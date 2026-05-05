Shopee inaugura primeiro centro de distribuição no Espírito Santo

A Shopee, umas das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, está ampliando a infraestrutura de distribuição no Espírito Santo. O conglomerado de Singapura inaugura, nesta terça-feira (05), o seu primeiro centro de distribuição no Estado. A estrutura, que vai gerar 300 postos de trabalho, fica em Viana e terá, em princípio, pouco mais de 6 mil metros quadrados. Novas expansões devem ser feitas em breve.



A Shopee se expande em todo o Brasil. A ordem é reduzir o tempo de entrega. Junto com o galpão de Viana estão sendo inaugurados, nesta terça, centros de distribuição no Paraná e no Ceará. Além dos três novos, são 19 operações semelhantes a essas em todo o país. No Espírito Santo, a Shoppe conta com cinco hubs logísticos (operações de menor porte) localizados em Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus e Vila Velha. Além deles, são mais de 70 agências espalhadas pelo Estado.



“A instalação do centro de distribuição da Shopee fortalece nossa matriz logística e amplia a competitividade do município. O empreendimento gera empregos diretos e indiretos, aumenta a arrecadação e consolida nossa posição estratégica na região. Seguimos avançando em infraestrutura e ambiente de negócios para atrair novos investimentos e sustentar o crescimento econômico”, assinalou o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.





O tamanho do investimento não foi divulgado.