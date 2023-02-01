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Saúde

Diagnosticada com câncer, Preta Gil cancela blocos de Carnaval

'Vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:07

Preta Gil compartilha vídeo sobre início de tratamento contra câncer: ‘Vou sair vitoriosa'
Preta Gil compartilha vídeo sobre início de tratamento contra câncer: ‘Vou sair vitoriosa' Crédito: Instagram/@pretagil
Em etapa de quimioterapia para tratar um câncer de intestino, a cantora Preta Gil, 48, anuncia que não participará do Carnaval em 2023. Em nota, avisa que agora quer focar totalmente a cura da doença.
"Todos que convivem comigo e me conhecem sabem o quanto o Carnaval é importante para mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura. Mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", diz Preta.
No mês passado, a cantora usou as redes sociais para dizer aos fãs que estava com um câncer no intestino. Ela ficou internada seis dias na Clínica São Vicente, no Rio, devido a um desconforto que sentia e, após exames, descobriu a doença.
"Graças a Deus, hoje eu recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira [16] e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante."
Inicialmente, a família da cantora havia falado que ela tinha sido internada em 5 de janeiro devido a uma crise de enxaqueca persistente, o que fez com que os médicos recomendassem uma série de exames.
"A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois volta para casa", disse Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, pai da cantora.
Na última segunda (30), Preta iniciou uma nova fase da quimioterapia. De novo pelas redes sociais, fez um vídeo para comentar a respeito do momento que vive.
"As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao longo da semana, retomando a minha energia vital. É um dia após o outro, uma máxima para quem está em qualquer tratamento", disse. "Não vou criar muitas expectativas, sabendo que tenho o amparo dos médicos, a ciência e o amor das pessoas", emendou a cantora.

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