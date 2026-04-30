Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coluna Abdo Filho

Exportadores de café do ES projetam forte alta nas vendas

Os exportadores argumentam que os preços brasileiros voltaram a ficar competitivos na comparação com os valores praticados lá fora

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 03:10

Públicado em 

30 abr 2026 às 03:10
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 05/03/2012 - ES - Vitória - Navio da empresa MSC carregado de contêineres em direção ao TVV
Navio carregado de contêineres na Baía de Vitória Carlos Alberto Silva

Os exportadores de café estão estimando forte expansão nas vendas para fora do Brasil feitas pelo Espírito Santo. Eles esperam crescimento de mais de 1 milhão de sacas de 60 quilos na comparação entre 2025 e 2026. No ano passado, foram 4,3 milhões de sacas de conilon, arábica e solúvel saindo pelos portos capixabas. Para 2026, o mercado espera 5,5 milhões de sacas, expansão de 27,9%. Só de conilon serão cerca de 4,5 milhões de sacas.

Os exportadores afirmam que os preços brasileiros voltaram a ficar competitivos na comparação com os valores praticados lá fora. Por isso, a expectativa é de que o estrangeiro venha forte daqui para frente. A saca de 60 quilos do conilon tipo 7, nesta segunda-feira (27), estava valendo R$ 880,00, de acordo com a Cooabriel. Em 31 de dezembro, a mesma saca estava em R$ 1.220, portanto, uma desvalorização de 27,8% em apenas quatro meses. O arábica vem na mesma toada. O bebida dura, no final de dezembro, de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória, estava sendo comercializado a R$ 2.100, no dia 24 de abril, fechou em R$ 1.716, queda de 18,3%. O bebida rio, no mesmo período, foi de R$ 1.559 para R$ 1.188: desvalorização de 23,8%.

Após alguns anos de seguidas quebras de safras nos grandes produtores de café do mundo, a colheita veio boa no Vietnã e promete ser muito boa no Brasil, reduzindo consideravelmente a pressão em cima da oferta de café em todo o planeta.

O ano com mais exportações em toda série histórica foi 2024: 8.360.636 sacas de 60 quilos. Volume 1,21% acima do recorde que perdurava desde 2002. Na oportunidade, a receita total com as vendas ficou em US$ 1,809 bilhão.

Veja Também 

Vale

Produção da Vale cresce forte no ES e guerra vai manter cenário de alta

Imagem de destaque

"Espírito Santo vai ter que se reinventar", avisa tributarista

Imagem de destaque

Cinquenta dias após invasão do MST, Samarco aguarda decisão do TJES

Imagem de destaque

Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia

Imagem de destaque

As alavancas do parque logístico e portuário do Sul do Espírito Santo

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Café Conilon Café arábica Agronegócio ES Norte Região Noroeste do ES Comércio exterior Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados