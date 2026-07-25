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Coluna Leonel Ximenes

Morre, aos 91 anos, o pipoqueiro dos jovens titãs do ES

Personagem marcante da cidade de Vitória conviveu durante décadas com gerações de estudantes

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 00:15

Públicado em 

25 jul 2026 às 00:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Tio Anísio começou a vender pipoca na instituição federal de ensino de Vitória em 1973
Tio Anísio começou a vender pipoca na instituição federal de ensino de Vitória em 1973 Divulgação

O tradicional cheiro do bacon fritinho pouco antes do intervalo, a pipoca quentinha que tinha até queijo, a simpatia contagiante, o sábio conselho amigo aos jovens estudantes. Não dá para esquecer Anísio Motta, o popular pipoqueiro Tio Anísio, personagem marcante da cidade de Vitória que morreu nesta sexta-feira (24), aos 91 anos de idade.


Sua presença amiga, sempre no comando da sua carrocinha de pipoca, marcou gerações de estudantes das antigas Escola Técnica de Vitória (ETV) e Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), do sucessor e também antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes) e do atual Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).


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Nas suas redes sociais, no final da noite desta sexta, o Ifes de Vitória homenageou o velho pipoqueiro como se ele fosse um membro da instituição de ensino. “Embora não fosse servidor, sua presença no pátio da escola desde 1973, vendendo pipocas com simpatia e carisma, fez dele um verdadeiro símbolo da comunidade acadêmica”, reconheceu a instituição federal de ensino.


A nota de pesar do Ifes Vitória publicada nas redes sociais
A nota de pesar do Ifes Vitória publicada nas redes sociais Instagram

Conforme o livro “A trajetória de 100 anos dos eternos titãs: da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal”, publicado pelo próprio Ifes em 2009, Tio Anísio começou sua trajetória na então Escola Técnica em 1973.


“Presente à escola há mais de trinta anos, embora não seja servidor, o pipoqueiro ‘tio Anísio’, Sr. Anísio Motta, é bem o retrato daquilo que, de todo, a instituição representa: oriundo da classe popular – é bem o símbolo da escola dos idos de 1910 – ele é, atualmente, um microempresário de sucesso, proprietário de diversos imóveis e tem uma filha que reside no exterior. Talvez esteja aí a fonte da admiração e o carinho com que todos o veem, desde 1973, no pátio da escola, a presença desse neto de escravos que, nascido em Castelo, completou 75 anos em 2009 e vende pipocas a gerações de alunos que por ele passaram, tendo até merecido dois artigos a seu respeito no jornal A Gazeta, um deles sob o título ‘De grão em grão, ele se tornou a lenda viva do Cefet’. Considerado ‘seguramente a figura mais popular e carismática da escola’, em sua homenagem os alunos criaram no Orkut a comunidade ‘Tio Anísio, a lenda!’.”


Em 2017, foi homenageado no Ifes com a estreia do Cineclube Tio Anísio. Já no ano passado, em setembro, recebeu nova homenagem de egressos da instituição de ensino.


A FACILIDADE EM CRIAR AMIZADES

Nascido na cidade de Castelo em 10 de outubro de 1934, Tio Anísio ficou conhecido pela proximidade com os estudantes e pela facilidade em criar amizades. Não era raro que ex-alunos voltassem ao pavilhão da escola apenas para saborear novamente o gosto da adolescência na pipoca, assim como faziam os servidores que conviviam diariamente com ele.


Já debilitado, o pipoqueiro mais famoso da Capital se afastou do ofício de estourar os milhos e, por algum tempo, seu carrinho verde ainda podia ser visto nos corredores do Ifes Vitória. Estudantes e egressos, muitos deles já adultos, voltaram no tempo com a partida do velho amigo pipoqueiro.


O velório de Tio Anísio será realizado neste sábado (25), no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Até o final da noite desta sexta o horário não havia sido divulgado.


Que cada pipoca que se faça em Vitória evoque a lembrança de Tio Anísio, o mais querido dos titãs. Descanse em paz, guerreiro!

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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