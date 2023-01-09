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Preta Gil confirma internação após dores abdominais: 'Vamos tratar'

Cantora revelou hospitalização desde quinta-feira, 5, e pediu para fãs não se preocuparem com seu estado de saúde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 08:14

Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital
Segundo colunista, Preta Gil teria sofrido desmaio e precisou ir ao hospital Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
Preta Gil, de 48 anos, confirma internação na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, neste domingo, 8. No Instagram, ela diz estar hospitalizada desde a quinta-feira, 5, após ter um quadro de dor abdominal.
A cantora faz uma série de exames para descobrir o exato diagnóstico, mas pede para os fãs não ficarem preocupados. "Estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem", escreve ela.
Na carta, Preta reafirma sua confiança em Deus, em seus Orixás e Santas. "Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos", completa.
A assessoria de imprensa da artista falou ao Estadão, na sexta-feira, 6, que ela passava por uma série de exames de rotina, mas disse não ter mais detalhes sobre o seu estado de saúde.
"Ela está bem, fazendo apenas exames de rotina", afirmou a equipe da cantora por mensagem no WhatsApp.
A preocupação com a saúde de Preta Gil começou com publicação da colunista Fábia Oliveira, do Em Off. Ela afirmou que a artista chegou desmaiada e precisou usar cadeira de rodas no hospital - a filha de Gilberto Gil, no entanto, não se pronunciou sobre essa informação.

Leia o comunicado completo

"Essa mensagem vai diretamente para os meus fãs, admiradores e aqueles que emanam boas energias para mim.
Sim, eu estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal e, desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico.
Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada pela minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante que, seja o que for, vamos tratar e ficarei bem.
Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos.
Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz.
Com amor,
Preta"

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