Morre, aos 91 anos, o pipoqueiro dos jovens titãs do ES

O tradicional cheiro do bacon fritinho pouco antes do intervalo, a pipoca quentinha que tinha até queijo, a simpatia contagiante, o sábio conselho amigo aos jovens estudantes. Não dá para esquecer Anísio Motta, o popular pipoqueiro Tio Anísio, personagem marcante da cidade de Vitória que morreu nesta sexta-feira (24), aos 91 anos de idade.





Sua presença amiga, sempre no comando da sua carrocinha de pipoca, marcou gerações de estudantes das antigas Escola Técnica de Vitória (ETV) e Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), do sucessor e também antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes) e do atual Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Nas suas redes sociais, no final da noite desta sexta, o Ifes de Vitória homenageou o velho pipoqueiro como se ele fosse um membro da instituição de ensino. “Embora não fosse servidor, sua presença no pátio da escola desde 1973, vendendo pipocas com simpatia e carisma, fez dele um verdadeiro símbolo da comunidade acadêmica”, reconheceu a instituição federal de ensino.



