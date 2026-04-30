Exportadores de café do ES projetam forte alta nas vendas

Os exportadores de café estão estimando forte expansão nas vendas para fora do Brasil feitas pelo Espírito Santo. Eles esperam crescimento de mais de 1 milhão de sacas de 60 quilos na comparação entre 2025 e 2026. No ano passado, foram 4,3 milhões de sacas de conilon, arábica e solúvel saindo pelos portos capixabas. Para 2026, o mercado espera 5,5 milhões de sacas, expansão de 27,9%. Só de conilon serão cerca de 4,5 milhões de sacas.



Os exportadores afirmam que os preços brasileiros voltaram a ficar competitivos na comparação com os valores praticados lá fora. Por isso, a expectativa é de que o estrangeiro venha forte daqui para frente. A saca de 60 quilos do conilon tipo 7, nesta segunda-feira (27), estava valendo R$ 880,00, de acordo com a Cooabriel. Em 31 de dezembro, a mesma saca estava em R$ 1.220, portanto, uma desvalorização de 27,8% em apenas quatro meses. O arábica vem na mesma toada. O bebida dura, no final de dezembro, de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória, estava sendo comercializado a R$ 2.100, no dia 24 de abril, fechou em R$ 1.716, queda de 18,3%. O bebida rio, no mesmo período, foi de R$ 1.559 para R$ 1.188: desvalorização de 23,8%.



Após alguns anos de seguidas quebras de safras nos grandes produtores de café do mundo, a colheita veio boa no Vietnã e promete ser muito boa no Brasil, reduzindo consideravelmente a pressão em cima da oferta de café em todo o planeta.



O ano com mais exportações em toda série histórica foi 2024: 8.360.636 sacas de 60 quilos. Volume 1,21% acima do recorde que perdurava desde 2002. Na oportunidade, a receita total com as vendas ficou em US$ 1,809 bilhão.