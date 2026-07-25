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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/07/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Julho de 2026 às 01:55

Neste sábado, será importante organizar as prioridades e respeitar os limites dos outros (Imagem: New África | Shutterstock)
Neste sábado, será importante organizar as prioridades e respeitar os limites dos outros Crédito: Imagem: New África | Shutterstock
Neste sábado, o céu convidará à paciência. Pequenas divergências, mudanças inesperadas e expectativas diferentes poderão aparecer, tanto na rotina quanto nos vínculos afetivos, e a maneira de reagir fará toda a diferença. Nesse cenário, escolher bem as palavras, organizar as prioridades e respeitar o espaço de cada pessoa deixarão o dia muito mais leve. Veja abaixo a previsão do horóscopo para os 12 signos e saiba o que esperar! 

Áries

O ariano precisará agir com mais equilíbrio diante das responsabilidades (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O ariano precisará agir com mais equilíbrio diante das responsabilidades Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Neste sábado, você precisará agir com mais equilíbrio diante das responsabilidades e das cobranças que poderão surgir, evitando responder de forma impulsiva ou permitir que emoções momentâneas influenciem decisões importantes. Ademais, haverá desafios para conciliar os interesses profissionais e pessoais, além de uma tendência a conflitos nas relações. Procure, então, organizar as prioridades e manter a objetividade.

Touro

O taurino deverá organizar os pensamentos para ter a clareza necessária (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O taurino deverá organizar os pensamentos para ter a clareza necessária Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Ao longo do dia, você precisará agir com mais equilíbrio diante de certas situações que irão aflorar emoções intensas e de decisões relevantes, impedindo que a impulsividade ou as reações precipitadas prejudiquem suas escolhas. Além disso, diferenças de expectativas nos relacionamentos provocarão certos desconfortos. Isso, por sua vez, demandará que respeite os limites das outras pessoas. Procure organizar os pensamentos para ter a clareza necessária. 

Gêmeos

O geminiano precisará agir com mais calma nas relações e ter disposição para negociar (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O geminiano precisará agir com mais calma nas relações e ter disposição para negociar Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Neste dia, você precisará agir com mais calma nas relações e impedir que reações impulsivas comprometam conversas importantes e decisões compartilhadas, principalmente diante de divergências de interesses. Será preciso ter compreensão, equilíbrio e disposição para negociar, sem insistir em ter razão ou alimentar conflitos desnecessários. Procure controlar a ansiedade e demonstrar maturidade.

Câncer

O canceriano precisará encontrar equilíbrio entre as responsabilidades e os relacionamentos (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O canceriano precisará encontrar equilíbrio entre as responsabilidades e os relacionamentos Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Durante este sábado, você precisará encontrar equilíbrio entre as responsabilidades e os relacionamentos. Isso porque pequenas divergências ou o excesso de cobranças poderão gerar desgaste. Nesse cenário, será importante evitar respostas impulsivas, respeitar os limites das outras pessoas e organizar melhor a rotina para não acumular estresse desnecessário. Procure ter paciência e flexibilidade para resolver as pendências de forma mais harmoniosa.

Leão

O leonino deverá equilibrar o desejo de aproveitar momentos de diversão com as responsabilidades (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O leonino deverá equilibrar o desejo de aproveitar momentos de diversão com as responsabilidades Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Você sentirá necessidade de equilibrar o desejo de aproveitar momentos de diversão com as responsabilidades que fazem parte da sua rotina. Por outro lado, reações impulsivas, conflitos e dificuldades para conciliar interesses diferentes surgirão, provocando desgastes. Nesse contexto, procure manter a calma, respeitar seus limites e afastar atitudes precipitadas para preservar vínculos importantes. 

Virgem

O virginiano precisará manter a calma diante de mudanças inesperadas (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O virginiano precisará manter a calma diante de mudanças inesperadas Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Neste sábado, você precisará manter a calma diante de mudanças inesperadas no ambiente familiar e em assuntos da vida pessoal. Será um dia que pedirá atenção para não reagir por impulso em conversas com pessoas próximas. Isso porque pequenas divergências poderão aparecer, demandando disposição para ouvir e compreender o outro. Procure, nesse cenário, agir com equilíbrio, flexibilidade e sensibilidade para preservar a harmonia.

Libra

O libriano precisará ter mais atenção ao falar e ao interpretar o que ouvir (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O libriano precisará ter mais atenção ao falar e ao interpretar o que ouvir Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Ao longo deste sábado, você poderá se deparar com mudanças inesperadas na rotina, e será preciso ter mais atenção ao falar e ao interpretar o que ouvir, a fim de evitar mal-entendidos e decisões precipitadas. Ademais, haverá possíveis discussões e divergências com pessoas próximas. Assim sendo, não tente resolver tudo com pressa, busque manter a calma e escolher bem as palavras. Procure, ainda, confirmar as informações antes de agir para reduzir os conflitos. 

Escorpião

O escorpiano precisará administrar as finanças e as prioridades com cautela redobrada (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O escorpiano precisará administrar as finanças e as prioridades com cautela redobrada Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Você precisará administrar as finanças e as prioridades com cautela redobrada, evitando decisões impulsivas motivadas pela ansiedade ou pelo desejo de atender a expectativas alheias. Será necessário controlar as reações diante de divergências e ter mais atenção aos gastos e aos compromissos. Neste dia, procure, também, agir com objetividade e respeitar os seus limites para fazer escolhas conscientes. 

Sagitário

O sagitariano deverá respeitar os próprios limites e não agir por impulso (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O sagitariano deverá respeitar os próprios limites e não agir por impulso Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Suas emoções estarão mais intensas, e será importante ter calma antes de tomar decisões ou reagir a situações que gerem irritação. A convivência com outras pessoas, por sua vez, trará possíveis desafios, especialmente ligados a diferenças de expectativas e à dificuldade para conciliar interesses . Isso, por sua vez, pedirá paciência. Nesse contexto, procure respeitar os seus limites e não agir por impulso. 

Capricórnio

O capricorniano deverá organizar os pensamentos e cuidar da saúde emocional (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O capricorniano deverá organizar os pensamentos e cuidar da saúde emocional Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Você tenderá a se deparar com situações que exigirão paciência, e será preciso respeitar os próprios limites e não agir por impulso. Procure, ainda, deixar de lado os conflitos e as expectativas excessivas sobre as atitudes de outras pessoas, principalmente em questões afetivas e familiares. Busque, neste dia, reservar um tempo para descansar, organizar os pensamentos e cuidar da saúde emocional.

Aquário

O aquariano precisará agir com equilíbrio nas relações com os amigos e em projetos coletivos (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O aquariano precisará agir com equilíbrio nas relações com os amigos e em projetos coletivos Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
Ao longo deste sábado, você precisará agir com equilíbrio nas relações com os amigos e em projetos coletivos. Isso porque diferenças de opinião ou atitudes impulsivas provocarão desgastes desnecessários. Ademais, poderão surgir situações que exigirão paciência para lidar com expectativas diferentes das suas. Procure, nesse cenário, ouvir antes de tomar decisões e respeitar os limites dos outros. 

Peixes

O pisciano precisará equilibrar a vida profissional com as necessidades pessoais (Imagem: sini4ka | Shutterstock)
O pisciano precisará equilibrar a vida profissional com as necessidades pessoais Crédito: Imagem: sini4ka | Shutterstock
No decorrer do dia, você precisará equilibrar as demandas da vida profissional com as necessidades pessoais, impedindo que a pressão afete suas decisões ou seus relacionamentos. Além disso, haverá possíveis divergências, principalmente diante de cobranças, o que pedirá paciência e cuidado. Procure não reagir por impulso nem tentar agradar a todos, bem como estabelecer prioridades e agir com firmeza e, ao mesmo tempo, sensibilidade.

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