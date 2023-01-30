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Preta Gil apresenta melhora após semana de tratamento contra o câncer

Cantora agradeceu as boas energias enviadas e o apoio da família e dos fãs: "Um dia após o outro"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 13:46

Neste domingo, dia 29, Preta Gil gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e atualizar o público sobre o andamento do tratamento contra um câncer que ela descobriu recentemente.
Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital
Preta Gil postou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o seu estado de saúde Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
A cantora afirmou que apresentou melhora ao longo da última semana. "As coisas melhoraram, fui me sentindo melhor no decorrer da semana, retomando a minha energia vital. Então, a frustração, o cansaço, o enjoo e a tontura foram melhorando dia após dia. Isso é uma máxima, um dia após o outro é uma realidade para nós que estamos em tratamento", disse ela.
Preta destacou as boas energias que está recebendo da família e dos fãs, agradecendo todas as manifestações de carinho e apoio. A artista pontuou o início de mais um ciclo da quimioterapia para esta semana.
"Não estou criando muitas expectativas, porque criei na primeira semana e acabei me frustrando. Então, estou preparada para o der e vier, sabendo que tenho amparo dos médicos, da medicina e da ciência para me ajudar, tenho Deus, minhas santinhas, meus orixás e o amor da minha família e dos meus fãs", finalizou.

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