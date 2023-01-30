Preta Gil apresenta melhora após semana de tratamento contra o câncer

Neste domingo, dia 29, Preta Gil gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e atualizar o público sobre o andamento do tratamento contra um câncer que ela descobriu recentemente.

Preta Gil postou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o seu estado de saúde Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

A cantora afirmou que apresentou melhora ao longo da última semana. "As coisas melhoraram, fui me sentindo melhor no decorrer da semana, retomando a minha energia vital. Então, a frustração, o cansaço, o enjoo e a tontura foram melhorando dia após dia. Isso é uma máxima, um dia após o outro é uma realidade para nós que estamos em tratamento", disse ela.

Preta destacou as boas energias que está recebendo da família e dos fãs, agradecendo todas as manifestações de carinho e apoio. A artista pontuou o início de mais um ciclo da quimioterapia para esta semana.