens.

"A pessoa pode aliviar a dor com uso de analgésicos, mas é necessária uma análise para dar um diagnóstico preciso e definir se é preciso realizar a extração, se há infecção. Geralmente, quando se tem todos os dentes na boca, a indicação é a extração dos sisos"

SINTOMAS

A dentista explica que se há uma infecção no siso, a pessoa vai sentir dor, inchaço na gengiva que está sobre o dente e odor desagradável. "Mas se o siso estiver bem higienizado e localizado de forma ideal que não prejudique a limpeza, não há sintomas", diz Beatriz Coutens.

A higiene completa no local, mesmo com a dor, é muito importante, pois evita que restos de comida fiquem presos na região, bloqueando o risco de bactérias se proliferarem. "As bactérias que se acumulam causam infecção e dor. No caso dos sisos, o que ocorre é a impossibilidade de higienizar a região corretamente, por isso é indicada a extração urgente, e não apenas ações paliativas para manter o dente na boca", diz a dentista.

O siso deve ser removido quando estiver em formação. "É importante ir ao dentista para que o profissional avalie o posicionamento desse dente, a sua localização e, assim, avalie a necessidade de uma extração, até como forma de prevenir problemas futuros. E quanto mais jovem for o dente, melhor para a extração, porque o osso está mais maleável e mais fácil de ser manipulado. E quanto mais acontecem infecções de repetições ao longo da vida, maior é a indicação de que esse dente precisa ser extraído", finaliza Beatriz Coutens.