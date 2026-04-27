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Coluna Abdo Filho

Cinquenta dias após invasão do MST, Samarco aguarda decisão do TJES

Desde 9 de março membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupam uma parte da fazenda da Samarco que fica bem ao lado das usinas de pelotização de Anchieta

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 17:40

Públicado em 

27 abr 2026 às 17:40
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Barracas montadas por integrantes do Movimento Sem Terra (MST), na Samarco, em Anchieta Reprodução/Ação Justiça

Desde 9 de março, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupam uma parte da fazenda da Samarco que fica bem ao lado das usinas de pelotização de Anchieta. A produção não foi comprometida. A mineradora foi ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo tentar a liberação da área, que está completando 50 dias ocupada. O pedido foi feito no dia 15 de abril e está aguardando a decisão do desembargador Fábio Brasil Nery.

A mineradora conseguiu, em 25 de março, na Justiça de Anchieta, uma reintegração de posse, mas, após uma solicitação feita pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), com apoio da Defensoria Pública e do Ministério Público, o Judiciário deu mais 60 dias para a execução da ordem. O prazo está sendo usado para o cadastro das famílias que lá estão.

O Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo, que representa grande parte do setor produtivo capixaba, já se manifestou sobre a questão e demonstra preocupação com a demora para se resolver o caso. "O FEF reitera que o direito constitucional à livre manifestação e à organização coletiva não autoriza a ocupação de propriedade privada, a interrupção de atividades produtivas regularmente licenciadas, nem a obstrução de vias e infraestruturas essenciais à logística e ao escoamento da produção. O desenvolvimento sustentável do Espírito Santo exige a conciliação entre produção, trabalho decente, proteção ambiental e respeito às decisões judiciais. Episódios como este comprometem a segurança jurídica, desorganizam cadeias econômicas, afastam investimentos e colocam em risco empregos presentes e futuros, em desacordo com o interesse público e com o propósito de impulsionar o desenvolvimento do Estado".

Os manifestantes pedem que uma parte dos recursos a serem pagos pela mineradora como reparação do rompimento das barragens de Mariana vá para financiar a reforma agrária.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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