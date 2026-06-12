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Quem era a princesa tailandesa morta após mais de 3 anos em coma — e o dilema que deixa sobre futuro da monarquia no país

A princesa Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei, desmaiou em dezembro de 2022 enquanto exercitava seus cães. Ela era tida como possível sucessora do rei.

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 07:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 jun 2026 às 07:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
A princesa tailandesa Bajrakitiyabha, que estava em coma há mais de três anos, morreu, anunciou a família real da Tailândia. Ela tinha 47 anos.
Ela desmaiou em dezembro de 2022 enquanto se exercitava com seus cães. Seus médicos atribuíram o desmaio a um batimento cardíaco gravemente irregular, causado por uma infecção por micoplasma no coração.
Com sua morte, a família real tailandesa perdeu seu membro mais carismático e que poderia ter desempenhado um papel fundamental em uma sucessão ainda pouco clara.
Nascida em 7 de dezembro de 1978, ela era a mais velha dos sete filhos do rei Vajiralongkorn com sua primeira esposa e prima, a princesa Soamsawali.
"A equipe médica prestou os cuidados mais intensivos possíveis, mas seu quadro continuou se deteriorando progressivamente", informou o palácio em comunicado na manhã de sexta-feira. Ela morreu no dia anterior, no Hospital Chulalongkorn.
A princesa era formada em Direito com dois diplomas de pós-graduação pela Cornell University, nos EUA. Ela trabalhou brevemente na missão tailandesa junto às Nações Unidas em Nova York, antes de retornar à Tailândia para atuar nos escritórios do procurador-geral em Bangcoc e em outras partes do país.
Imagem BBC Brasil
A princesa (esquerda) com seu pai, o rei Vajiralongkorn, e a rainha Suthida em 2020 Crédito: Getty Images
De 2012 a 2014, ela foi embaixadora da Tailândia na Áustria, onde estabeleceu um relacionamento com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
Lá, ela passou a falar sobre a necessidade de reforma penal, com foco especial em mulheres vulneráveis que acabam na prisão. A Tailândia tem um dos maiores números de mulheres encarceradas no mundo.
De volta à Tailândia, ela se tornou embaixadora do UNODC para o Estado de Direito no Sudeste Asiático e continuou defendendo a reforma do sistema de justiça criminal do país, no qual penas severas são frequentemente impostas a pessoas condenadas por acusações relativamente leves de posse de drogas.
Em 2021, seu pai a nomeou chefe de gabinete de sua guarda pessoal, concedendo-lhe o posto de general.
A princesa Bajrakitiyabha também era entusiasta de exercícios físicos e frequentemente participava de corridas de longa distância.
Imagem BBC Brasil
Princesa Bajrakitiyabha em Bangcoc em 2015 Crédito: Getty Images
Suas habilidades e a confiança que seu pai aparentava ter nela a tornaram um tema inevitável de especulação sobre a sucessão real.
O rei Vajiralongkorn, que tem 73 anos, ainda não nomeou um herdeiro. O costume tailandês determina que o herdeiro seja do sexo masculino, mas uma emenda de 1974 à Constituição permite que uma mulher assuma o trono.
O rei tem cinco filhos homens, mas quatro, de seu segundo casamento, foram deserdados em 1996 e desde então vivem com a mãe nos EUA. Seu quinto filho, Dipangkorn, de seu terceiro casamento, é o herdeiro presumido, embora tenham sido levantadas dúvidas sobre sua capacidade de exercer o papel de monarca, em um país onde a instituição real exerce muita influência.
Para muitos monarquistas tailandeses, a princesa Bajrakitiyabha parecia a figura mais promissora para suceder seu pai, seja como rainha ou como princesa regente para ajudar o príncipe Dipangkorn.
Sua morte deixa a questão da sucessão na Tailândia sem resposta, e a severidade da lei de lesa-majestade do país impede qualquer debate público sobre o tema.

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