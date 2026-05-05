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Coluna Abdo Filho

Shopee inaugura primeiro centro de distribuição no Espírito Santo

Nova operação fica em Viana, cidade que vem crescendo muito dentro do segmento distribuidor. Hoje, no Estado, a Shopee possui hubs de menor porte

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 02:18

Públicado em 

05 mai 2026 às 02:18
Abdo Filho

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Abdo Filho

Compras de até US$ 50 na Shopee e Shein não terão mais isenção de importação
A Shopee, de Singapura, é uma das maiores plataformas de comércio do mundo Divulgação/Shopee

A Shopee, umas das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, está ampliando a infraestrutura de distribuição no Espírito Santo. O conglomerado de Singapura inaugura, nesta terça-feira (05), o seu primeiro centro de distribuição no Estado. A estrutura, que vai gerar 300 postos de trabalho, fica em Viana e terá, em princípio, pouco mais de 6 mil metros quadrados. Novas expansões devem ser feitas em breve.

A Shopee se expande em todo o Brasil. A ordem é reduzir o tempo de entrega. Junto com o galpão de Viana estão sendo inaugurados, nesta terça, centros de distribuição no Paraná e no Ceará. Além dos três novos, são 19 operações semelhantes a essas em todo o país. No Espírito Santo, a Shoppe conta com cinco hubs logísticos (operações de menor porte) localizados em Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus e Vila Velha. Além deles, são mais de 70 agências espalhadas pelo Estado.

“A instalação do centro de distribuição da Shopee fortalece nossa matriz logística e amplia a competitividade do município. O empreendimento gera empregos diretos e indiretos, aumenta a arrecadação e consolida nossa posição estratégica na região. Seguimos avançando em infraestrutura e ambiente de negócios para atrair novos investimentos e sustentar o crescimento econômico”, assinalou o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.


O tamanho do investimento não foi divulgado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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