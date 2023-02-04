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Saúde

Dia Mundial do Câncer: 5 sinais que seu corpo dá que podem indicar o surgimento da doença

Neste sábado (4), Dia Mundial do Câncer, especialistas alertam sobre a importância dos cuidados preventivos e do diagnóstico precoce
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 10:00

Neste sábado (4) é lembrado o Dia Mundial do Câncer
Neste sábado (4) é lembrado o Dia Mundial do Câncer Crédito: Shutterstock
Neste sábado (4) é lembrado o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global organizada pela Union International Against Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar sobre a doença.
Em 2018, a OMS contabilizou 18,1 milhões de novos casos da doença. A estimativa é de que esse número varie entre 29 e 40 milhões até 2040. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) calcula mais de 704 mil novos diagnósticos a cada ano, de 2023 a 2025.
Parte do cotidiano de muitas pessoas, a doença ainda gera dúvidas e apreensão. A oncologista Virgínia Altoé Sessa explica que, muitas vezes, a maior das dúvidas é: "Afinal, o que é o câncer?".
"O câncer é o crescimento tumoral desordenado e, quando essas células crescem, elas desenvolvem formações que podem invadir outras células, outros órgãos. Isso configura o diagnóstico de câncer", define.
A médica oncologista Juliana Alvarenga Rocha alerta para o crescente número de casos da doença, também entre os jovens, mas pondera que os dados têm sido analisados e pesquisas desenvolvidas para que se possa entender o porquê disso. A médica reforça que hábitos de vida saudáveis são primordiais para a prevenção.
"Cerca de 80% dos casos de câncer estão relacionados aos hábitos de vida, por isso ter uma vida mais saudável ajuda a evitar a doença. Dessa forma, é fundamental ter alguns cuidados, tais quais, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos multiprocessados. Não se expor ao sol entre 10h e 16h também é importante", explica.
Além disso, Virgínia Altoé Sessa orienta que estar atento aos sinais do corpo também é importante. "Quando conhecemos nosso corpo, conseguimos identificar mais rapidamente o que está errado".
Entre os sintomas que merecem atenção estão o surgimento de caroços pelo corpo; perda de peso sem motivo aparente; fadiga e falta de energia, assim como sangramentos anormais nas fezes e na urina. "Todos esses sinais merecem atenção e precisam de investigação", reforça Juliana Alvarenga Rocha.

5 sinais do corpo que devem ser investigados

  • Fadiga e falta de energia, que podem acontecer por anemia provocada por sangramentos nas fezes e urina ou pela atividade da doença;

  • Pintas ou manchas que surgem no corpo, ou mudança dos sinais já existentes (com ou sem sangramento);

  • Surgimento de nódulos com crescimento progressivo e/ou endurecidos;

  • Perda de peso sem motivo aparente;

  • Feridas que não cicatrizam.

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