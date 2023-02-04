Dia Mundial do Câncer: 5 sinais que seu corpo dá que podem indicar o surgimento da doença

Neste sábado (4) é lembrado o Dia Mundial do Câncer Crédito: Shutterstock

Neste sábado (4) é lembrado o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global organizada pela Union International Against Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar sobre a doença.

Em 2018, a OMS contabilizou 18,1 milhões de novos casos da doença. A estimativa é de que esse número varie entre 29 e 40 milhões até 2040. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) calcula mais de 704 mil novos diagnósticos a cada ano, de 2023 a 2025.

Parte do cotidiano de muitas pessoas, a doença ainda gera dúvidas e apreensão. A oncologista Virgínia Altoé Sessa explica que, muitas vezes, a maior das dúvidas é: "Afinal, o que é o câncer?".

"O câncer é o crescimento tumoral desordenado e, quando essas células crescem, elas desenvolvem formações que podem invadir outras células, outros órgãos. Isso configura o diagnóstico de câncer", define.

A médica oncologista Juliana Alvarenga Rocha alerta para o crescente número de casos da doença, também entre os jovens, mas pondera que os dados têm sido analisados e pesquisas desenvolvidas para que se possa entender o porquê disso. A médica reforça que hábitos de vida saudáveis são primordiais para a prevenção.

"Cerca de 80% dos casos de câncer estão relacionados aos hábitos de vida, por isso ter uma vida mais saudável ajuda a evitar a doença. Dessa forma, é fundamental ter alguns cuidados, tais quais, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos multiprocessados. Não se expor ao sol entre 10h e 16h também é importante", explica.

Além disso, Virgínia Altoé Sessa orienta que estar atento aos sinais do corpo também é importante. "Quando conhecemos nosso corpo, conseguimos identificar mais rapidamente o que está errado".

Entre os sintomas que merecem atenção estão o surgimento de caroços pelo corpo; perda de peso sem motivo aparente; fadiga e falta de energia, assim como sangramentos anormais nas fezes e na urina. "Todos esses sinais merecem atenção e precisam de investigação", reforça Juliana Alvarenga Rocha.

5 sinais do corpo que devem ser investigados